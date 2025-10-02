ऋशभ शेट्टी की मच अवेटेड फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' आज गांधी जयंती और दशहरा के मौके पर सिनेमाहॉल में आ चुकी है. फिल्म का सामना वरुण धवन की 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' से हुआ. हालांकि, इस फिल्म की कमाई में वरुण धवन की फिल्म कोई खास असर नहीं डाल पाई.

फिल्म ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स के चीथड़े उड़ाने शुरू कर दिया. फिल्म को रिलीज हुए अभी कुछ घंटें ही हुए हैं और ये साल 2025 की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्मों में से एक बनने वाली है. तो चलिए जान लेते हैं कि फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है.

'कांतारा चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्मों की कमाई से जुड़ा हिसाब-किताब रखने वाली बेबसाइट सैक्निल्क के मुताबिक, फिल्म ने 1:05 बजे तक 18.85 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है. ये आंकड़े अभी शुरुआती हैं और इनमें बदलाव हो सकता है. जिसे हम थोड़ी-थोड़ी देर में अपडेट करते रहेंगे.

'कांतारा चैप्टर 1' बनी 2025 की सबसे बड़ी सैंडलवुड ओपनर

इस साल रिलीज हुई कन्नड़ फिल्मों में से सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म का रिकॉर्ड 'एक्का' के नाम है जिसने ओपनिंग डे पर 1.45 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म ने इसे रिलीज के कुछ ही घंटों में पीछे छोड़ते हुए नंबर वन ओपनिंग लेने वाली कन्नड़ फिल्म का रिकॉर्ड बना दिया है.

इतना ही नहीं फिल्म ने कुछ ही देर में 'एक्का' की लाइफटाइम कमाई (9.76 करोड़) को भी पीछे छोड़ दिया है.

'कांतारा चैप्टर 1' बनेगी 2025 की हाईएस्ट ओपनिंग वाली फिल्मों में से एक



कोईमोई के मुताबिक, 'कांतारा चैप्टर 1' ओपनिंग डे पर 40-45 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो फिल्म आसानी से टॉप 10 हाईएस्ट ओपनिंग लेने वाली इंडियन फिल्मों की लिस्ट में आ जाएगी.

अगर फिल्म की कमाई में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का फायदा जुड़ा तो हो सकता है कि ये टॉप 5 फिल्मों में भी शामिल हो जाए. आप नीचे इस साल की हाईएस्ट ओपनिंग वाली टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट देख सकते हैं.

दे कॉल हिम ओजी – 87.45 करोड़ (पेड़ प्रीव्यू मिलाकर)

कुली – 65 करोड़

गेम चेंजरा – 54 करोड़

वॉर 2 – 52.5 करोड़

हरिहर वीरमल्लु – 47.5 करोड़

छावा – 33.10 करोड़

सिकंदर – 30.06 करोड़

गुड बैड अग्ली – 29.25 करोड़

विदामुयार्ची – 27 करोड़

हाउसफुल 5- 24.5 करोड़

'कांतारा चैप्टर 1' के बारे में

'कांतारा चैप्टर 1' 2022 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म का अगला पार्ट है. इस फिल्म को भी पिछली ही फिल्म की तरह ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में रुक्मिणी वसंत और गुलशन देवैया भी अहम रोल में हैं.