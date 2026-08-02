#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाJana Nayagan Box Office: 'जन नायकन' ने की बंपर कमाई, बनी 2026 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

Jana Nayagan Box Office: 'जन नायकन' ने की बंपर कमाई, बनी 2026 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

Jana Nayagan Box Office Collection: थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' ने 10वें दिन बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की और इसके बाद इसने बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. चलिए बताते हैं टोटल कलेक्शन.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 02 Aug 2026 02:10 PM (IST)
Preferred Sources

Jana Nayagan Box Office Collection: थलापति विजय इन दिनों एक्शन ड्रामा फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म ने रिलीज के बाद से ही थिएटर और बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है. फिल्म को क्रिटिक्स के साथ ही दर्शकों की ओर से भी अच्छा रिस्पांस मिला. इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं, जिसका फायदा इसे बॉक्स ऑफिस पर मिलता दिख रहा है. ऐसे में अब इसने 10वें दिन भी बंपर कमाई की और बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है.

'जन नायकन' का दसवें दिन का बॉक्स ऑफस कलेक्शन

फिल्म 'जन नायकन' ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की है. फिल्म ने दूसरे हफ्ते में शानदार प्रदर्शन किया है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 42.70 करोड़ के साथ खाता खोला था. वहीं, पहले हफ्ते में 153.55 करोड़ का कलेक्शन किया था. दूसरे हफ्ते की भी शुरुआत अच्छी रही. फिल्म ने 9वें दिन 3.55 करोड़ तो दूसरे सैटरडे 10वें दिन 7.80 करोड़ का बिजनेस किया था.

यह भी पढ़ें: 164 करोड़ के पार 'जन नायकन', तोड़ा 'करुप्पु' समेत इन फिल्मों का रिकॉर्ड

वहीं, फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में कमाल का प्रदर्शन किया है और रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने 10वें दिन 3 करोड़ की कमाई की, जिसके बाद इसका ओवरसीज मार्केट में ग्रॉस कलेक्शन 88 करोड़ हो गया था. माना जा रहा है कि रविवार के कलेक्शन के बाद ये 90 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर जाएगी.

2026 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसर बनी 'जन नायकन' (ओवरसीज)

इसके साथ ही 'जन नायकन' ने 10वें दिन बॉक्स ऑफिस पर ओवरसीज मार्केट में एक और रिकॉर्ड बना दिया है. कोईमोई के अनुसार, फिल्म ने 'वाझा 2' (85.75 करोड़) को पछाड़ दिया है और इसके बाद ये ओवरसीज मार्केट में 2026 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन चुकी है. वहीं, दूसरे नंबर पर 'दृश्यम 3' (111.7 करोड़) है.


Jana Nayagan Box Office: 'जन नायकन' ने की बंपर कमाई, बनी 2026 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

यह भी पढ़ें: 'लॉक अप 2' से अलायंस' तक सारे रियलिटी शो के छक्के छुड़ाने आ रहा 'भोजपुरी बवाल', जानें कब और कहां देखें

2026 की ओवरसीज की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्में

1. दृश्यम 2- 451 करोड़
2. दृश्यम 3- 111.7 करोड़
3. जन नायकन- 88 करोड़ (10 दिन)
4. वाझा 2- 85.75 करोड़
5. करुप्पु- 81.75 करोड़
6. भूत बंगला- 57.55 करोड़
7. बॉर्डर 2- 57.25 करोड़
8. आदु 3- 51.12 करोड़
9. पैट्रियट- 43.25 करोड़
10. मना शंकर वरा प्रसाद गारु- 43 करोड़

10वें दिन तोड़ा 'करुप्पु' का रिकॉर्ड

इतना ही नहीं, 'जन नायकन' ने बॉक्स ऑफिस पर 10वें दिन 'करुप्पु' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. सैकनिल्क के मुताबिक, 'करुप्पु' ने दूसरे शनिवार यानी कि 10वें दिन 14.75 करोड़ का बिजनेस किया था और इसके बाद इसकी 10 दिनों की कमाई 148.85 करोड़ ही पहुंच पाई थी. लेकिन, इसके मुकाबले 'जन नायकन' का 10 दिनों का कलेक्शन कहीं ज्यादा है. विजय की फिल्म का 10 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन 164.90 करोड़ रहा.

