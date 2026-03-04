साउथ के पॉपुलर कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इन दिनों अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं. पिछले हफ्ते दोनों ने राजस्थान के उदयपुर में एक निजी समारोह में सात फेरे लिए थे. दोनों की शादी करीबी लोगों की मौजूदगी में एक लग्जरी होटल में हुई. अब शादी के बाद हैदराबाद में रखा गया उनका रिसेप्शन भी खूब चर्चा में है. फैंस इस जोड़ी को प्यार से 'विरोश' कहते हैं और रिसेप्शन की शुरुआत के साथ ही सोशल मीडिया पर तस्वीरों और वीडियो की बाढ़ आ गई.

रश्मिका का रिसेप्शन लुक

अपने वेडिंग रिसेप्शन में नई दुल्हन लाल रंग की खूबसूरत सिल्क साड़ी में नजर आईं, जिसके साथ काली और गोल्डन बॉर्डर ने उनके लुक को और शाही बना दिया. उन्होंने पारंपरिक अंदाज में भारी गोल्ड टेम्पल जूलरी पहनी थी. गले में लेयर्ड नेकलेस, चोकर, बड़े झुमके और कमर में कमरबंद सब कुछ उन्हें और खूबसूरत बना रहा था. मांग में सिंदूर ने रश्मिका के लुक को कम्प्लीट किया.

विजय का लुक

वहीं विजय ने भी सादगी भरा और क्लासी टिपिकल साउथ इंडियन लुक चुना. उन्होंने सफेद पारंपरिक सिल्क आउटफिट, शॉर्ट कुर्ता और लुंगी पहना, जिसके साथ गले में लेयर्ड मेटैलिक चेन डाली. उनके हेयरस्टाइल ने उनके पर्सनैलिटी को और आकर्षक बना दिया.

परिवार के साथ किया पोज

रश्मिका और विजय के साथ उनका परिवार भी नजर आया. जिसमें सभी बहुत ही शाही अंदाज में नजर आ रहे है. रश्मिका के मामा- पिता और विजय के माता- पिता और भाई सभी लोग इस वेडिंग रिसेप्शन में शाही अंदाज में नजर आए.

बता दें कि ये रिसेप्शन बहुत ही भव्य तरीके से रखा गया है, जहां हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम सिनेमा के कई बड़े नामों को इनवाइट किया गया है. विजय और रश्मिका ने शादी के कुछ दिन पहले ही अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था. हर एक रस्म और उनके लुक ने पूरे सोशल मीडिया में हलचल मचा दी है.