Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'क्योंकि सास...' एक्टर सुमीत सचदेव ने 10 किलो वजन उठाकर चढ़ीं 120 मंजिलें, स्मृति ईरानी ने किया कमेंट

'क्योंकि सास...' एक्टर सुमीत सचदेव ने 10 किलो वजन उठाकर चढ़ीं 120 मंजिलें, स्मृति ईरानी ने किया कमेंट

Sumeet Sachdev Fitness: टीवी एक्टर सुमीत सचदेव इन दिनों अपनी फिटनेस को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने 10 किलो वजन के साथ 120 मंजिल सीढ़ियां चढ़कर फैंस को फिटनेस गोल्स दिए हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 20 Aug 2026 01:59 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी के पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में गौतम विरानी का किरदार निभाकर मशहूर हुए एक्टर सुमीत सचदेव इन दिनों अपनी फिटनेस को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो कंधे पर 10 किलो का बैग लेकर 120 मंजिल सीढ़ियां चढ़ते नजर आ रहे हैं. सीढ़ियां चढ़ने के बाद वो पसीने से पूरी तरह लथपथ दिख रहे हैं.

स्मृति ईरानी के कमेंट ने खींचा ध्यान
सुमीत सचदेव कहते है, 'मैं अभी-अभी अपना वर्कआउट खत्म करके घर वापस आया हूं. मैंने अपनी पीठ पर 10 किलो का ये वेट वेस्ट पहनकर 120 मंजिलें चढ़ी हैं. बहुत बढ़िया लग रहा है. बस सोचा कि आप सभी को इंस्पायर करने के लिए एक छोटा सा वीडियो बना लूं. वर्कआउट करें, स्वस्थ रहें.' 

क्योंकि सास...' एक्टर सुमीत सचदेव ने 10 किलो वजन उठाकर चढ़ीं 120 मंजिलें, स्मृति ईरानी ने किया कमेंट

उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'ये आप सभी को प्रेरित करने के लिए है.' इस वीडियो पर सुमीत सचदेव की को-एक्ट्रेस स्मृति ईरानी ने कमेंट किया है. उन्होंने लिखा, '120 मंजिलें?' सुमीत सचदेव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sumeet Sachdev (@meetsumeet18)

ये भी पढ़ें:- शूटिंग के दौरान कार्तिक आर्यन के घुटने में लगी चोट, अस्पताल में भर्ती, जल्द होगी सर्जरी

हाल ही में एक डरावने हादसे का हुए थे शिकार
सुमीत का ये फिटनेस वीडियो उनके साथ हुई एक डरावनी घटना के कुछ हफ्तों बाद आया है. जुलाई में उन्होंने खुलासा किया था कि एक रेस्तरां में अपनी पत्नी और भाई के साथ खाना खाते समय उनके गले में खाना अटक गया था, जिससे उन्हें सांस लेने में काफी तकलीफ होने लगी थी. इस दौरान सुमीत की जान उनके भाई और रेस्तरां के मालिक ने बचाई थी. तब सुमीत ने लोगों को सलाह दी थी कि हमेशा छोटे-छोटे निवाले लें और खाना चबाकर खाएं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sumeet Sachdev (@meetsumeet18)

आर्किटेक्ट से ऐसे बने मशहूर एक्टर
सुमीत सचदेव का करियर भी काफी दिलचस्प रहा है. एक्टिंग में आने से पहले वो पेशे से एक आर्किटेक्ट थे. उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत आमिर रजा हुसैन के कारगिल युद्ध के नायकों पर आधारित नाटक 'द फिफ्टी डे वॉर' से की थी. 

क्योंकि सास...' एक्टर सुमीत सचदेव ने 10 किलो वजन उठाकर चढ़ीं 120 मंजिलें, स्मृति ईरानी ने किया कमेंट

इसके बाद उन्होंने टीवी पर 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में तुलसी और मिहिर के बड़े बेटे गौतम का रोल निभाया. उन्होंने 'क्या हादसा क्या हकीकत', 'कहीं तो होगा', 'ख्वाहिश', 'प्यार का बंधन', 'बंदिनी', 'ये है मोहब्बतें', 'चाशनी', 'झनक' और वेब सीरीज 'स्लम गोल्फ' जैसे कई शोज में काम किया है. 

ये भी पढ़ें:- Video: 'सुनीता को धोखा देगा तो भीख मांगेगा...', गोविंदा की मां ने दी थी ऐसी चेतावनी

