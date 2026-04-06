दिवंगत धर्मेद्र को मिला लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड, बॉबी देओल की आंखों से छलक पड़े आंसू

हाल ही में मुंबई में एक अवॉर्ड सेरेमनी में बॉबी देओल अपने दिवंगत पिता और दिग्गज अभिनेत धर्मेंद्र को मिले लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड को लेने के लिए स्टेज पर आए थे. इस दौरान अवॉर्ड लेते हुए बॉबी देओल काफी इमोशनल हो गए. उन्होंने आंसू रोकते हुए कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन इस हालत में होंगे. ये वीडियो फैंस को भी इमोशनल कर रही है.

धर्मेद्र के लिए अवॉर्ड लेते हुए इमोशनल हुए बॉबी देओल

दरअसल रविवार को, बॉबी ने मुंबई में चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 में अपने पिता धर्मेंद्र की तरफ से लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड लिया. यह सम्मान दिग्गज अभिनेता को मरणोपरांत दिया गया जिसमें भारतीय सिनेमा में धर्मेंद्र के योगदान को मान्यता दी गई. यह अवॉर्ड जावेद अख्तर, रमेश सिप्पी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया. वहीं दिवंगत अभिनेता के बेटे और एक्टर बॉबी अपने पिता को मिले लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड को लेते समय इमोशनल हो गए.

बॉबी ने सम्मान लेते हुए कहा, “मुझे आप सभी की आंखों में अपने पिता का प्यार दिखता है. मेरे पिता ने अपने काम और यहां तक ​​कि अपने इंस्टाग्राम रील्स के जरिए भी सभी के दिलों को छुआ, जो उनका नया शौक बन गया था… वह हमेशा चाहते थे कि लोग खुश रहें और उनका मानना ​​था कि भगवान ने हम सभी को जीवन में बहुत कुछ दिया है. वह कहते थे कि हम सभी के अंदर एक खास तोहफा होता है, और अगर हम उस पर विश्वास करें, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं.”

‘कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहां इस तरह आउंगा’

एनिमल एक्टर ने अपने पिता के फिल्म इंडस्ट्री में सफ़र और हिम्मत के बारे में भी बताया, और बात करते हुए वे काफी भावुक नजर आए. बॉबी ने कहा, “इसीलिए उन्होंने इतने सालों तक इस इंडस्ट्री में काम किया, उन्होंने अच्छे और बुरे दोनों समय देखे लेकिन कभी हार नहीं मानी… मैं जहां भी जाता हूं और जिससे भी मिलता हूं, मुझे बहुत प्यार मिलता है क्योंकि मेरे पिता ने हमारे लिए लोगों के दिल खोल दिए – मेरे लिए, मेरे भाई के लिए और हमारे परिवार के लिए. लोग उनसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के हमें अपने दिल में जगह दी. और आज, यहां खड़े होकर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं घर जाकर उनसे कहूंगा, ‘पापा, आप नहीं आ सके, इसलिए मैं आपका अवॉर्ड अपने साथ ले आया हूं.”

बॉबी ने आगे कहा, “मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहां इस तरह आऊंगा, और अनंत (गोयनका) सच में मुझे यहां चाहते थे. मैं बहुत खुशकिस्मत महसूस करता हूं और भगवान का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे उनका बेटा बनाया. आपका बहुत-बहुत थैंक्यू पापा, आप सबसे अच्छे हैं.”

धर्मेंद्र का पिछले साल हुआ था निधन

अवॉर्ड देने से पहले, सेरेमनी में धर्मेंद्र को उनके सबसे आइकॉनिक ऑन-स्क्रीन पलों का एक मोंटाज दिखाकर सम्मानित किया. साथ में अमिताभ बच्चन का वॉइसओवर भी था, जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र की कविता की लाइनें सुनाईं. बता दें कि धर्मेंद्र का पिछले साल 24 नवंबर को मुंबई में उनके घर पर निधन हो गया था. वह 89 साल के थे. एक्टर को महीने की शुरुआत में तबीयत खराब होने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से छुट्टी मिली थी, और वह घर पर ही ठीक हो रहे थे. 25 नवंबर को मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया गया था.