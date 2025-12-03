फिल्मों में गानों और डांस का ट्रेंड बहुत पुराना है. वहीं, मूवीज में दिखाए जाने आइटम डांस को भी काफी पसंद किया जाता है. पहले फिल्मों में ऐसे डांस बहुत कम होते थे, लेकिन अब ज्यादातर मूवीज में एक आइटम सॉन्ग जरूर डाल दिया जाता है. हेलन, जीनत और कुक्कू मोरे जैसे नाम तो हमेशा आइटम डांस की बात आते ही याद किए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने समय में खूब पहचान बनाई. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में सबसे पहला आइटम डांस किसने किया था? किस एक्ट्रेस ने इस ट्रेंड की शुरुआत की थी? चलिए, अब हम आपको उसी पहली आइटम डांसर के बारे में बताते हैं.

कौन थी पहली 'आइटम गर्ल'

भारत की पहली आइटम डांसर एना मैरी यानी मैडम अजूरी थीं. बॉलीवुड में 'आइटम गर्ल' शब्द आने से पहले ही मैडम अज़ूरी ने इसका मतलब दिखा दिया था. वो सिर्फ डांसर नहीं थीं, बल्कि अपने समय की एक बड़ी शख्सियत थीं, जिन्होंने 700 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. उस दौर में जब एक्ट्रेस ज़्यादातर तय भूमिका ही निभाती थीं, मैडम अज़ूरी ने डांस को ही अपनी पहचान बना लिया. मैडम अजूरी का जन्म साल 1907 में हुआ था. उनकी मां हिंदू ब्राह्मण थीं और पिता यहूदी जर्मन थे. माता-पिता के अलग होने के बाद वह अपने पिता के साथ रहीं. पिता उन्हें बैले सीखने के लिए तो इंस्पायर करते थे, लेकिन इंडियन डांस पसंद नहीं करते थे. इसके बावजूद अज़ूरी ने दोनों तरह के डांस को अपनाया और अपनी खुद की कला का रास्ता बनाया.

बहुत से लोग मानते हैं कि आइटम नंबरों की शुरुआत कूकू की फिल्मों ‘आवारा’ (1951), ‘आन’ (1952) और ‘शबिस्तान’ (1951) से हुई. लेकिन इन क्लासिक फिल्मों से काफी पहले भी भारतीय सिनेमा में आइटम जैसी परफॉर्मेंस दिखाई देती थीं. मैडम अज़ूरी उन शुरुआती कलाकारों में थीं, जिन्होंने ऐसे बोल्ड और अलग तरह के डांस सीक्वेंस को फिल्मों में जगह दी. उनकी मौजूदगी ने साबित किया कि आइटम सॉन्ग कोई नया चलन नहीं, बल्कि 1930 के दशक से चली आ रही एक परंपरा है.





मैडम अजूरी की पहली फिल्म

अज़ूरी ने कई तरह के डांस में ट्रेनिंग ली थी, जिसकी वजह से वो फिल्म इंडस्ट्री में अलग नजर आती थीं. उन्होंने साल 1934 में अपने करियर की शुरुआत की थी. उनकी पहली फिल्म ‘नदीरा’ ने उनके लिए नए रास्ते खोल दिए, जिसके बाद उन्होंने ‘परदेसी सैयां’, ‘क़त्ल-ए-आम’, ‘द बॉम्बे टॉकीज़’ और ‘नया संसार’ जैसी फिल्मों में काम किया. दर्शकों को उनका लचीला और खूबसूरत डांस स्टाइल बहुत पसंद आता था, और फिल्ममेकर्स जानते थे कि वह किसी भी सीन को खास बना सकती हैं.

मैडम अजूरी की शादी

आज़ादी के बाद अज़ूरी ने एक मुस्लिम इंसान से शादी की और रावलपिंडी, पाकिस्तान चली गईं. वहां भी उन्होंने अपना कला-सफर जारी रखा और कुछ पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया. डांस के लिए अपने प्यार को ज़िंदा रखते हुए उन्होंने एक क्लासिकल डांस अकैडमी खोली, जहां उन्होंने कई छात्रों को ट्रेनिंग दी.