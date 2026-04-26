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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमारश्मिका मंदाना की 'मैसा' के एक्शन धमाके की शुरुआत, केरल के घने जंगलों में शूट होंगे जबरदस्त सीन्स

रश्मिका मंदाना की 'मैसा' के एक्शन धमाके की शुरुआत, केरल के घने जंगलों में शूट होंगे जबरदस्त सीन्स

Rashmika Mandanna: रश्मिका मंदाना जल्द ही फिल्म 'मैसा' में नजर आएंगी. अपनी वर्सटालिटी और स्क्रीन प्रेजेंस के लिए मशहूर रश्मिका इस फिल्म में एक जबरदस्त एक्शन अवतार में दिखाई देंगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Apr 2026 02:40 PM (IST)
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भारतीय सिनेमा में 'नेशनल क्रश' के नाम से मशहूर रश्मिका मंदाना के पास इस समय फिल्मों की लंबी लिस्ट है. वो आने वाले समय में एक से बढ़कर एक बिग बजट मूवीज में नजर आएंगी. इन्हीं में से एक 'मैसा' है. अपनी वर्सटालिटी और स्क्रीन प्रेजेंस के लिए मशहूर रश्मिका इस फिल्म में एक जबरदस्त एक्शन अवतार में नजर आएंगी, जो उनकी इमेज को पूरी तरह बदल सकता है.

जबरदस्त एक्शन करती दिखेंगी रश्मिका मंदाना
रश्मिका मंदाना की 'मैसा' 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है. बीते दिनों रिलीज हुए फिल्म के पोस्टर में उनके इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन की झलक देखने को मिली थी. इस फिल्म के लिए रश्मिका कड़ी मेहनत के साथ रोज ट्रेनिंग ले रही हैं. हाई-इम्पैक्ट स्टंट्स से लेकर फिजिकली चैलेंजिंग सीन्स तक, वो कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं.

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मेकर्स ने शेयर किया नया वीडियो
फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ाते हुए मेकर्स ने अब एक नया वीडियो शेयर किया है, जिसमें बताया गया है कि केरल में 15 दिनों का शूटिंग शेड्यूल शुरू हो चुका है. इस हाई-ऑक्टेन शेड्यूल की एक्शन कोरियोग्राफी केचा मास्टर कर रहे हैं. वीडियो में रश्मिका एक्शन डायरेक्टर के साथ घने जंगलों के बीच कॉम्बैट मूव्स की रिहर्सल करती दिख रही हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में बेहद रॉ और खतरनाक एक्शन सीक्वेंस होंगे. 

 
 
 
 
 
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'मैसा वापस आ गई है'
वीडियो शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, 'मैसा, एक्शन में वापस आ गई है.' बता दें कि फिल्म की विजुअल स्टोरीटेलिंग सिनेमैटोग्राफर श्रेयस कृष्णा ने तैयार की है, जबकि इसका म्यूजिक जेक्स बेजॉय ने कंपोज किया है. फिल्म के एक्शन को और दमदार बनाने के लिए इंटरनेशनल स्टंट कोरियोग्राफर एंडी लॉन्ग  हाई-इंटेंसिटी सीन डिजाइन कर रहे हैं, जिससे फिल्म का एक्शन लेवल और भी ऊंचा हो जाएगा. बता दें कि 'मैसा' के डायरेक्टर रविंद्र पुल्ले हैं.

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Published at : 26 Apr 2026 02:40 PM (IST)
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Rashmika Mandanna Mysaa
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