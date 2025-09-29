साउथ सुपरस्टार प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'द राजा साहब' को लेकर फैंस पहले से काफी बेताब थे. अब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है जिसे देखकर फैंस के रौंगटे खड़े हो गए हैं. 'द राजा साब' का ट्रेलर देखकर फैंस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं.

रोमांटिक हॉरर कॉमेडी 'द राजा साहब' के ट्रेलर की शुरुआत प्रभास के हिप्नोटाइजेशन से होती है. इसमें मनोवैज्ञानिक (बोमन ईरानी) उससे कहते हैं- 'तुम्हारा दिमाग सिर्फ मेरे ऑर्डर को फॉलो करता है.' अचानक वो नींद से जाग उठता है और चिल्लाता है- 'हे भगवान! उसने उन्हें मार डाला!' फिर प्रभास और उसके साथी खुद को एक पुराने भूतहा महल में पाते हैं. इसके बाद उनका सामना एक आत्मा से होता है, जो प्रभास से भिड़ने को तैयार है.

कैसा है 'द राजा साब' का ट्रेलर?

'द राजा साब' के ट्रेलर में प्रभास लड़ाई का ऐलान भी करते दिखाई देते हैं. फिल्म के ट्रेलर में रोमांस भी है. इसके साथ ही एक्शन और कॉमेडी का जबरदस्त तड़का भी है. ट्रेलर में संजय दत्त की भी झलक है. वह इसमें एक ओझा के रोल में दिखाई दे रहे हैं. फिल्म के विलन वही हैं. 'द राजा साहब' प्रभास की पहली हॉरर एंटरटेनर फिल्म होगी.

'डायनासोर बॉक्स ऑफिस पर शिकार करने आ रहा है'

'द राजा साब' का ट्रेलर देखने के बाद फैंस जमकर रिएक्शन्स दे रहे हैं. एक फैन ने लिखा- 'डायनासोर बॉक्स ऑफिस पर शिकार करने आ रहा है.' दूसरे फैन ने लिखा- 'ब्लॉकबस्टर आ रही है.' एक और फैन ने कहा- 'लगता है प्रभास तगड़ा कमबैक करने जा रहे हैं.' इसके अलावा एक फैन ने लिखा- 'कुछ तो है यार प्रभास में, मुझे उसे देखते वक्त रोंगटे खड़े हो जाते हैं... वो वाकई लार्जर दैन लाइफ स्टार है.'













'द राजा साब' कब रिलीज होगी?

फिल्म 'द राजा साहब' में मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार जैसे कलाकार हैं. मारुति ने इस फिल्म को लिखा और निर्देशित किया है. यह फिल्म पोंगल पर 9 जनवरी 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.