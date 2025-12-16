क्या है थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' का प्लॉट? जान लीजिए रनटाइम

साउथ के स्टार थलापति विजय की फिल्मों का फैंस को हमेशा इंतजार रहा है. उनकी फिल्म जन नायकन का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अब ये इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है और फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है. थलापति विजय के फैंस के लिए ये फिल्म इस वजह से भी खास है क्योंकि ये उनकी आखिरी फिल्म है. इसके बाद वो राजनीत में ही नजर आएंगे. फिल्म के प्लॉट और रनटाइम को लेकर अपडेट सामने आया है. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं.

जन नायकन सिनेमाघरों पर 9 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म को लेकर आए दिन अपडेट आ रहे हैं इसी वजह से ऑडियंस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं. ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका रनटाइम सामने आ गया है.

कितना है रनटाइम

थलापति विजय के फैंस पोंगल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इस बार त्योहार बहुत शानदार और खास होने वाला है. साउथ के मशहूर एक्टर डायरेक्टर एच. विनोद की आने वाली एक्शन-थ्रिलर फिल्म जन नायकन में एक रफ-टफ अवतार में नजर आएंगे और बुरे लोगों से मुकाबला करेंगे.लेट्स सिनेमा ने हाल ही में फिल्म को लेकर अपडेट दिया है. उन्होंने बताया है कि फिल्म का रनटाइम 180 मिनट है. इसका मतलब ये है कि ऑडियंस का नॉन स्टॉप 3 घंटे 6 मिनट तक एंटरटेनमेंट होने वाला है. हालांकि मेकर्स ने अभी तक ऑफिशियल रनटाइम अनाउंस नहीं किया है.

क्या है प्लॉट

जन नायकन की कहानी दो पावरफुल किरदारों के इर्द-गिर्द घूमेगी. एक अपने लोगों के लिए खड़ा होता है जबकि दूसरा कंट्रोल करना चाहता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके रास्ते पहले भी एक बार टकराए थे. सालों बाद एक बच्चे का खामोश डर अतीत को फिर से जगाता है और एक पूर्व पुलिस ऑफिसर को पर्सनल बदले से कहीं बड़ी लड़ाई में खींच लाता है.

