हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाDrishyam 3 BO Day 9: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' की दूसरे फ्राइडे घटी कमाई, लेकिन बना डाले ये दो तगड़े रिकॉर्ड, जानें-9 दिनों का टोटल कलेक्शन

Drishyam 3 BO Day 9: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' की दूसरे फ्राइडे घटी कमाई, लेकिन बना डाले ये दो तगड़े रिकॉर्ड, जानें-9 दिनों का टोटल कलेक्शन

Drishyam 3 BO Day 9: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' रिलीज के दूसरे हफ्ते में पहुंच चुकी है और दूसरे फ्राइडे को इसके कलेक्शन में पहली बार बड़ी गिरावट देखी है. हालांकि इसने दो बड़े रिकॉर्ड बना लिए हैं.

By : निशा शर्मा | Updated at : 30 May 2026 07:49 AM (IST)
Preferred Sources

मोहनलाल की क्राइम थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3' सिनेमाघरों में 21 मई को रिलीज हुई थी. ये फिल्म  बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म कर रही है. रिलीज के पहले हफ्ते में ताबड़तोड़ कमाई करने के बाद अब ये दूसरे हफ्ते में एंट्री कर चुकी है. चलिए यहां जानते हैं 'दृश्यम 3' ने रिलीज के 9वें दिन यानी दूसरे शुक्रवार को कितनी कमाई की है?

'दृश्यम 3' ने 9वें दिन कितनी की कमाई?
मोहनलाल और जीतू जोसेफ की जोड़ी की ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी 'दृश्यम' की थ्रीक्वल भी दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही है. ये फिल्म पहले दिन से ही लगातार कमाई कर रही है. इसने 15.75 करोड़ के साथ धमाकेदार शुरुआत की थी. इसके बाद ओपनिंग वीकेंड में भी बढ़िया कलेक्शन किया, हालांकि वीकेंड के बाद इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई थी लेकिन फिर भी इसके पहला हफ्ते का कलेक्शन 81.95 करोड़ रुपये रहा है. वहीं अब रिलीज के दूसरे हफ्ते में एंट्री कर चुकी 'दृश्यम 3' की कमाई में 9वें दिन यानी दूसरे शुक्रवार को थोड़ी मंदी देखी जा रही है.

  • सैकनिल्क के अर्ली ट्रेंड आंकड़ों के मुताबिक 'दृश्यम 3' ने रिलीज के 9वें दिन यानी दूसरे शुक्रवार को 4 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ 'दृश्यम 3' की 9 दिनों की कुल कमाई अब 84.77 करोड़ रुपये हो गई है.

मोहनलाल की बनी तीसरी सबसे बड़ी फिल्म
दृश्यम 3 ने मोहनलाल की पुलिमुरुगन के घरेलू लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है, जिसने 76.67 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. यह अब भारत में मोहनलाल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. इसके अगले निशाने पर एल2 : द एम्पुरान है. पुलिमुरुगन के साथ-साथ, दृश्यम 3 ने सर्वम माया को भी पीछे छोड़ दिया है. यह अब तक की नौवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म भी बन गई है.

ये हैं भारत में मोहनलाल की टॉप 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में

  • थुडारम – 122 करोड़
  • एल2 एम्पुरान – 106.77 करोड़
  • दृश्यम 3 – 84.77 करोड़ (9 दिन)
  • लिमुरुगन– 76.67 करोड़ रुपये
  • लूसिफर – 65.21 करोड़ रुपये

भारत में नौवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म
पुलिमुरुगन के साथ-साथ, दृश्यम 3 ने सर्वम माया को भी पीछे छोड़ दिया है. इसे के साथ ये भारत में अब तक की नौवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई है.

