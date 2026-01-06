The Raja Saab Release Date: प्रभास की ‘द राजा साब’ कब होगी रिलीज? कितना है फिल्म का रन टाइम, जानें- सब कुछ यहां
The Raja Saab Release Date: प्रभास की ‘द राजा साब’ को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है. इस फिल्म में संजय दत्त भी दमदार किरदार निभाते नजर आएंगे.
प्रभास की साल 2026 में पहली फिल्म ‘द राजा साब’ रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में प्रभास एक दम नए अवतार में नजर आएंगे. ‘द राजा साब’ को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट हैं और हर कोई इस मच अवेटेड फिल्म के बड़े पर्दे पर रिलीज होने का इंतजार कर रहा है. चलिए यहां जानते हैं प्रभास की ‘द राजा साब’ कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी? साथ ही ये भी जानेंगे कि इसका रन टाइम कितना है और इसे सीबीएफसी से क्या सर्टिफिकेशन मिला है?
‘द राजा साब’ कब होगी रिलीज?
बता दें कि 'द राजा साहब' एक पैन इंडिया फिल्म है ये मलयालम, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में भी सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसकी रिलीज को लेकर एक्साइटमेंट पीक पर पहुंच चुकी है. ये फिल्म थलपति विजय की 'जना नायकन' के साथ क्लैश करेगी. हालांकि बॉक्स ऑफिस पर मेकर्स ने जन नायकन से सीधे टकराव से बचने के लिए, फिल्म की तमिल रिलीज़ को एक दिन आगे बढ़ाने का फैसला किया है, लेकिन बाकी फिल्में अपने निर्धारित समय पर ही रिलीज़ होंगी. 'द राजा साहब' 9 जनवरी, 2026 को संक्रांति के त्योहार के मौके पर दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लिए तैयार है.
‘द राजा साब’ (हिंदी) का रनटाइम कितना है
एक ट्वीट के अनुसार, जो काफी चर्चा में है, द राजा साहब (हिंदी) को U/A 16+ सर्टिफिकेट मिल गया है, जिससे यह हॉरर कॉमेडी के अपनी ओरिजन थीम को बरकरार रखते हुए ज्यादा दर्शकों तक पहुंचेगी. वहीं फिल्म का रनटाइम 189 मिनट है, जो लगभग तीन घंटे नौ मिनट के बराबर है.
‘द राजा साब’ स्टार कास्ट
पीपल मीडिया फैक्ट्री द्वारा समर्थित, 'द राजा साहब' का निर्माण टीजी विश्व प्रसाद और कृति प्रसाद ने किया है, जबकि मारुति इसके निर्देशक हैं. फिल्म में प्रभास ने लीड रोल किया है जबकि संजय दत्त, बोमन ईरानी, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार और ज़रीना वहाब ने भी अहम रोल निभाया है.
