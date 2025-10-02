हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाKantara Chapter 1 Collection Day 1: 'कांतारा चैप्टर 1' कहर बनकर टूटी बॉक्स ऑफिस पर, बनते जा रहे रिकॉर्ड्स के पहाड़

Kantara Chapter 1 Collection Day 1: 'कांतारा चैप्टर 1' कहर बनकर टूटी बॉक्स ऑफिस पर, बनते जा रहे रिकॉर्ड्स के पहाड़

Kantara Chapter 1 Box Office Collection Day 1: 'कांतारा चैप्टर 1' ने विजदशमी के दिन इतने रिकॉर्ड्स बना डाले हैं कि उम्मीद बंध चुकी है कि फिल्म आने वाले समय में ब्लॉकबस्टर्स में शामिल हो सकती है.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 02 Oct 2025 01:07 PM (IST)
Preferred Sources

ऋशभ शेट्टी की मच अवेटेड फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' आज गांधी जयंती और दशहरा के मौके पर सिनेमाहॉल में आ चुकी है. फिल्म का सामना वरुण धवन की 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' से हुआ. हालांकि, इस फिल्म की कमाई में वरुण धवन की फिल्म कोई खास असर नहीं डाल पाई.

फिल्म ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स के चीथड़े उड़ाने शुरू कर दिया. फिल्म को रिलीज हुए अभी कुछ घंटें ही हुए हैं और ये साल 2025 की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्मों में से एक बनने वाली है. तो चलिए जान लेते हैं कि फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है.

'कांतारा चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्मों की कमाई से जुड़ा हिसाब-किताब रखने वाली बेबसाइट सैक्निल्क के मुताबिक, फिल्म ने 1:05 बजे तक 18.85 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है. ये आंकड़े अभी शुरुआती हैं और इनमें बदलाव हो सकता है. जिसे हम थोड़ी-थोड़ी देर में अपडेट करते रहेंगे.

'कांतारा चैप्टर 1' बनी 2025 की सबसे बड़ी सैंडलवुड ओपनर

इस साल रिलीज हुई कन्नड़ फिल्मों में से सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म का रिकॉर्ड 'एक्का' के नाम है जिसने ओपनिंग डे पर 1.45 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म ने इसे रिलीज के कुछ ही घंटों में पीछे छोड़ते हुए नंबर वन ओपनिंग लेने वाली कन्नड़ फिल्म का रिकॉर्ड बना दिया है.

इतना ही नहीं फिल्म ने कुछ ही देर में 'एक्का' की लाइफटाइम कमाई (9.76 करोड़) को भी पीछे छोड़ दिया है.

'कांतारा चैप्टर 1' बनेगी 2025 की हाईएस्ट ओपनिंग वाली फिल्मों में से एक

कोईमोई के मुताबिक, 'कांतारा चैप्टर 1' ओपनिंग डे पर 40-45 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो फिल्म आसानी से टॉप 10 हाईएस्ट ओपनिंग लेने वाली इंडियन फिल्मों की लिस्ट में आ जाएगी.

अगर फिल्म की कमाई में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का फायदा जुड़ा तो हो सकता है कि ये टॉप 5 फिल्मों में भी शामिल हो जाए. आप नीचे इस साल की हाईएस्ट ओपनिंग वाली टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट देख सकते हैं.

  • दे कॉल हिम ओजी – 87.45 करोड़ (पेड़ प्रीव्यू मिलाकर)
  • कुली – 65 करोड़
  • गेम चेंजरा – 54 करोड़
  • वॉर 2 – 52.5 करोड़
  • हरिहर वीरमल्लु – 47.5 करोड़
  • छावा – 33.10 करोड़
  • सिकंदर – 30.06 करोड़
  • गुड बैड अग्ली – 29.25 करोड़
  • विदामुयार्ची – 27 करोड़
  • हाउसफुल 5- 24.5 करोड़
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hombale Films (@hombalefilms)

'कांतारा चैप्टर 1' के बारे में

'कांतारा चैप्टर 1' 2022 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म का अगला पार्ट है. इस फिल्म को भी पिछली ही फिल्म की तरह ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में रुक्मिणी वसंत और गुलशन देवैया भी अहम रोल में हैं.

