कार्तिक आर्यन के घुटने में लगी गंभीर चोट, अस्पताल में भर्ती, जल्द होगी सर्जरी

बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर कार्तिक आर्यन अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग के दौरान घायल हो गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, निर्देशक कबीर खान की अनटाइटल्ड फिल्म के एक एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान उनके घुटने में गंभीर चोट लग गई. बताया जा रहा है कि ये हादसा फिल्म की शूटिंग के आखिरी दो दिनों के दौरान हुआ.

जल्द होगी कार्तिक आर्यन के घुटने की सर्जरी

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, घुटने में चोट लगने के तुरंत बाद कार्तिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें घुटने की सर्जरी कराने और कुछ समय आराम करने की सलाह दी है. बता दें कि कबीर खान के निर्देशन में बनी रही फिल्म में कई हाई-इंटेंसिटी एक्शन सीन्स हैं, जिनकी तैयारी के लिए कार्तिक पिछले कुछ समय से खास ट्रेनिंग ले रहे थे.

ये भी पढ़ें:- 'आवारापन 2' ने 5वें दिन जड़ा शतक, इमरान हाशमी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड

फोर्टिस रहेजा अस्पताल में भर्ती हैं कार्तिक आर्यन

प्रोडक्शन से जुड़े एक सोर्स ने इंडिया टुडे को बताया, 'कार्तिक फोर्टिस रहेजा अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में हैं. जल्द उनके घुटने की सर्जरी होगी. इसके बाद कुछ दिनों तक आराम करना होगा, फिर वो अपना काम दोबारा शुरू कर सकेंगे.' बता दें कि कबीर खान के साथ कार्तिक की ये दूसरी फिल्म है, जिसका नाम अभी फाइनल नहीं हुआ है. इससे पहले दोनों फिल्म 'चंदू चैंपियन' में साथ काम कर चुके हैं.

ये हैं कार्तिक आर्यन की अपकमिंग फिल्में

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सर्जरी और रिकवरी के बाद कार्तिक निर्देशक अनुराग बसु की फिल्म पर काम शुरू करेंगे. ये एक रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म है, जिसमें श्रीलीला भी लीड रोल में हैं. इस फिल्म से वो बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं. श्रीलीला ने हाल ही में मुंबई में अपने हिस्से की शूटिंग फिर से शुरू कर दी है. इस फिल्म का म्यूजिक प्रीतम तैयार कर रहे हैं.

कार्तिक आर्यन के पास हैं करण जौहर की फिल्म

इसके अलावा कार्तिक फिल्म 'नागजिला' में भी नजर आएंगे, जो मृगदीप सिंह लांबा के निर्देशन में बन रही एक फैंटेसी-कॉमेडी-एडवेंचर फिल्म है. करण जौहर फिल्म के प्रोड्यूसर हैं. उनके पास फिल्म 'कैप्टन इंडिया' भी है, जिसमें कार्तिक एक देशभक्ति से भरे पायलट के किरदार में दिखेंगे. कार्तिक की आने वाली मूवीज का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें:-'खलीफा' से लेकर 'इरुमुडी' तक, इस हफ्ते थिएटर में धमाल मचाने आ रहीं 7 साउथ फिल्में