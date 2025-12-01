नागा चैतन्य से तलाक के बाद समांथा ने ली थी 200 करोड़ एलिमनी? एक्ट्रेस ने कहा था- मैं हर सुबह इनकम टैक्स ऑफिसर्स...
सामंथा रुथ प्रभु एक बार फिर से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में छाई हुई हैं. रिपोर्ट के अनुसार एक्ट्रेस ने डायरेक्टर राज निदिमोरू संग शादी कर ली है.इसी बीच सामंथा की पहली शादी भी सुर्खियों में है.
सामंथा रुथ प्रभु को लेकर खबरें आ रही हैं कि उन्होंने नई लाइफ की शुरुआत कर ली है. रिपोर्ट के अनुसार एक्टर ने द फैमिली मैन के डायरेक्टर राज निदिमोरू संग दूसरी शादी कर ली है. हालांकि, ऑफिशियल तौर पर दोनों में से किसी ने कुछ भी नहीं कहा है.इसी बीच एक्ट्रेस की पहली शादी की भी खूब चर्चा हो रही है.
एक्ट्रेस ने पहली शादी साउथ एक्टर नागा चैतन्य के संग की थी. शादी के 4 साल बाद दोनों अलग हो गए.तलाक के बाद सामंथा पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे थे. सोशल मीडिया पर दावा भी किया गया था कि इस कपल का रिश्ता एक्ट्रेस की वजह से टूटा. इतना ही नहीं ये भी कहा गया था कि नागा चैतन्य ने एक्ट्रेस को 200 करोड़ रुपए एलिमनी के तौर पर दी थी.
कॉफी विद करण में पहुंची थीं सामंथा
हालांकि, एक्ट्रेस ने कुछ वक्त बाद इस पर रिएक्शन भी दिया था. चलिए क्या कुछ कहा था इस आर्टिकल के जरिए जानते हैं.बता दें, सामंथा तलाक के बाद अपने बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स को लेकर सुर्खियों में छाई हुई थीं. इसी बीच जब वो कॉफी विद करण में पहुंची थीं तो उस दौरान उनसे कई सवाल पूछे गए थे.
करण जौहर ने इस दौरान उनसे 200 करोड़ की एलिमनी के बारे में भी पूछा था. इसके जवाब में सामंथा ने कहा था कि उन्होंने एलिमनी के तौर पर 200 करोड़ रुपए लिए हैं. वो हर सुबह इनकम टैक्स के ऑफिसर्स का इंतजार करती हैं कि वो आएं और लोगों को पता चल पाए कि ऐसा कुछ नहीं है.
View this post on Instagram
200 करोड़ रुपए की एलिमनी के दावों को बताया बकवास
एक्ट्रेस ने कहा था कि सच्चाई ये है कि मैंने किसी से एक पैसा भी नहीं लिया.आपको बता दें कि खुद नागा चैतन्य ने खुद 200 करोड़ एलिमनी के दावों को खारिज किया था. एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था,'हम अपने-अपने रास्ते पर जाना चाहते थे. अपने-अपने कारणों से, हमने ये फैसला लिया है और हम एक-दूसरे का सम्मान करते हैं.
हम अपने-अपने तरीके से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं.'बता दें नागा चैतन्य और सामंथा रुथ प्रभु ने 2017 में शादी की थी.2021 में उनका तलाक हो गया था. सामंथा संग तलाक के बाद नागा चैतन्य ने शोभिता धुलिपाला संग दूसरी शादी की थी.
ये भी पढ़ें:-'बिग बॉस 19' से निकलने के बाद क्या कर रहे हैं अशनूर कौर और शहबाज गिल
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL