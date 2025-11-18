एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण फिल्म स्पिरिट और कल्कि 2898 एडी के सीक्वल से निकाले जाने के कारण से काफी चर्चा में रही. खबरें थीं कि दीपिका ने कई डिमांड्स रखी थीं, जिसके बाद मेकर्स ने उन्हें फिल्म से निकाल दिया था. अब दीपिका ने कहा कि उन्हें बड़े बजट की फिल्में एक्साइट नहीं करती हैं.

बड़े बजट की फिल्मों को लेकर दीपिका ने किया रिएक्ट

Harper’s Bazaar India से बातचीत में दीपिका ने कहा कि उन्हें अब बिग बजट फिल्में एक्साइट नहीं करती हैं. दीपिका ने कहा, 'क्योंकि ईमानदारी से कहूं तो कितना ज्यादा फेम, कितनी ज्यादा सक्सेस, कितना ज्यादा पैसा? इस स्टैज पर अब ये इसके बारे में नहीं हैं. ये 100 करोड़ की फिल्म के बारे में नहीं है और न ही 500 और 600 करोड़ की फिल्म के बारे में हैं. अब मुझे ये एक्साइट नहीं करता है. मुझे जो एक्साइट करता है वो है टैलेंट को बढ़ावा देना. मेरी टीम और मैं अब इसी पर फोकस कर रहे हैं. स्टोरीटेलिंग अच्छा करना और क्रिएटिव माइंड, राइटर, डायरेक्टर और नए प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करना. अब मेरे लिए ये सब मीनिंगफुल है.'

बता दें कि इसी साल दीपिका को संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट से निकाला गया था. दीपिका को निकालकर फिल्म में तृप्ति डिमरी को कास्ट किया गया. वहीं फिल्म कल्कि 2898एडी 2 से भी दीपिका को निकाला गया. मेकर्स ने खुद इसकी अनाउंसमेंट की थी.

इन फिल्मों में दिखेंगी दीपिका पादुकोण

अब दीपिका के हाथ में दो बड़ी फिल्में हैं. वो शाहरुख खान के साथ फिल्म किंग में दिखेंगी. इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद बना रहे हैं. वहीं सुहाना खान भी फिल्म में नजर आएंगी. इसके अलावा दीपिका एटली की फिल्म में भी नजर आएंगी. इस फिल्म में अल्लू अर्जुन लीड रोल में हैं.

एटली की फिल्म का टाइटल AA22xA6 रखा गया है. फिल्म 2027 में रिलीज होगी. वहीं शाहरुख खान की किंग 2026 में रिलीज होगी.