शूटिंग के दौरान जूनियर एनटीआर के कंधे में लगी चोट, टीम ने दिया हेल्थ अपडेट

#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'ड्रैगन' की शूटिंग के दौरान Jr NTR के कंधे में लगी चोट, डॉक्टर्स ने दो महीने रेस्ट की दी सलाह

'ड्रैगन' की शूटिंग के दौरान Jr NTR के कंधे में लगी चोट, डॉक्टर्स ने दो महीने रेस्ट की दी सलाह

Jr NTR Shoulder Injury: जूनियर एनटीआर के कंधे में चोट लग गई है. एक्टर की टीम ने उनकी हेल्थ को लेकर अपडेट शेयर किया है और फैन्स से कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 28 Jul 2026 08:16 AM (IST)
Preferred Sources

पैन इंडिया एक्टर जूनियर एनटीआर के कंधे में चोट लग गई है और उन्हें डॉक्टर्स ने अगले छह से आठ हफ़्ते तक काम से दूर रहने की सलाह दी है. एक्टर को यह चोट दिन में एक एक्टिविटी के दौरान लगी थी. वहीं जूनियर एनटीआर के कंधे में चोट लगने की खबर ने फैंस की टेंशन बढ़ा दी है. हालांकि एक्टर की टीम ने उनकी हेल्थ के बारे में एक ऑफिशियल अपडेट जारी किया है ताकि फैन्स को भरोसा दिलाया जा सके कि घबराने की कोई बात नहीं है.

'इंडिया टुडे' की रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना के तुरंत बाद जूनियर एनटीआर  की पूरी मेडिकल जांच की गई.

डॉक्टरों ने कंप्लीट रेस्ट की दी सलाह
जूनियर एनटीआर की टीम द्वारा एक्टर की हेल्थ को लेकर जारी किए गए ऑफिशियल अपडेट में कहा गया है, "हमें यह बताते हुए दुख हो रहा है कि आज शाम मिस्टर एनटीआर के कंधे में दुर्भाग्य से चोट लग गई. पूरी मेडिकल जांच के बाद, डॉ जे मधुसूदन राव और डॉ आर ए पूर्णचंद्र तेजस्वी की लीड वाली डॉक्टरों की टीम ने उन्हें छह से आठ हफ्ते तक पूरा आराम करने की सलाह दी है ताकि वे आसानी से और पूरी तरह ठीक हो सकें. हम सभी को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है. हम उनकी सेहत और ठीक होने के बारे में सही समय पर ऑफिशियल अपडेट देते रहेंगे. आपकी समझदारी और लगातार सपोर्ट के लिए थैंक्यू."


ड्रैगन' की शूटिंग के दौरान Jr NTR के कंधे में लगी चोट, डॉक्टर्स ने दो महीने रेस्ट की दी सलाह

फैंस कर रहे एक्टर की स्पीडी रिकवरी की दुआ
इस खबर के बाद से फैंस एक्टर की स्पीडी रिकवरी की दुआ कर रहे हैं. हजारों वेल विशर्स ने एक्टर के जल्द ठीक होने की कामना की. एक फैन ने लिखा, "जल्द ठीक हो जाओ अन्ना... आपकी हेल्थ से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है. सेहतमंद रहो." एक और ने कमेंट किया, "जल्द ठीक हो जाओ तारक 9999 और प्लीज अपना ख्याल रखना अन्ना." एक तीसरे यूज़र ने पोस्ट किया, "अपना ख्याल रखना तारक अन्ना."

जूनियर एनटीआर अपकमिंग फिल्में
जूनियर एनटीआर के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में 'ड्रैगन' का नाम शामिल है.  प्रशांत नील और जूनियर एनटीआर की इस फिल्म का काम लंबे समय से चल रहा था. मेकर्स ने मई में एक्टर के बर्थडे पर फ़िल्म की पहली झलक और इसका टाइटल 'ड्रैगन' जारी किया था. 'सालार' और 'केजीएफ' जैसी फ़िल्में बनाने वाले डायरेक्टर के साथ मिलकर बनी इस फ़िल्म की झलक में जूनियर एनटीआर एक ज़बरदस्त एक्शन अवतार में नजर आएंगे. 'ड्रैगन' 11 जून, 2027 को रिलीज होगी.

'ड्रैगन' के अलावा, जूनियर एनटीआर 8 साल बाद फिल्ममेकर त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ भी काम करने जा रहे हैं. इस फ़िल्म की घोषणा पिछले महीने की गई थी। हालांकि अनाउंसमेंट में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन पोस्टर से हिंट मिला था कि फिल्म भगवान मुरुगन/कार्तिकेय पर बेस्ड होगी.

