कॉमेडियन कपिल शर्मा हर बार अपने अंदाज से लोगों को हंसा देते हैं. फिर वो टीवी शो हो या ओटीटी. उनका स्टाइल निराला है वो हर किसी के चेहरे पर स्माइल ले आते हैं. मगर उनकी फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 ऐसा कमाल नहीं कर पा रही है. धुरंधर की रिलीज के बाद से फिल्म को लेकर बज काफी कम हो गया है. जिसका असर इसकी कमाई पर साफ देखने को मिला है. फिल्म का सोमवार को अच्छा कलेक्शन भी नहीं हुआ है.

कपिल शर्मा की किस किसको प्यार करूं 2 सिनेमाघरों में 12 दिसंबर को रिलीज हुई है. चार दिन में ये फिल्म कुछ खास कमाई नहीं कर पाई है. फिल्म का कलेक्शन चौथे दिन तो बहुत ज्यादा गिर गया है. अगर ऐसा ही कलेक्शन रहा तो ये फिल्म ज्यादा नहीं चल पाएगी.

चौथे दिन किया इतना कलेक्शन

किस किसको प्यार करूं 2 का कलेक्शन चौथे दिन 1 करोड़ से भी कम हो गया है. सैकनिल्क की अर्ली रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने चौथे दिन सिर्फ 90 लाख कमाए हैं. जिसके बाद टोटल कलेक्शन 8.15 करोड़ हो गया है. फिल्म ने पहले दिन 1.85 करोड़. दूसरे दिन 2.5 करोड़ और तीसरे दिन 2.9 करोड़ का कलेक्शन किया था.

धुरंधर ने मार ली बाजी

सोमवार को जहां कपिल शर्मा की फिल्म को 1 करोड़ कमाने में परेशानी हो रही है वहीं दूसरी तरफ रणवीर सिंह की धुरंधर करोड़ों में कलेक्शन कर रही है. फिल्म ने सोमवार को भी मोटी कमाई की है.धुरंधर ने 29 करोड़ का कलेक्शन किया है. ये फिल्म वीकडे में भी तगड़ी कमाई कर रही है.

किस किसको प्यार करूं 2 की बात करें तो कपिल शर्मा ने इस फिल्म का जमकर प्रमोशन किया है मगर धुरंधर की आंधी में ये फिल्म उड़ गई है. फिल्म की कास्ट की बात करें तो इसमें कपिल शर्मा के साथ त्रिधा चौधरी, पारुल गुलाटी, वरीना हुसैन, आयशा खान और मंजोत सिंह अहम किरदार निभाते नजर आए हैं.