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 20 Aug 2026 01:59 PM (IST)
Tags :
Sumeet Sachdev VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
'क्योंकि सास...' एक्टर सुमीत सचदेव ने 10 किलो वजन उठाकर चढ़ीं 120 मंजिलें, स्मृति ईरानी ने किया कमेंट
सुमीत सचदेव ने 10 किलो वजन उठाकर चढ़ीं 120 मंजिलें, स्मृति ईरानी ने किया कमेंट
टेलीविजन
श्वेता तिवारी के ऑनलाइन ऑर्डर में मिला कॉकरोच, एक्ट्रेस ने तुकाराम मुंडे से पूछा- 'आप कहां हैं?'
श्वेता तिवारी के ऑनलाइन ऑर्डर में मिला कॉकरोच, एक्ट्रेस ने तुकाराम मुंडे से पूछा- 'आप कहां हैं?'
टेलीविजन
TV Serial Spoilers: वसुंधरा ने अनुपमा को दिया पैसों का लालच, अनु संग प्यार में डूबे आर्यवर्धन की बढ़ेगी मुश्किलें
वसुंधरा ने अनुपमा को दिया पैसों का लालच, अनु संग प्यार में डूबे आर्यवर्धन की बढ़ेगी मुश्किलें
टेलीविजन
'प्रेग्नेंट होते ही 2 शो से बाहर कर दिया', मिनी माथुर ने खोला ग्लैमर इंडस्ट्री का काला सच
'प्रेग्नेंट होते ही 2 शो से बाहर कर दिया', मिनी माथुर ने खोला ग्लैमर इंडस्ट्री का काला सच
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: तलाक की अफवाहों के बीच कोर्ट पहुंचीं सुनीता आहूजा! पैपराजी को देखकर बदला अंदाज, फैंस हुए हैरान (19.08.26)
Chugalkhor Aunty: 🫨चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा #sbs
Bigg Boss House में भूत? Himanshi Khurana का डरावना दावा, बोलीं- कोई गला दबा रहा था
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh की ‘तीसरी बीवी’ बनेंगी Amrapali Dubey? मजेदार बातचीत वायरल
Sunita Ahuja विवाद के बीच Govinda का Thailand Club Dance Video Viral, Fans ने किया React
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश राष्ट्रपति चुनाव में फखरुल इस्लाम की होगी जीत, समझें समीकरण
बांग्लादेश राष्ट्रपति चुनाव में फखरुल इस्लाम की होगी जीत, समझें समीकरण
इंडिया
ईरान जंग में फुस्स रहे MQ-9 ड्रोन, फिर क्यों भारत ने की अमेरिका से डील?
ईरान जंग में फुस्स रहे MQ-9 ड्रोन, फिर क्यों भारत ने की अमेरिका से डील?
बॉलीवुड
'पीठ पीछे थोड़ी ना घूम रहे थे', सुनीता के आरोपों पर भड़कीं पूनम पांडे, बोलीं- गोविंदा को मेरा 100% सपोर्ट
सुनीता के आरोपों पर भड़कीं पूनम पांडे, बोलीं- गोविंदा को मेरा 100% सपोर्ट
क्रिकेट
गेंद को आधा-आधा काट खिलाड़ियों में बांटा, इंग्लैंड-पाकिस्तान टेस्ट में दिखा गजब नजारा
गेंद को आधा-आधा काट खिलाड़ियों में बांटा, इंग्लैंड-पाकिस्तान टेस्ट में दिखा गजब नजारा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: महिला मैनेजर को बैंक के सामने पति ने मारी गोली, आरोपी फरार
लखनऊ: महिला मैनेजर को बैंक के सामने पति ने मारी गोली, आरोपी फरार
दिल्ली NCR
50, 60 और आज 65 रुपये! तीन दिन में चीनी के दाम बढ़े, फीका होगा रक्षाबंधन
50, 60 और आज 65 रुपये! तीन दिन में चीनी के दाम बढ़े, फीका होगा रक्षाबंधन
साउथ सिनेमा
'सूर्या मानसिक संघर्ष से गुजरे', राधिका सरतकुमार ने बयां किया एक्टर का दर्द, तारीफ में कहा ये
'सूर्या मानसिक संघर्ष से गुजरे', राधिका सरतकुमार ने बयां किया एक्टर का दर्द
ऐस्ट्रो
'रहमान डकैत' से शुक्राचार्य बने अक्षय खन्ना, असुरों के गुरु की कहानी कर देगी हैरान
'रहमान डकैत' से शुक्राचार्य बने अक्षय खन्ना, असुरों के गुरु की कहानी कर देगी हैरान
ABP NEWS
बाइक सवार लोगों ने 'ऑयल ऑपरेशन' को अंजाम दिया, उनकी इस घिनौनी हरकत को कैमरे में कैद कर लिया गया।
बाइक सवार लोगों ने 'ऑयल ऑपरेशन' को अंजाम दिया, उनकी इस घिनौनी हरकत को कैमरे में कैद कर लिया गया।
ABP NEWS
जब नदी का नाम ही 'भूतही' हो, तो पुलिस कैसे बच सकती थी?
जब नदी का नाम ही 'भूतही' हो, तो पुलिस कैसे बच सकती थी?
ABP NEWS
जोधपुर में फ़िल्मी अंदाज़ में अपहरण, स्कॉर्पियो में युवक का अपहरण।
जोधपुर में फ़िल्मी अंदाज़ में अपहरण, स्कॉर्पियो में युवक का अपहरण।
ABP NEWS
जबलपुर में सांडों को लेकर ज़बरदस्त हंगामा
जबलपुर में सांडों को लेकर ज़बरदस्त हंगामा
ABP NEWS
एक हाथी जंगल में बेफिक्र घूम रहा था, उसे देखकर गाँव वाले हैरान-परेशान रह गए।
एक हाथी जंगल में बेफिक्र घूम रहा था, उसे देखकर गाँव वाले हैरान-परेशान रह गए।
Embed widget