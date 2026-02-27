हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाRashmika-Vijay Wedding: उदयपुर में ड्रीमी वेडिंग में एक दूजे के हुए रश्मिका-विजय, देखे कपल की रॉयल शादी की अनसीन तस्वीरें

Rashmika-Vijay Wedding: उदयपुर में ड्रीमी वेडिंग में एक दूजे के हुए रश्मिका-विजय, देखे कपल की रॉयल शादी की अनसीन तस्वीरें

Rashmika-Vijay Wedding:सालों तक अपने अफेयर को छिपाने के बाद फाइनली रश्मिका और विजय ने शादी कर ली है. अब ये जोड़ी ऑफिशियली पति-पत्नी बन गए हैं. उनकी शादी की तस्वीरें इंटरनेट पर छाई हुई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Feb 2026 09:49 AM (IST)
Rashmika-Vijay Wedding:सालों तक अपने अफेयर को छिपाने के बाद फाइनली रश्मिका और विजय ने शादी कर ली है. अब ये जोड़ी ऑफिशियली पति-पत्नी बन गए हैं. उनकी शादी की तस्वीरें इंटरनेट पर छाई हुई हैं.

साउथ के मोस्ट पॉपुलर कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा आखिरकार 26 फरवरी को एक इंटीमेट सेरेमनी में शादी के बंधन में बंध गए. इस जोड़ी की शादी उदयपुर के ITC मेमेंटोस में तेलुगु और कोडवा रीति-रिवाजों से हुई. वहीं अब कपल की रॉयल वेडिंग की कई अनसीन तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जो दिल को छू लेने वाली हैं

1/12
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की तस्वीरों ने इंटरनेट पर आग लगा दी है. फैंस कपल को वेडिंग तस्वीरों पर जान छिड़क रहे हैं.
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की तस्वीरों ने इंटरनेट पर आग लगा दी है. फैंस कपल को वेडिंग तस्वीरों पर जान छिड़क रहे हैं.
2/12
ये तस्वीर रश्मिका और विजय की वरमाला रस्म की है. जिसमें पंडित कुछ मंत्र पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जबकि न्यूली वेड कपल एक दूजे में खोए दिख रहे हैं.
ये तस्वीर रश्मिका और विजय की वरमाला रस्म की है. जिसमें पंडित कुछ मंत्र पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जबकि न्यूली वेड कपल एक दूजे में खोए दिख रहे हैं.
Published at : 27 Feb 2026 09:48 AM (IST)
Tags :
Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna

साउथ सिनेमा फोटो गैलरी

एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

