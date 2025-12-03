'अब मैं इसकी प्रॉब्लम बन गई हूं...', राज निदिमोरू से शादी के दो दिन बाद ही बोलीं सामंथा प्रभु

सामंथा रूथ प्रभु और मशहूर फिल्ममेकर राज निदिमोरू ने लंबे समय से एक दूसरे को डेट करने के बाद अब फाइनली सात फेरे ले लिए. 1 दिसंबर को कपल ने इंटीमेट सेरेमनी में अपने जीवन का नया पड़ाव शुरू किया है. इसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार दोनों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं. अब एक्ट्रेस ने शादी के 2 दिन बाद ही खुद को राज के लिए 'प्रॉब्लम' बता दिया है.

साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. एक्ट्रेस की सहेलियां उनके इस इंटीमेट सेरेमनी की अनसीन तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं और फैंस भी इन तस्वीरों पर अपना जमकर प्यार बरसा रहे हैं. हाल ही में सामंथा रूथ प्रभु ने अपने इंस्टाग्राम के स्टोरीज सेक्शन में एक तस्वीर शेयर की.

'अब मैं इसकी प्रॉब्लम बन गई हूं...'

इस फोटो में एक्ट्रेस अपने हाथों में वर लिए खड़ी हैं और उनके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान भी देखी जा सकती है. इस पिक्चर को शेयर करते हुए उन्होंने मजाकिया अंदाज में कैप्शन में लिखा- 'वो मूमेंट जब मुझे महसूस हुआ हैं कि अब मैं इसकी प्रॉब्लम बन गई हूं.' सामंथा प्रभु का ऐसा अंदाज उनके फैंस का ध्यान खींच रहा है और सभी राज निदिमोरू संग उनकी जोड़ी की तारीफें भी कर रहे हैं.





सुर्ख लाल साड़ी में बला की हसीन लगीं सामंथा

सामंथा रूथ प्रभु की शादी की तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. सभी उनके इस ब्राइडल लुक की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. अपने स्पेशल डे पर एक्ट्रेस ने सुर्ख लाल सिल्क साड़ी कैरी की थी जिसमें जरी वर्क किया है. इसके साथ उन्होंने पारंपरिक ज्वेलरी भी कैरी किया है. वहीं दूल्हे राजा राज निदिमोरू कुर्ता पजामा में क्लासी लगे.

सामंथा रूथ प्रभु और राज निदिमोरू की लव स्टोरी

बता दें, मशहूर एक्ट्रेस सामंथा और राज निदिमोरू, दोनों की ही ये दूसरी शादी है. 1 दिसंबर को सदगुरु के ईशा योग सेंटर में दोनों ने शादी की. इस सेलिब्रिटी कपल की मुलाकात 2021 में 'द फैमिली मैन 2' के सेट पर हुई थी. इसी साल एक्ट्रेस का नागा चैतन्य संग डाइवोर्स भी हुआ था.

दोनों को कई बार पब्लिक प्लेसिस और इवेंट्स में साथ स्पॉट किया जाता था लेकिन कभी भी उन्होंने इस रिश्ते की पृष्टि नहीं की. एक्ट्रेस की शादी की खबरों ने फैंस को चौंका दिया और अब एक्ट्रेस की बधाईयां देने की लंबी लाइन लगी हुई है.