Toxic Teaser Out: यश के बर्थडे पर फैंस को बड़ा तोहफा, रिलीज हुआ 'टॉक्सिक' का धांसू टीजर, टॉमी गन, सिगार और स्टाइल में दिखे एक्टर

Toxic Teaser Out: यश के बर्थडे पर फैंस को बड़ा तोहफा, रिलीज हुआ 'टॉक्सिक' का धांसू टीजर, टॉमी गन, सिगार और स्टाइल में दिखे एक्टर

Toxic Teaser Out: यश के 40वें बर्थडे पर फैंस को बड़ा तोहफा मिला है. दरअसल एक्टर की मच अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' का टीजर आज रिलीज हो गया है. इसमें यश के धांसू अवतार ने रोंगटे खड़े कर दिए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 08 Jan 2026 12:31 PM (IST)
 साउथ एक्टर यश अपनी आने वाली फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' को लेकर लंबे समय से सुर्खियों में बने हुए हैं. इस फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद ही फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और पिछले कुछ दिनों में फिल्म के पोस्टर्स ने उनके एक्साइमेंट को पीक पर पहुंचा दिया है. इस बीच अभिनेता ने गुरुवार को अपने 40वें जन्मदिन के मौके पर फैंस को एक बड़ा तोहफा देते हुए फिल्म का धमाकेदार टीजर रिलीज किया है. 

 टीजर में दिखा यश का दमदार लुक
टीजर में यश अपने किरदार 'राया' के रूप में नजर आ रहे हैं. यह टीजर पूरी तरह से एक्शन और इंटेंस ड्रामा से भरा हुआ है. शुरुआत एक कब्रिस्तान के सीन से होती है, जहां कई लोग मौजूद हैं. उसी बीच यश की धमाकेदार एंट्री होती है और वह पूरी जगह को तहस-नहस कर देते हैं, इस दौरान उनका स्टाइलिश अंदाज, हाथ में बंदूक और मुंह में सिगार लिए हुए उनका दमदार लुक, दर्शकों को काफी पसंद आता है.

 

 
 
 
 
 
यश के किरदार के इर्द-गिर्द घूमती है कहानी
टीजर को देखकर फिल्म को लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसकी कहानी यश के किरदार 'राया' के इर्द-गिर्द घूमती है और इसमें पांच प्रमुख महिला पात्र भी हैं. कियारा आडवाणी ने नादिया का किरदार निभाया है, हुमा कुरैशी एलिजाबेथ के रोल में हैं, नयनतारा गंगा के किरदार में दिखेंगी, तारा सुतारिया रेबेका की भूमिका में हैं और रुक्मिणी वसंत मेलिसा के किरदार में नजर आएंगी. फिल्म के मेकर्स ने सबसे पहले इन महिला किरदारों की झलक पेश की थी.

'टॉक्सिक' की टीम में कई दिग्गज हस्तियां शामिल
'टॉक्सिक' की टीम में कई दिग्गज हस्तियां शामिल हैं. फिल्म के निर्देशन की कमान नेशनल अवार्ड विजेता गीतू मोहनदास ने संभाली है. वहीं हाई-ऑक्टेन एक्शन हॉलीवुड के मशहूर एक्शन डायरेक्टर जेजे पेरी, जिन्हें सीरीज 'जॉन विक' के लिए जाना जाता है, ने नेशनल अवार्ड विजेता जोड़ी अंबरिव और केचा खाम्फाकडी के साथ कोरियोग्राफ किया है. इस तरह फिल्म में एक्शन, स्टाइल और वर्ल्ड-क्लास विजुअल्स का भरपूर मिश्रण देखने को मिलेगा.फिल्म को एक साथ कन्नड़ और अंग्रेजी में शूट किया गया है. हिंदी, तमिल, तेलुगु, और मलयालम जैसी भाषाओं में डबिंग भी की जाएगी.

कब रिलीज होगी 'टॉक्सिक'
'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसी दिन बॉक्स ऑफिस पर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' की रिलीज भी निर्धारित है. दोनों फिल्मों के एक साथ रिलीज होने से दर्शकों को एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा.

Published at : 08 Jan 2026 12:29 PM (IST)
Huma Qureshi Kiara Advani Yash Nyanthara Toxic