बहरहाल, अगर 'जन नायकन' के बारे में बात की जाए तो बतौर तमिलनाडु सीएम विजय की ये पहली और आखिरी फिल्म है. विजय ने राजनीति में आने से पहले एक्टिंग छोड़ दी और उन्होंने खुद इसका ऐलान किया था. वो बाकी का अपना समय जनता की सेवा में देना चाहते हैं. 'जन नायकन' में वो लोगों के लिए काम करते दिखे थे. इसमें वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते दिखे थे. फिल्म में पूजा हेगडे़ भी अहम रोल में हैं.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 02 Aug 2026 02:10 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Jana Nayagan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
Jana Nayagan Box Office: 'जन नायकन' ने की बंपर कमाई, बनी 2026 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
'जन नायकन' ने की बंपर कमाई, बनी 2026 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
साउथ सिनेमा
Box Office: जन नायकन का दसवें दिन तूफान, इन 7 फिल्मों को बुरी तरह पछाड़ा
जन नायकन का दसवें दिन तूफान, इन 7 फिल्मों को बुरी तरह पछाड़ा
साउथ सिनेमा
Jana Nayagan BO Collection: 164 करोड़ के पार 'जन नायकन', तोड़ा 'करुप्पु' समेत इन फिल्मों का रिकॉर्ड
बॉक्स ऑफिस: 164 करोड़ के पार 'जन नायकन', तोड़ा 'करुप्पु' समेत इन फिल्मों का रिकॉर्ड
साउथ सिनेमा
Toxic Trailer Release Date: इस दिन आएगा 'टॉक्सिक' का धांसू ट्रेलर, यश ने खुद बता दी तारीख
इस दिन आएगा 'टॉक्सिक' का धांसू ट्रेलर, यश ने खुद बता दी तारीख
Advertisement

वीडियोज

Pakistan में छाया Ramayana Trailer, Ranbir Kapoor, Yash और Sai Pallavi की हो रही तारीफ
Ramayana Trailer के बाद Kangana Ranaut का पुराना Sita लुक चर्चा में, एक पोस्ट से मचा बवाल
Kiara Advani ने Toxic Controversy पर तोड़ी चुप्पी, Yash की फिल्म का किया बचाव
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP प्रदर्शन के दौरान दिल्ली दहलाने की साजिश! जैश आतंकी की गर्लफ्रेंड भी गिरफ्तार
CJP प्रदर्शन के दौरान दिल्ली दहलाने की साजिश! जैश आतंकी की गर्लफ्रेंड भी गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'राम मंदिर की आधारशिला रखने वाले दलित थे इसलिए...' अरुण भारती का बड़ा हमला
'राम मंदिर की आधारशिला रखने वाले दलित थे इसलिए...' अरुण भारती का बड़ा हमला
क्रिकेट
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
बॉलीवुड
विजय वर्मा का कास्टिंग काउच पर खुलासा, बोले- वो मुझे गलत तरीके से छूने लगा था
विजय वर्मा का कास्टिंग काउच पर खुलासा, बोले- वो मुझे गलत तरीके से छूने लगा था
इंडिया
केरल में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत, 6 लापता, CM ने क्या कहा?
केरल में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत, 6 लापता, CM ने क्या कहा?
इंडिया
तेलंगाना में पति ने पत्नी के हाथ-पैर बांधकर की हत्या, पुलिस का बड़ा खुलासा
तेलंगाना में पति ने पत्नी के हाथ-पैर बांधकर की हत्या, पुलिस का बड़ा खुलासा
नौकरी
PMO Eligibility: PMO में नौकरी कैसे मिलती है, यहां कितनी मिलती है सैलरी?
PMO में नौकरी कैसे मिलती है, यहां कितनी मिलती है सैलरी?
हेल्थ
Text Neck Syndrome : मोबाइल की लत बना रही है गर्दन को बूढ़ा, जानें कैसे?
मोबाइल की लत बना रही है गर्दन को बूढ़ा, जानें कैसे?
ENT LIVE
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
ENT LIVE
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
ENT LIVE
The Traitors 2 के 21 कंटेस्टेंट्स कंफर्म, Munawar Faruqui से Shweta Tiwari तक कई बड़े नाम
The Traitors 2 के 21 कंटेस्टेंट्स कंफर्म, Munawar Faruqui से Shweta Tiwari तक कई बड़े नाम
ABP NEWS
Viral Video: सड़क किनारे बैठी गाय पर चढ़ी गाड़ी
Viral Video: सड़क किनारे बैठी गाय पर चढ़ी गाड़ी
ABP NEWS
Viral Video: स्कूटी के अंदर छिपा बैठा था सांप, वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप!
Viral Video: स्कूटी के अंदर छिपा बैठा था सांप, वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप!
Embed widget