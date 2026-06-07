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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाSalim Kumar Death: नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले एक्टर सलीम कुमार का निधन, 56 की उम्र में कहा अलविदा, ममूटी ने जताया शोक

Salim Kumar Death: नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले एक्टर सलीम कुमार का निधन, 56 की उम्र में कहा अलविदा, ममूटी ने जताया शोक

Salim Kumar Death: मलयालम एक्टर और डायरेक्टर सलीम कुमार को तबीयत बिगड़ने के बाद शनिवार को कोच्चि के एक अपस्ताल में भर्ती कराया गया था. हालांकि हार्ट अटैक के कारण उनका 56 साल की उम्र में निधन हो गया.

By : संदीप मेहरा | Updated at : 07 Jun 2026 08:53 AM (IST)
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Salim Kumar Death: मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से एक बुरी खबर सामने आ रही है. जाने-माने अभिनेता और फिल्म डायरेक्टर सलीम कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. उनका शनिवार रात को कोच्चि में निधन हो गया है. अचानक तबीयत बगड़ने के बाद अभिनेता को कोच्चि के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालांकि उन्हें बचाया नहीं जा सका. 

56 साल की उम्र में हुआ निधन

सलीम कुमार के निधन की वजह से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अभिनेता को तबीयत बिगड़ने के बाद तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हॉस्पिटल की तरफ से जानकारी देते हुए कहा गया था कि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है. सलीम कुमार को ICU में वेंटिलेटर पर रखा गया था और वो डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी में थे, इसके बावजूद उनकी हालत में सुधारा नहीं हुआ. आखिरकार सलीम ने 6 जून, शनिवार रात को 10:43 बजे 56 साल की उम्र में आखिरी सांस ली.

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सलीम को आया था हार्ट अटैक

अस्पताल ने पुष्टि की है कि उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया. वो कई स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझ रहे थे. अस्पताल ने एक मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए बताया, 'वेंटिलेटर सपोर्ट, एंटीबायोटिक्स और डायलिसिस के अलावा उनकी जान बचाने के लिए कई और उपाय किए गए. अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका.' 

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ममूटी ने दे श्रद्धांजलि

मलयालम सुपरस्टार ममूटी ने सलीम कुमार को श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, 'जो इंसान खुद हंसता था, दूसरों को हंसाता था, सोचता था, लोगों को सोचने पर मजबूर करता था, कभी खुद रोता था और दूसरों को भी भावुक कर देता था…आज वो हमें सिर्फ रुलाकर चला गया है. भाई, तुम्हारा जाना एक ऐसा दुख है जो कभी खत्म नहीं होगा.'

नेशनल अवॉर्ड जीत चुके थे सलीम कुमार

बता दें कि सलीम कुमार को लीवर संबंधित बीमारी भी थी. उनका लीवर लिवर ट्रांसप्लांट भी कराया गया था. इसके अलावा उन्हें किडनी की और क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव डिजीज (फेफड़ों की बीमारी) भी थी. सलीम का जन्म 10 अक्टूबर 1969 को केरल के चित्तटुकारा में हुआ था. साल 1997 में उन्होंने 'इष्टमनु नूरु वट्टम' से फिल्मी दुनिया में डेब्यू किया था. अपने लंबे करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक कई शानदार फिल्में दी थीं. सलीम ने 'अदामिंटे मकान अबू' के लिए नेशनल अवॉर्ड भी जीता था.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 07 Jun 2026 08:35 AM (IST)
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