और पढ़ें

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Read
Published at : 02 Oct 2025 11:39 AM (IST)
Tags :
Rishab Shetty Kannada Cinema Kantara Chapter 1 Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'ओवैसी अगर मर गया...मुसलमानों तुम 19 फीसदी हो', बिहार में AIMIM चीफ ने बनाई ये कौन सी हवा
'ओवैसी अगर मर गया...मुसलमानों तुम 19 फीसदी हो', बिहार में AIMIM चीफ ने बनाई ये कौन सी हवा
जम्मू और कश्मीर
मजबूरी में करना पड़ रहा राष्ट्रगान का सम्मान? महबूबा मुफ्ती के बयान से सियासी हलचल
मजबूरी में करना पड़ रहा राष्ट्रगान का सम्मान? महबूबा मुफ्ती के बयान से सियासी हलचल
विश्व
ट्रॉफी के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम तक गए मोहसिन नकवी और सूर्यकुमार यादव को...? पाकिस्तानी एक्सपर्ट का दावा
ट्रॉफी के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम तक गए मोहसिन नकवी और सूर्यकुमार यादव को...? पाकिस्तानी एक्सपर्ट का दावा
क्रिकेट
IND vs WI Test Series: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 579 करोड़ रुपये की जर्सी में उतरी टीम इंडिया
वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 579 करोड़ रुपये की जर्सी में उतरी टीम इंडिया
Advertisement

वीडियोज

चैतन्यानंद तो बड़ा 'अश्लील' निकला! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | ABP Report
World News: PoK में पाकिस्तानी 'जनरल डायर'! Pakistan News
RSS Centenary: PM Modi ने जारी किए विशेष Stamp और Coin, Congress ने साधा निशाना!
दुनिया में शोर.. पाकिस्तान ट्रॉफी चोर! | Mohsin Naqvi | Asia Cup | Chitra Tripathi
अश्लील बाबा बोला I Love 'बेबी'! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | Romana Isar Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ओवैसी अगर मर गया...मुसलमानों तुम 19 फीसदी हो', बिहार में AIMIM चीफ ने बनाई ये कौन सी हवा
'ओवैसी अगर मर गया...मुसलमानों तुम 19 फीसदी हो', बिहार में AIMIM चीफ ने बनाई ये कौन सी हवा
जम्मू और कश्मीर
मजबूरी में करना पड़ रहा राष्ट्रगान का सम्मान? महबूबा मुफ्ती के बयान से सियासी हलचल
मजबूरी में करना पड़ रहा राष्ट्रगान का सम्मान? महबूबा मुफ्ती के बयान से सियासी हलचल
विश्व
ट्रॉफी के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम तक गए मोहसिन नकवी और सूर्यकुमार यादव को...? पाकिस्तानी एक्सपर्ट का दावा
ट्रॉफी के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम तक गए मोहसिन नकवी और सूर्यकुमार यादव को...? पाकिस्तानी एक्सपर्ट का दावा
क्रिकेट
IND vs WI Test Series: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 579 करोड़ रुपये की जर्सी में उतरी टीम इंडिया
वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 579 करोड़ रुपये की जर्सी में उतरी टीम इंडिया
साउथ सिनेमा
Kantara Chapter 1 की स्क्रीनिंग पर इमोशनल हुईं ऋषभ शेट्टी की पत्नी प्रगति, रोते हुए पति को लगा लिया गले
कांतारा चैप्टर 1 की स्क्रीनिंग पर इमोशनल हुईं ऋषभ शेट्टी की पत्नी प्रगति, रोते हुए पति को लगा लिया गले
ट्रेंडिंग
Gandhi Jayanti Viral Video: ये है 2 अक्टूबर का मास्टरपीस... जब बापू के आगे फूट-फूटकर रोए थे सपाई, वीडियो के बिना अधूरी है गांधी जयंती
ये है 2 अक्टूबर का मास्टरपीस... जब बापू के आगे फूट-फूटकर रोए थे सपाई, वीडियो के बिना अधूरी है गांधी जयंती
हेल्थ
Bitter Melon Leaves: लिवर को करना चाहते हैं एकदम हेल्दी, इस कड़वी सब्जी की पत्तियां आज ही डाइट में कर लें शामिल
लिवर को करना चाहते हैं एकदम हेल्दी, इस कड़वी सब्जी की पत्तियां आज ही डाइट में कर लें शामिल
नौकरी
Bank Jobs: इंडियन ओवरसीज बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक
इंडियन ओवरसीज बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक
ENT LIVE
Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन और जान्हवी कपूर की एक्टिंग, एक कम्पलीट फैमिली एंटरटेनर
Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन और जान्हवी कपूर की एक्टिंग, एक कम्पलीट फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Embed widget