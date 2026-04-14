'मैं हूं रफ डैड', साउथ सुपरस्टार ने रामचरण की पेरेंटिग पर की बात, बनना चाहते हैं जिम्मेदार पिता

साउथ सुपरस्टार रामचरण तीन बच्चों के पिता हैं उनकी दो बेटियां और एक बेटा है. हाल ही में एक्टर ने एक इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बात की है. उन्होंने अपनी पेरेंटिंग पर बात की. उन्होंने कहा कि वो अपने बच्चों के लिए हमेशा मौजूद रहना चाहते हैं और एक अच्छे पिता बनना चाहते हैं.

रामचरण ने की पेरेंटिंग पर बात

रामचरण ने Esquire India को दिए इंटरव्यू में बताया कि वो किस तरह के पिता हैं. उन्होंने अपने बच्चों को अपनी 'हार्टबीट' बताया और कहा कि जब बच्चे घर पर नहीं होते, तो पूरा घर जैसे शांत हो जाता है. जब उनसे पूछा गया कि वो सख्त पापा हैं या मस्ती करने वाले, तो उन्होंने कहा कि वो 'थोड़े रफ' पापा हैं. यानी वो बच्चों को खुलकर खेलने, चढ़ने-उतरने और रिस्क लेने देते हैं. वहीं उनकी पत्नी बच्चों का ज्यादा ख्याल रखने वाली हैं, और बच्चे हिम्मत के लिए उनके पास आते हैं.

उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने बच्चों के लिए हमेशा मौजूद रहना चाहते हैं. उनके मुताबिक, बच्चे अपने माता-पिता को देखकर ही सीखते हैं, इसलिए वो एक जिम्मेदार और प्रेजेंट फादर बनना चाहते हैं. राम चरण ने कहा कि उनका परिवार और उनके पालतू पेट ही उनकी दुनिया हैं.

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रामचरण की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उनकी शादी उपासना कामिनेनी कोनिडेला से हुई थी. दोनों ने 2011 में हैदराबाद में सगाई की और 2012 में शादी कर ली. 2023 में इस कपल ने अपनी पहली बेटी क्लीन कारा का वेलकम किया. जनवरी 2026 में उपासना ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया. एक बेटा शिवराम और एक बेटी अनवीरा देवी.

रामचरण की अपकमिंग फिल्म

अब अगर उनके करियर की बात करें तो राम चरण अपनी आने वाली फिल्म 'पेड्डी' का इंतज़ार कर रहे हैं. यह एक स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा है, जिसे बुची बाबू सना ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में उनके साथ जाह्नवी कपूर, शिवा राजकुमार, जगपति बाबू और दिव्येंदु शर्मा भी नजर आएंगे. बता दें फिल्म 30 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.