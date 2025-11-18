हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
वाराणसी बॉक्स ऑफिस: एसएस राजामौली की फिल्म ओपनिंग डे पर तोड़ेगी पुष्पा 2 के रिकॉर्ड? पहले दिन ही आएगा तूफान

महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म वाराणसी का टीजर के बाद से ही चर्चा में है. फिल्म 2027 में रिलीज होगी. फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने की खबरें हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 18 Nov 2025 12:28 PM (IST)
Preferred Sources

फिल्ममेकर एसएस राजामौली जब भी कोई फिल्म लेकर आते हैं तो वो बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दी है. उनकी आरआरआर, बाहुबली ने कई नए रिकॉर्ड्स बना दिए थे. एसएस राजामौली ने आजतक एक भी फ्लॉप फिल्म नहीं दी है. अब वो फिल्म 'वाराणसी' लेकर आ रहे हैं. इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा, महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे स्टार्स नजर आएंगे. 

फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है और इसकी काफी चर्चा है. टीजर को बहुत पसंद किया गया. फिल्म भले ही 2027 में रिलीज होगी लेकिन इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर अभी से प्रिडिक्शन आने शुरू हो गए हैं. कोईमोई की रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ओपनिंग डे पर 3 बड़े रिकॉर्ड्स बनने की तरफ बढ़ रही है.

पुष्पा 2 से बड़ी फिल्म होगी वाराणसी?
अभी तक पुष्पा 2 ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. फिल्म ने हिंदी भाषा में ओपनिंग डे पर 72 करोड़ की कमाई की थी. 2026 में अभी तक इस लेवल की कोई बड़ी फिल्म नहीं आ रही है कि वो पुष्पा 2 का ये रिकॉर्ड ब्रेक कर पाए. ऐसे में वाराणसी के 2027 में पुष्पा को ओवरटेक करने की उम्मीदें हैं.

 
 
 
 
 
पहले दिन 200 करोड़ का होगा कलेक्शन?
पहले दिन सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पुष्पा 2 ने ही किया था. फिल्म ने 179.25 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था और वाराणसी पहले दिन 200 करोड़ का आंकड़ा छू सकती है. 

वर्ल्डवाइड वाराणसी का होगा धमाल
जिस लेवल पर वाराणसी को प्रमोट किया जा रहा है, ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि फिल्म वर्ल्डवाइड 300 से 400 करोड़ तक की कमाई कर सकती हैं. प्रियंका चोपड़ा की ग्लोबल स्टेज पर प्रेजेंस का इस फिल्म को फायदा मिल सकता है. वहीं महेश बाबू और एसएस राजामौली भी दोनों मिलकर फिल्म के लिए तगड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नजर गड़ाए हैं.  

बता दें कि वाराणसी के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर अभी तक ऑफिशियली कुछ भी सामने नहीं आया है. 

Published at : 18 Nov 2025 12:28 PM (IST)
VARANASI
