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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाPeddi Box Office Day 2 LIVE: दूसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर 'पेद्दी' का जलवा बरकरार, पार करेगी 100 करोड़ का आंकड़ा?

Peddi Box Office Day 2 LIVE: दूसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर 'पेद्दी' का जलवा बरकरार, पार करेगी 100 करोड़ का आंकड़ा?

Peddi Box Office Day 2 LIVE: राम चरण और जान्हवी कपूर की फिल्म 'पेद्दी' बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई कर रही है. ऐसे में इसका जलवा दूसरे दिन भी बरकरार है. चलिए बताते हैं फिल्म ने कितनी कमाई की.

By : राहुल यादव | Updated at : 05 Jun 2026 06:40 PM (IST)
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राम चरण और जान्हवी कपूर इन दिनों फिल्म 'पेद्दी' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म को 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और ये थिएटर में रिलीज होने के साथ ही सोशल मीडिया पर भी छा गई. इसमें राम चरण के कैरेक्टर की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं. साथ ही जान्हवी कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री को सराहा जा रहा है. फिल्म ने पहले दिन 51 करोड़ का बेहतरीन कलेक्शन किया और वर्ल्डवाइड भी झंडे गाड़ दिए. चलिए बताते हैं फिल्म की दूसरे दिन की कमाई.

'पेद्दी' का दूसरे दिन का कलेक्शन

राम चरण और जान्हवी कपूर की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया और इसी के साथ ही ये 2026 की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन चुकी है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पेड प्रीव्यूज में 18.50 करोड़ और पहले दिन 51 करोड़ का बिजनेस किया, जिसके बाद इसका कुल इंडिया नेट कलेक्शन 69.50 करोड़ तक हो गया था. अब फिल्म दूसरे दिन भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है. 

- फिल्म ने दूसरे दिन यानी कि शाम साढ़े 6 बजे तक 15.51 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. हालांकि, फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.
- इसके साथ ही दूसरे दिन इसके लिए 29.8% ऑक्यूपेंसी भी दर्ज की गई है.
- फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 85.01 करोड़ हो चुका है.

पेद्दी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
पेड प्रीव्यू 18.50 करोड़ 72.0%
डे-1 51 करोड़  45.5%
डे-2 15.51 करोड़ (शाम 6.30 बजे तक) 29.8%
टोटल कलेक्शन 85.01 करोड़  

यह भी पढ़ें: 'पेद्दी' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर गाड़े झंडे, ओपनिंग डे पर बनाए ये 5 बड़े रिकॉर्ड्स

'पेद्दी' का हिंदी समेत अन्य भाषाओं में कलेक्शन

इसके साथ ही फिल्म 'पेद्दी' के हिंदी समेत अन्य भाषाओं के कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने दो दिनों में तेलुगु में सबसे ज्यादा बिजनेस किया है. फिल्म ने तेलुगु में 79.91 करोड़, हिंदी में 4.09 करोड़, कन्नड़ में 0.35 करोड़, मलयालम में 0.10 करोड़ और तमिल में 0.56 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.

यह भी पढ़ें: 500 करोड़ी 'जन नायकन' पर मंडराया बड़ा खतरा, थलापति विजय ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को तुरंत पैसे लौटाने का दिया आदेश

'पेद्दी' के बारे में

बहरहाल, अगर फिल्म 'पेद्दी' के बारे में बात की जाए तो ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसमें राम चरण के साथ ही जान्हवी कपूर लीड रोल में हैं. इसमें इनके अलावा दिव्येंदु शर्मा, जगपति बाबू, शिवा राजकुमार और अन्य कलाकार भी अहम रोल में हैं, जिन्हें स्क्रीन पर देखना एक बेहतरीन अनुभव है. आपको बता दें कि इस फिल्म के जरिए जान्हवी और राम चरण पहली बार स्क्रीन शेयर किया है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 05 Jun 2026 06:40 PM (IST)
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