ये भी पढ़ें:-Monday Box Office: मंडे टेस्ट में पास हुई ‘जना नायकन’, जानें- 'द ओडिसी' और 'धमाल 4' का कलेक्शन

Published at : 28 Jul 2026 08:04 AM (IST)
Tags :
JR NTR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
Monday Box Office: मंडे टेस्ट में पास हुई ‘जना नायकन’, जानें- 'द ओडिसी' और 'धमाल 4' का कलेक्शन
मंडे को ‘जना नायकन’ ने मारी बाजी, जानें- 'द ओडिसी' और 'धमाल 4' का कलेक्शन
साउथ सिनेमा
'ड्रैगन' की शूटिंग के दौरान Jr NTR के कंधे में लगी चोट, डॉक्टर्स ने दो महीने रेस्ट की दी सलाह
शूटिंग के दौरान जूनियर एनटीआर के कंधे में लगी चोट, टीम ने दिया हेल्थ अपडेट
साउथ सिनेमा
Jana Nayagan BO Collection: 'जन नायकन' ने सोमवार को तोड़े विजय की 5 बड़ी फिल्मों के ऑल टाइम रिकॉर्ड्स
'जन नायकन' ने सोमवार को तोड़े विजय की 5 बड़ी फिल्मों के ऑल टाइम रिकॉर्ड्स
साउथ सिनेमा
'जन नायकन' की चेन्नई में रोकी स्क्रीनिंग, बच्चे देख रहे थे A सर्टिफिकेट वाली फिल्म
'जन नायकन' की चेन्नई में रोकी स्क्रीनिंग, बच्चे देख रहे थे A सर्टिफिकेट वाली फिल्म
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Prabhas की Spirit में Katrina Kaif की एंट्री? Cameo Role की रिपोर्ट्स ने बढ़ाई चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ईरान की मदद कर रहा रूस', जेलेंस्की के दावे पर ट्रंप का जवाब- मैं पुतिन से...
'ईरान की मदद कर रहा रूस', जेलेंस्की के दावे पर ट्रंप का जवाब- मैं पुतिन से...
दिल्ली NCR
जंतर-मंतर पर प्रोटेस्टर्स की निगरानी गैर-कानूनी थी या नहीं? HC करेगा फैसला
जंतर-मंतर पर प्रोटेस्टर्स की निगरानी गैर-कानूनी थी या नहीं? HC करेगा फैसला
विश्व
PoK में प्रदर्शनकारियों पर PAK ने AK-47 से बरसाईं गोलियां, 11 की मौत
PoK में प्रदर्शनकारियों पर PAK ने AK-47 से बरसाईं गोलियां, 11 की मौत
क्रिकेट
श्रीलंका दौरे के लिए आज टीम इंडिया का ऐलान! इन खिलाड़ियों को मिलेगा मौका
श्रीलंका दौरे के लिए आज टीम इंडिया का ऐलान! इन खिलाड़ियों को मिलेगा मौका
बॉलीवुड
Huma Qureshi Birthday: आमिर-शाहरुख के साथ एड में किया था काम, फिर इस डायरेक्टर ने बदली हुमा कुरैशी की जिंदगी
आमिर-शाहरुख के साथ किया था काम, फिर इस डायरेक्टर ने बदली हुमा कुरैशी की जिंदगी
झारखंड
झारखंड पेपर लीक केस में JPSC अध्यक्ष का इस्तीफा, बोले- 'स्वेच्छा से...'
झारखंड पेपर लीक केस में JPSC अध्यक्ष का इस्तीफा, बोले- 'स्वेच्छा से...'
ट्रेंडिंग
5 साल बाद 600 मील दूर मिला खोया हुआ पालतू कुत्ता, मालिक से मिलते ही भावुक
5 साल बाद 600 मील दूर मिला खोया हुआ पालतू कुत्ता, मालिक से मिलते ही भावुक
टेक्नोलॉजी
ChatGPT Down, बार-बार काम करना बंद क्यों कर देती हैं ऑनलाइन सर्विसेस?
ChatGPT Down, बार-बार काम करना बंद क्यों कर देती हैं ऑनलाइन सर्विसेस?
ABP NEWS
Viral Video: 5 फीट उफनते पानी में फंसी बच्ची, मदद के लिए बस चीखती रही!
Viral Video: 5 फीट उफनते पानी में फंसी बच्ची, मदद के लिए बस चीखती रही!
ABP NEWS
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
ABP NEWS
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
ABP NEWS
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Embed widget