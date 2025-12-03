हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडहेलन, जीनत अमान सब इस हसीना के सामने थीं फेल, ये एक्ट्रेस थीं पहली आइटम डांसर, 700 से ज्यादा फिल्मों में किया काम

हेलन, जीनत अमान सब इस हसीना के सामने थीं फेल, ये एक्ट्रेस थीं पहली आइटम डांसर, 700 से ज्यादा फिल्मों में किया काम

Meet India's First Item Dancer: आज हम आपको बॉलीवुड की पहली आइटम डांसर के बारे में बताने जा रहे हैं. इस हसीना से 700 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है. आइए जानते हैं कौन है वो हसीन.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 03 Dec 2025 11:38 AM (IST)
Preferred Sources

फिल्मों में गानों और डांस का ट्रेंड बहुत पुराना है. वहीं, मूवीज में दिखाए जाने आइटम डांस को भी काफी पसंद किया जाता है. पहले फिल्मों में ऐसे डांस बहुत कम होते थे, लेकिन अब ज्यादातर मूवीज में एक आइटम सॉन्ग जरूर डाल दिया जाता है. हेलन, जीनत और कुक्कू मोरे जैसे नाम तो हमेशा आइटम डांस की बात आते ही याद किए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने समय में खूब पहचान बनाई. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में सबसे पहला आइटम डांस किसने किया था? किस एक्ट्रेस ने इस ट्रेंड की शुरुआत की थी? चलिए, अब हम आपको उसी पहली आइटम डांसर के बारे में बताते हैं.

कौन थी पहली 'आइटम गर्ल'
भारत की पहली आइटम डांसर एना मैरी यानी मैडम अजूरी थीं. बॉलीवुड में 'आइटम गर्ल' शब्द आने से पहले ही मैडम अज़ूरी ने इसका मतलब दिखा दिया था. वो सिर्फ डांसर नहीं थीं, बल्कि अपने समय की एक बड़ी शख्सियत थीं, जिन्होंने 700 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. उस दौर में जब एक्ट्रेस ज़्यादातर तय भूमिका ही निभाती थीं, मैडम अज़ूरी ने डांस को ही अपनी पहचान बना लिया. मैडम अजूरी का जन्म साल 1907 में हुआ था. उनकी मां हिंदू ब्राह्मण थीं और पिता यहूदी जर्मन थे. माता-पिता के अलग होने के बाद वह अपने पिता के साथ रहीं. पिता उन्हें बैले सीखने के लिए तो इंस्पायर करते थे, लेकिन इंडियन डांस पसंद नहीं करते थे. इसके बावजूद अज़ूरी ने दोनों तरह के डांस को अपनाया और अपनी खुद की कला का रास्ता बनाया. 

बहुत से लोग मानते हैं कि आइटम नंबरों की शुरुआत कूकू की फिल्मों ‘आवारा’ (1951), ‘आन’ (1952) और ‘शबिस्तान’ (1951) से हुई. लेकिन इन क्लासिक फिल्मों से काफी पहले भी भारतीय सिनेमा में आइटम जैसी परफॉर्मेंस दिखाई देती थीं. मैडम अज़ूरी उन शुरुआती कलाकारों में थीं, जिन्होंने ऐसे बोल्ड और अलग तरह के डांस सीक्वेंस को फिल्मों में जगह दी. उनकी मौजूदगी ने साबित किया कि आइटम सॉन्ग कोई नया चलन नहीं, बल्कि 1930 के दशक से चली आ रही एक परंपरा है.


हेलन, जीनत अमान सब इस हसीना के सामने थीं फेल, ये एक्ट्रेस थीं पहली आइटम डांसर, 700 से ज्यादा फिल्मों में किया काम

मैडम अजूरी की पहली फिल्म
अज़ूरी ने कई तरह के डांस में ट्रेनिंग ली थी, जिसकी वजह से वो फिल्म इंडस्ट्री में अलग नजर आती थीं. उन्होंने साल 1934 में अपने करियर की शुरुआत की थी. उनकी पहली फिल्म ‘नदीरा’ ने उनके लिए नए रास्ते खोल दिए, जिसके बाद उन्होंने ‘परदेसी सैयां’, ‘क़त्ल-ए-आम’, ‘द बॉम्बे टॉकीज़’ और ‘नया संसार’ जैसी फिल्मों में काम किया. दर्शकों को उनका लचीला और खूबसूरत डांस स्टाइल बहुत पसंद आता था, और फिल्ममेकर्स जानते थे कि वह किसी भी सीन को खास बना सकती हैं.