भारत में मॉलीवुड की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में

  • लोका चैप्टर1 चंद्रा – 157.01 करोड़ रुपये
  • मंजुम्मल बॉयज़ – 142.08 करोड़ रुपये
  • वाझा 2 – 129.42 करोड़ रुपये
  • थुडारम – 122 करोड़ रुपये
  • एल2: एम्पुरान – 106.77 करोड़ रुपये
  • 2018 – 92.85 करोड़ रुपये
  • आदुजीविथम: द गोट लाइफ – 85.26 करोड़ रुपये
  • आवेशम – 85.15 करोड़ रुपये
  • दृश्यम 3 – 81.80 करोड़ रुपये
  • सर्वम माया – 76.84 करोड़ रुपये

 

Published at : 30 May 2026 07:08 AM (IST)
Tags :
Mohanlal Drishyam 3 BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
Drishyam 3 BO Day 9: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' की दूसरे फ्राइडे घटी कमाई, लेकिन बना डाले ये दो तगड़े रिकॉर्ड, जानें-9 दिनों का टोटल कलेक्शन
मोहनलाल की 'दृश्यम 3' की दूसरे फ्राइडे घटी कमाई, लेकिन बना डाले ये दो तगड़े रिकॉर्ड
साउथ सिनेमा
Drishyam 3 BO Day 9 Worldwide: 'दृश्यम 3' का भौकाल, वर्ल्डवाइड 200 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, जानें कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस: 'दृश्यम 3' का भौकाल, वर्ल्डवाइड 200 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, जानें कलेक्शन
साउथ सिनेमा
Karuppu Box Office Collection: सूर्या की ‘करुप्पु’ ने 14वें दिन भी काटा बवाल, धुआंधार कमाई के साथ रजनीकांत की फिल्म के उड़ा दिए परखच्चे
सूर्या की ‘करुप्पु’ ने 14वें दिन भी काटा बवाल, धुआंधार कमाई के साथ रजनीकांत की फिल्म के उड़ा दिए परखच्चे
साउथ सिनेमा
Drishyam 3 BO Day 7: ‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन की धुआंधार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन भी की दमदार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: जम्मू की 'सोशल मीडिया क्वीन' ने लाइव वीडियो में खाया जहर!
Delhi Hauz Khas AC Blast: AC ब्लास्ट से हड़कंप, रिटायर्ड IAS अधिकारी की दर्दनाक मौत!!
Bageshwar Baba on Fuel Saving | Janhit: पकड़ी गई बाबा की चोरी! | Dhirendra Krishna Shastri
Hamirpur Bridge Collapse News : पुल है या पत्ता..हवा से ही गिर गया? | CM Yogi | BJP | UP News
Sandeep Chaudhary: South में BJP के सफाया का प्लान तैयार? | Rahul Gandhi | INDIA Vs NDA | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद भारत के कितने जहाज होर्मुज से गुजरे और कितने फंसे? सामने आई पूरी डिटेल 
अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद भारत के कितने जहाज होर्मुज से गुजरे और कितने फंसे? सामने आई डिटेल 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आंधी-बारिश का अलर्ट, 90 KMPH तक चलेंगी हवाएं, तापमान में 10 डिग्री तक गिरावट
यूपी में आंधी-बारिश का अलर्ट, 90 KMPH तक चलेंगी हवाएं, तापमान में 10 डिग्री तक गिरावट
आईपीएल 2026
1000 रन बनाकर वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, बनाया IPL का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
1000 रन बनाकर वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, बनाया IPL का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Alpha New Release Date: अब फिर बदली आलिया भट्ट की 'अल्फा' का रिलीज डेट? जानें- किस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक
फिर बदली आलिया भट्ट की 'अल्फा' का रिलीज डेट? जानें- किस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक
इंडिया
‘अगर और करीब आया बेहद ताकतवर एल नीनो तो...’, भारत में मानसून की कमी के खतरे को लेकर बड़ा खुलासा
‘अगर और करीब आया बेहद ताकतवर एल नीनो तो...’, भारत में मानसून की कमी के खतरे को लेकर बड़ा खुलासा
INDIA AT 2047
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
Blog
Opinion: भारत-चीन संबंध और फ्री तिब्बत पर नई दिल्ली का 'अस्पष्ट' रुख
Opinion: भारत-चीन संबंध और फ्री तिब्बत पर नई दिल्ली का 'अस्पष्ट' रुख
ऑटो
पहाड़ों पर ट्रिप प्लान करने वाले ध्यान दें, इन आदतों की वजह से बीच रास्ते में धोखा दे सकती है कार, जानें सुरक्षित सफर के तरीके
पहाड़ों पर ट्रिप प्लान करने वाले ध्यान दें, इन आदतों की वजह से बीच रास्ते में धोखा दे सकती है कार, जानें सुरक्षित सफर के तरीके
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget