हाल ही में ऐसी खबरें खूब फैली हैं कि प्रशांत वर्मा की 2024 में आई हिट फिल्म हनुमान से पॉपुलैरिटी वाले अभिनेता तेजा सज्जा ने फिल्म के सीक्वल से किनारा कर लिया है. ऋषभ शेट्टी के लीड वाली फिल्म ‘जय हनुमान’ के बारे में कोई अपडेट न होने के कारण कई लोगों ने इसे सच मान लिया. हालांकि, तेजा ने एक इंटरव्यू में इन रूमर्स पर अपना रिएक्शन दिया है. जानते हैं उन्होंने क्या कहा?

क्या तेजा सज्जा ने छोड़ दी ऋषभ शेट्टी की ‘जय हनुमान’?

बता दें कि इस हफ्ते कई पोस्ट और रिपोर्ट सामने आई थीं जिनमें कहा गया कि तेजा अब हनुमान के सीक्वल का हिस्सा नहीं हैं. सोशल मीडिया पर कई पोस्ट और रिपोर्ट में कहा गया कि तेजा ने 'लिमिटेड स्क्रीन टाइम' और 'क्रिएटिव मतभेदों' का हवाला देते हुए प्रोजेक्ट छोड़ दिया है और इस तरह उन्होंने प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स से (PVCU) से दूरी बना ली है.

यह भी दावा किया गया कि उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी थी कि उनकी भूमिका को किस तरह पेश किया जाएगा. वहीं हिंदुस्तान टाइम्स से एक बातचीत के दौरान तेजा सज्जा ने जय हनुमान से बाहर निकलने की खबरों को खारिज किया है. उन्होंने बस इतना जवाब दिया कि यह "झूठी खबर" थी कि वह अब जय हनुमान का हिस्सा नहीं हैं, जिससे यह क्लियर हो गया कि वह इस यूनिवर्स से खुद को अलग नहीं कर रहे हैं.

‘जय हनुमान’ के बारे में तेजा सज्जा ने क्या कहा?

‘जय हनुमान’,’ हनुमान’ का सीक्वल है, जिसमें ऋषभ शेट्टी मुख्य भूमिका में होंगे. अप्रैल 2024 में एचटी से बातचीत में तेजा ने बताया था कि सीक्वल पूरी तरह से हनुमान जी (भगवान हनुमान जी, न कि उनके सुपरहीरो किरदार) पर आधारित होगा, लेकिन वह इसकी शूटिंग के लिए बेहद एक्साइटेड हैं. उन्होंने कहा था, “मैं भी जय हनुमान (हनुमान का सीक्वल) का हिस्सा बनूंगा. फिल्म पूरी तरह से भगवान हनुमान जी पर आधारित होगी, लेकिन मैं भी इसका हिस्सा रहूंगा.” दिसंबर 2024 में उन्होंने ये भी कहा था, “मैं सेट पर जाने के लिए बेताब हूं. ये एक्साइटिंग होगा.”

‘जय हनुमान’ के बारे में

हनुमान फिल्म के अंत में, तेजा के सुपरहीरो किरदार को हिमालय से भगवान हनुमान प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं, जो एक महान युद्ध की शुरुआत का संकेत है, अक्टूबर 2024 में ये अनाउंसमेंट की गई थी कि ऋषभ को फिल्म में हनुमान की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है. फिल्म की शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई है. यह फिल्म पीवीसीयू का हिस्सा है, जिसमें महाकाली और अधीरा भी नज़र आएंगी.