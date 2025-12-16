साउथ के स्टार ऋषभ शेट्टी हर जगह छाए हुए हैं. उनकी फिल्म कांतारा चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है. ये फिल्म इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. हाल ही में एक इवेंट में रणवीर सिंह ने कांतारा के दैव्य की नकल उतारी थी जिसके बाद उन्हें बुरी तरह से ट्रोल किया गया था. रणवीर ने मिमिक्री करने पर माफी भी मांग ली है. अब इस कंट्रोवर्सी पर ऋषभ शेट्टी ने चुप्पी तोड़ दी है. उन्होंने इस पर रिएक्ट किया है.

रणवीर ने उतारी थी नकल

इस महीने की शुरुआत में गोवा में हुए आईएफएफआई के दौरान रणवीर सिंह ने ऋषभ शेट्टी के साथ सामने कांतारा के देवता की नकल उतारी थी. ऋषभ उन्हें मना भी कर रहे थे मगर रणवीर माने नहीं. जिसके बाद उन्हें बुरी तरह से ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था.

ऋषभ शेट्टी ने तोड़ी चुप्पी

ऋषभ शेट्टी ने बिहाइंडवुड्स इन चेन्नई इवेंट में रणवीर सिंह का नाम लिए बिना कहा- 'इस तरह की फिल्म बनाने में रिस्क होता है. जो हमारा कल्चर और ट्रेडिशन है वो पॉप कल्चर न लगे. बतौर फिल्ममेकर मैंने कई बड़े लोगों से इस बारे में बात की थी और उनसे पूछकर रिस्पेक्ट के साथ ही ये किरदार निभाया था. फिल्म रिलीज के बाद जब लोग स्टेज पर देवता की नकल करते हैं तो मैं काफी अनकंफर्टेबिल हो जाता हूं. दैवीय तत्व संवेदनशील और पवित्र होता है. मैं जहां भी जाता हूं तो लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे स्टेज परफॉर्म न करें और नकल न उतारें. मैं इससे इमोशनली कनेक्टिड हूं.'

रणवीर ने मांगी थी माफी

ट्रोल होने के बाद रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके माफी मांगी थी. उन्होंने लिखा था- मेरा मकसद सिर्फ ऋषभ शेट्टी की परफॉर्मेंस की तारीफ करना था. मैंने हमेशा हर कल्चर, ट्रे़डिशन और विश्वास की रिस्पेक्ट की है. अगर मैंने कभी किसी के सेंटिमेंट्स का मजाक उड़ाया हो तो मैं माफी मांगता हूं.

