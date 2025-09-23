हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फिल्म रिलीज के पहले 'कांतारा संकल्प' के फर्जी पोस्ट से हैरान हुए ऋषभ शेट्टी, कहा 'मेकर्स का इससे कोई लेना–देना नहीं'

फिल्म रिलीज के पहले 'कांतारा संकल्प' के फर्जी पोस्ट से हैरान हुए ऋषभ शेट्टी, कहा 'मेकर्स का इससे कोई लेना–देना नहीं'

Kantara Sankalp Fake Post: 'कांतारा- चैप्टर 1' को लेकर एक फेक पोस्ट वायरल हो रहा है. इसमें फिल्म देखने से पहले कुछ खास रूल्स फॉलो करने के लिए कहा गया है. इस पोस्टर को ऋषभ शेट्टी ने फेक बताया है.

By : आईएएनएस | Updated at : 23 Sep 2025 08:32 PM (IST)
Preferred Sources

ऋषभ शेट्टी इन दिनों अपनी फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' को लेकर बीजी हैं. हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुई, जिसमें दावा किया गया कि फिल्म 'कांतारा- चैप्टर 1' देखने से पहले फैंस को कुछ नियमों का पालन शुरू कर देना चाहिए. इस पोस्ट ने पहले मेकर्स को हैरान किया लेकिन अब ऋषभ शेट्टी ने इस फर्जी पोस्ट को लेकर अपना स्टेटमेंट दे दिया है. 

सोशल मीडिया पर 'कांतारा संकल्प' की फर्जी पोस्ट वायरल हुई. इसमें दर्शकों से फिल्म की रिलीज तक शराब, धूम्रपान और मांसाहारी भोजन से परहेज करने का अनुरोध किया गया है. अब इस वायरल पोस्टर को लेकर अभिनेता ऋषभ शेट्टी ने बयान दिया है. उनका कहना है कि इस पोस्टर से फिल्म के निर्माताओं का कुछ लेना-देना नहीं है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ‘कांतारा संकल्प’ के पोस्टर में कहा गया है कि इन्हें तब तक निभाना है, जब तक आप इस फिल्म को थिएटर में देख नहीं लेते. 

'प्रोडक्शन हाउस का इस पोस्टर से कोई लेना-देना नहीं'
'कांतारा- चैप्टर 1' के इस फेक पोस्टर में दर्शकों से एक गूगल फॉर्म भरने और इस पहल में हिस्सेदारी का सर्टिफिकेट करने की भी रिक्वेस्ट की गई है. इस पर रिएक्ट करते हुए अभिनेता और निर्देशक ऋषभ शेट्टी ने कहा कि वो इस पोस्ट को देखकर हैरान हैं. साथ ही उन्होंने पुष्टि की कि ये फर्जी है और 'कांतारा- चैप्टर 1' की यूनिट का इससे कोई लेना-देना नहीं है.

ऋषभ शेट्टी ने कहा- 'प्रोडक्शन हाउस का इस पोस्टर से कोई लेना-देना नहीं है. जब मैंने पोस्टर देखा, तो मैं खुद हैरान रह गया. मैंने तुरंत प्रोडक्शन हाउस से इसके बारे में पता लगाने को कहा.'

फिल्म रिलीज के पहले 'कांतारा संकल्प' के फर्जी पोस्ट से हैरान हुए ऋषभ शेट्टी, कहा 'मेकर्स का इससे कोई लेना–देना नहीं

धांसू ट्रेलर रिलीज के बाद बढ़ी फैंस की उत्सुकता 
'कांतारा- चैप्टर 1' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. फिल्म के ट्रेलर में एक बार फिर ऋषभ शेट्टी अपने लोगों की रक्षा करते दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, इस बार कहानी पहली फिल्म से भी ज्यादा उलझी हुई नजर आ रही है. ट्रेलर में ऋषभ के किरदार बेरमे को अनुचित भूमि कब्जे और जाति-पूर्वाग्रह के खिलाफ लड़ते हुए दिखाया गया है. ये फिल्म ऋषभ शेट्टी की 2022 की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘कांतारा’ का प्रीक्वल है. 

'कांतारा- चैप्टर 1' कब रिलीज होगी?
'कांतारा- चैप्टर 1' की स्क्रिप्ट ऋषभ शेट्टी ने लिखी है और उन्होंने फिल्म को निर्देशित भी किया है, जबकि विजय किरगंडुर फिल्म के निर्माता हैं. फिल्म में जयराम, राकेश पुजारी और रुक्मिणी वसंत जैसे सितारे भी अहम किरदार में दिखाई देंगे. 'कांतारा- चैप्टर 1' को होम्बले फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया है. इसके म्यूजिक डायरेक्टर बी. अजनीश लोकनाथ हैं. यह फिल्म 2 अक्टूबर को दुनियाभर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज होगी. 

Published at : 23 Sep 2025 08:30 PM (IST)
Rishabh Shetty Kantara Chapter 1
Embed widget