'गले की बीमारी की वजह से 5 साल तक नहीं गा पाईं गाना', सिंगर सुजाता मोहन का छलका दर्द

तमिल इंडस्ट्री की मशहूर सिंगर सुजाता मोहन की आवाज का हर कोई दीवाना है. उन्होंने तमिल समेत तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी जैसी भाषाओं में कई लोकप्रिय गाने गाए और फैंस का दिल जीत लिया. सुजाता ने लगभग 5 दशकों के अपने करियर में 20,000 से ज्यादा गानों में प्लेबैक सिंगिंग की है. हाल ही में एक अवॉर्ड सेरेमनी के दौरान सुजाता ने एक ऐसा खुलासा किया, जिससे उनके फैंस हैरान रह गए.

गाना नहीं गा पा रहीं सुजाता मोहन

सिंगर ने अवॉर्ड सेरेमनी के दौरान अपनी हेल्थ से जुड़ी मुश्किलों के बारे में बताया. न्यूज18 की रिपोर्ट के अनुसार, सुजाता ने बताया कि उन्हें गले में कुछ दिक्कत हो रही है और अब वो पहले की तरह गाना नहीं गा पा रहीं. इस दिक्कत की वजह से सुजाता ने पिछले 5 सालों में कोई गाना नहीं गाया है. सुजाता की आवाज के दीवाने रहे उनके फैंस को अब सिंगर की चिंता हो रही है.



एआर रहमान की बहन ने की मदद की अपील

न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार, सुजाता के इस बयान के बाद एआर रहमान की बहन एआर रेहाना ने सुजाता की गायकी के प्रति अपना प्यार जाहिर किया. रेहाना ने कहा, 'अगर मेरी मां आज जिंदा होती तो वो सुजाता के ठीक होने के लिए जरूर दुआ करतीं. हमारे परिवार का सुजाता के साथ बहुत गहरा लगाव है.' इतना ही नहीं, रेहाना ने डॉक्टरों से अपील की है कि वो सुजाता की आवाज वापस लाने में उनकी मदद करें.

एआर रहमान और इलयाराजा के साथ काम कर चुकी हैं सुजाता

बता दें कि सुजाता केरल में 'भाव गायिका' और तमिलनाडु में 'इन्निसै कुइल' (संगीत की कोयल) के नाम से मशहूर हैं. उन्होंने एआर रहमान और इलयाराजा जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ कई यादगार गाने गाए हैं.

सुजाता ने इन गानों को दी आवाज

सुजाता ने 'दिल है छोटा सा', 'ये हसीं वादियां', 'पुवुक्कुल ओलिंधिरुक्कु', 'मिन्नाले नी वंथाथेनडी', 'एन्नवाले अडी एन्नवाले', 'श्रीरागमो', 'पुधु वेल्लई मझाई,' 'नेन्जुक्कुल पेइधिदुम', 'मालार्गेल मालार्गेल्स', 'ओरु मुरै वंथु पार्थाया' और 'कृष्णा नी बेगने' जैसे कई बेहतरीन गाने गाए हैं.

सुजाता ने आखिरी बार साल 2009 में आई फिल्म 'काना कनमनि' में 'मुथे मुथे' गाना गाया था, जिसे काफी पसंद किया गया. इस गाने को श्याम धर्मन ने कंपोज किया था.