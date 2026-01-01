रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' 2025 की सबसे बड़ी हिंदी सिनेमा हिट फिल्मों में से एक बन गई है और चौथे हफ्ते में भी इसकी बॉक्स ऑफिस जबरदस्त पकड़ बनी हुई है. इससे अंदाजा लगाया ही जा सकता है कि इस फिल्म का क्रेज सिनेमाघरों में 27 दिन गुजारने के बाद भी दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. चलिए यहां जानते हैं 'धुरंधर' ने रिलीज के 27वें दिन यानी चौथे बुधवार को कितना कलेक्शन किया है?

'धुरंधर' ने 27वें दिन कितनी की कमाई?

'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर रूकने से मना कर दिया है. फिल्म के हर दिन के छप्परफाड़ कलेक्शन को देखकर तो यही कहा जा सकता है. ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है फिर भी ये टिकट खिड़की पर टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है. यहां तक कि चौथे हफ्ते में भी ये हर दिन करोड़ों का कलेक्शन कर रही है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जितना शानदार परफॉर्म किया है वो हर किसी को हैरान कर रहा है. साथ ही दिलचस्प बात ये भी है कि रिलीज के पहले दिन से लेकर अब तक ये फिल्म डबल डिजीट में ही कमाई कर रही है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसके पहले हफ्ते का कारोबार 207.25 करोड़ रुपये रहा. फिर इसने 22.20 फीसदी की तेजी दिखाते हुए दूसरे हफ्ते में 253.25 करोड़ कमाए. हालांकि तीसरे हफ्ते में इसकी कमाई में 32.08 फीसदी की गिरावट भी आई और इसने 172 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं फिर चौथे हफ्ते में पहुंचने के बाद इसने 22वें दिन 15 करोड़, 23वें दिन 20.5 करोड़, 24वें दिन 22.5 करोड़, 25वें दिन 10.5 करोड़ और 26वें दिन 11.25 करोड़ का कलेक्शन किया.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर' ने रिलीज के 27वें दिन यानी चौथे बुधवार को 10.50 करोड़ कमाए हैं.

जिसके बाद इस फिल्म का 27 दिनों का कुल कलेक्शन अब 722.75 करोड़ रुपये हो गया है.

'धुरंधर' पड़ी है 'आरआरआर' के पीछे

'धुरंधर' ने बड़ी तेजी से भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ का आंकड़ा पार किया है. हालांकि अब चौथे हफ्ते में इसकी कमाई में गिरावट भी दर्ज की जा रही है लेकिन फिर भी ये बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा नोट बटोरने वाली फिल्म बनी हुई है. इसी के साथ ये फिल्म अब राम चरण और जूनियर एनटीआर की ब्लॉकबस्टर 'आरआरआर' को मात देने की फिराक में हैं.

अगर ये 'आरआरआर' को पछाड़ देती है तो ये देश की चौथी सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी. हालांकि 'आरआरआर' का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लाइफटाइम कलेक्शन 780.2 करोड़ है. ऐसे में 'धुरंधर' को 58 करोड़ से ज्यादा और कमाने की जरूरत है तभी ये इस उपलब्धि को हासिल कर पाएगी. अब देखने वाली बात होगी कि क्या 'धुरंधर' नए साल में 'आरआरआर' का शिकार कर पाती है या नहीं.