मैडम अजूरी की शादी
आज़ादी के बाद अज़ूरी ने एक मुस्लिम इंसान से शादी की और रावलपिंडी, पाकिस्तान चली गईं. वहां भी उन्होंने अपना कला-सफर जारी रखा और कुछ पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया. डांस के लिए अपने प्यार को ज़िंदा रखते हुए उन्होंने एक क्लासिकल डांस अकैडमी खोली, जहां उन्होंने कई छात्रों को ट्रेनिंग दी. 

और पढ़ें
Published at : 03 Dec 2025 11:38 AM (IST)
Tags :
Nadira Madame Azurie
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली की उड़ानें प्रभावित, इस एयरपोर्ट पर फंसे 1000 यात्री
मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली की उड़ानें प्रभावित, इस एयरपोर्ट पर फंसे 1000 यात्री
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कफ सिरप कांड को लेकर अखिलेश यादव ने साधा निशाना- 'वन डिस्ट्रिक वन माफिया' चला रही सरकार'
कफ सिरप कांड को लेकर अखिलेश यादव ने साधा निशाना- 'वन डिस्ट्रिक वन माफिया' चला रही सरकार'
विश्व
Baba Vanga Predictions: 2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
क्रिकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
Advertisement

वीडियोज

Sanchar Saathi App Controversy: आपके न चाहने पर भी सभी फोन में होगा ये AAP, सरकार का फैसला
BHU Heavy Stone Pelting News: आधी रात BHU में भयंकर बवाल! | CM Yogi | UP Police | Breaking
BHU Student: BHU में आधी रात जमकर बवाल, छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प | Breaking |UP Police
Bihar Election में हार के बीच Congress का बड़ा कदम, 15 जिलाध्यक्षों को नोटिस जारी | Breaking
Toyota HILUX goes Electric ! | Auto Live #toyota #hilux #toyotahilux
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली की उड़ानें प्रभावित, इस एयरपोर्ट पर फंसे 1000 यात्री
मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली की उड़ानें प्रभावित, इस एयरपोर्ट पर फंसे 1000 यात्री
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कफ सिरप कांड को लेकर अखिलेश यादव ने साधा निशाना- 'वन डिस्ट्रिक वन माफिया' चला रही सरकार'
कफ सिरप कांड को लेकर अखिलेश यादव ने साधा निशाना- 'वन डिस्ट्रिक वन माफिया' चला रही सरकार'
विश्व
Baba Vanga Predictions: 2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
क्रिकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
बॉलीवुड
श्रद्धा कपूर ने रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी संग सरेआम की ऐसी हरकत, हैरान रह गए लोग, वीडियो वायरल
श्रद्धा कपूर ने रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल संग सरेआम की ऐसी हरकत, वीडियो हो गई वायरल
हेल्थ
Winter Cracked Heels: सर्दियों में ही क्यों फटती हैं एड़ियां, क्या है इस दिक्कत से निपटने का तरीका?
सर्दियों में ही क्यों फटती हैं एड़ियां, क्या है इस दिक्कत से निपटने का तरीका?
ट्रेंडिंग
घर तक छोड़ आओ... बॉडीबिल्डर के डोले-शोले पर फिदा हुई दूसरे की गर्लफ्रेंड, वीडियो देख खौला यूजर्स का खून
घर तक छोड़ आओ... बॉडीबिल्डर के डोले-शोले पर फिदा हुई दूसरे की गर्लफ्रेंड, वीडियो देख खौला यूजर्स का खून
शिक्षा
दिसंबर में कितने दिन बंद रहेंगे आपके शहर के स्कूल? एक क्लिक में चेक कर लें पूरी लिस्ट
दिसंबर में कितने दिन बंद रहेंगे आपके शहर के स्कूल? एक क्लिक में चेक कर लें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget