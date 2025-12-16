वॉर एक्शन ड्रामा 'बॉर्डर' 13 जून 1997 को थिएटर में रिलीज हुई और रिलीज के साथ ही फिल्म ने धमाका कर दिया था. इस मल्टीस्टारर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था. फिल्म में सनी देओल, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना जैसे स्टार्स नजर आए थे. जे.पी. दत्ता की इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया था. आइए जानते हैं फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की थी.

बॉर्डर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 10 करोड़ के बजट में बनी थी. पहले ही दिन फिल्म को जबरदस्त फुटफॉल मिला और फिल्म ने 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. फिल्म ने कई रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए थे. इससे पहले सिर्फ दो फिल्मों त्रिमूर्ति और कोयला ने ये रिकॉर्ड बनाया था. दोनों फिल्मों में शाहरुख खान थे. वहीं जैकी श्रॉफ बॉर्डर और त्रिमूर्ति दोनों में नजर आए थे. फिल्म ने ओपनिंग डे पर 1.10 करोड़ रुपये की कमाई की थी.





फिल्म को जबरदस्त पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला था. फिल्म ने पहले हफ्ते में लगातार 1 करोड़ की रेंज में कमाई की. सेकंड वीक में फिल्म की कमाई बढ़ी और दो हफ्तों में ही फिल्म ने बजट 10 करोड़ निकाल लिया. फिल्म ने बजट से 4 गुना ज्यादा यानी 40 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो गई थी. आज तक भी फिल्म बड़ी फिल्मों की लिस्ट में शुमार है. फिल्म के गाने भी बहुत हिट हुए थे. फिल्म का गाना 'संदेशे आते हैं' बहुत पसंद किया गया था. इस गाने को जावेद अख्तर ने लिखा था और रूप कुमार राठौड़ और सोनू निगम ने गाया था.

बॉर्डर का डे वाइज कलेक्शन

Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने पहले हफ्ते में 6.30 करोड़ की कमाई की थी. वहीं दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 5.75 करोड़, तीसरे हफ्ते में 5.10 करोड़, चौथे हफ्ते में 4.75 करोड़, पांचवें हफ्ते में 4 करोड़, छठे हफ्ते में 3.70 करोड़, सातवें हफ्ते में 3.10 करोड़, आठवें हफ्ते में 2.35 करोड़, नौवें हफ्ते में 1.78 करोड़, दसवें हफ्ते में 1 करोड़ और 11वें हफ्ते में 1.47 करोड़ की कमाई की. फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 39.30 करोड़ था. वहीं दुनियाभर में फिल्म ने ग्रॉस 64.98 करोड़ का कलेक्शन किया था.