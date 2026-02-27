एक्सप्लोरर
Rashmika-Vijay Wedding: उदयपुर में ड्रीमी वेडिंग में एक दूजे के हुए रश्मिका-विजय, देखे कपल की रॉयल शादी की अनसीन तस्वीरें
Rashmika-Vijay Wedding:सालों तक अपने अफेयर को छिपाने के बाद फाइनली रश्मिका और विजय ने शादी कर ली है. अब ये जोड़ी ऑफिशियली पति-पत्नी बन गए हैं. उनकी शादी की तस्वीरें इंटरनेट पर छाई हुई हैं.
साउथ के मोस्ट पॉपुलर कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा आखिरकार 26 फरवरी को एक इंटीमेट सेरेमनी में शादी के बंधन में बंध गए. इस जोड़ी की शादी उदयपुर के ITC मेमेंटोस में तेलुगु और कोडवा रीति-रिवाजों से हुई. वहीं अब कपल की रॉयल वेडिंग की कई अनसीन तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जो दिल को छू लेने वाली हैं
