'हनीमून की प्लानिंग भी कर दो..', शादी की खबरें फैलाने वालों पर भड़की तृषा कृष्णन, कही ये बात

‘हनीमून की प्लानिंग भी कर दो..’, शादी की खबरें फैलाने वालों पर भड़की तृषा कृष्णन, कही ये बात

Trisha Krishnan Viral Post: तृषा कृष्णन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की. जिसमें उन्होंने उन लोगों को फटकार लगाई, जो उनकी शादी को लेकर रूमर्स फैला रहे हैं.

By : सखी चौधरी | Updated at : 11 Oct 2025 09:30 PM (IST)
साउथ सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस तृषा कृष्णन कई दिनों से अपनी शादी की खबरों को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में ये अफवाहें उड़ रही थीं कि वो सुपरस्टार थलापति विजय के साथ रिश्ते में हैं और दोनों जल्द शादी करने वाले हैं. लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि तृषा की शादी एक बिजनेसमैन से होने वाली है. ये सुनकर एक्ट्रेस भी चुप नहीं रह पाई और उन्होंने ट्रोलर्स को जमकर फटकार लगाई.

चंडीगढ़ के बिजनेसमैन से हो रही तृषा की शादी?

सियासत डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार तृषा कृष्णन की शादी चंडीगढ़ के एक बिजनेसमैन से होने जा रही है. इसके लिए एक्ट्रेस के पेरेंट्स ने भी हामी भर दी है. ये खबरें सुनकर अब एक्ट्रेस का पारा हाई हो गया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की और लोगों को जमकर फटकार लगाई. एक्ट्रेस की ये पोस्ट अब खूब चर्चा में भी बनी हुई.


‘हनीमून की प्लानिंग भी कर दो..’, शादी की खबरें फैलाने वालों पर भड़की तृषा कृष्णन, कही ये बात

एक्ट्रेस ने लगाई लोगों को फटकार

तृषा कृष्णन ने रूमर्स को खारिज करते हुए लिखा, ‘मुझे खुशी होती है, जब लोग मेरी लाइफ की योजना बनाते हैं. बस इंतजार है कि वे हनीमून की भी प्लानिंग कर दें..’ बता दें कि साल 2015 में तृषा कृष्णन ने एंटरप्रेन्योर वरुण मैनियन से सगाई की थी. लेकिन कुछ वक्त बाद ही दोनों का रिश्ता टूट गया और शादी तक नहीं पहुंच पाई. कहा जाता है कि ये शादी तृषा के एक्टिंग करियर की वजह से टूटी थी. हालांकि इसपर एक्ट्रेस ने कभी कोई रिएक्शन नहीं दिया.

 
 
 
 
 
A post shared by Trish (@trishakrishnan)

तृषा कृष्णन का वर्कफ्रंट

साउथ सिनेमा को कई सुपरहिट फिल्में देने वाली तृषा कृष्णन जल्द ही फिल्म ‘विश्वंभरा’ में नजर आएंगी. इसमें वो चिरंजीवी के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी. फिल्म में दोनों के अलावा आशिका रंगनाथ और कुणाल कपूर भी अहम किरदारों में नजर आएंगे. फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटिड है.

एक्स हसबैंड के प्यार में फिर डूबीं टीवी की ये हसीना, शेयर की तस्वीरें, बोलीं - ‘सब कुछ बहुत खास है’

 

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Published at : 11 Oct 2025 09:30 PM (IST)
Trisha Krishnan South Cinema
