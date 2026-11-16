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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाबिना तलाक के पति से अलग क्यों रहती हैं 'बाहुबली' की 'शिवगामी'? राम्या कृष्णन ने खुद बता दी वजह

बिना तलाक के पति से अलग क्यों रहती हैं 'बाहुबली' की 'शिवगामी'? राम्या कृष्णन ने खुद बता दी वजह

राम्या कृष्णन ने अपने पति कृष्णा वामसी के साथ अपने रिश्ते को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने बताया कि बिना तलाक लिए आखिर वो और उनके पति अलग-अलग क्यों रहते हैं?

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 16 Nov 2026 03:13 PM (IST)
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साउथ सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस राम्या कृष्णन को लेकर लंबे वक्त से खबरें थीं कि उनके और उनके पति कृष्णा वामसी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. दोनों के रिश्ते पर कई तरह की बातें की जा रही थीं. हालांकि अब इन सभी पर एक्ट्रेस के एक हालिया बयान में विराम लगा दिया है. एक्ट्रेस ने वो वजह बताई है जिसके कारण वो और उनके हस्बैंड कृष्णा अलग-अलग रहते हैं. उनके अलग रहने का कारण दोनों के बीच कोई मतभेद नहीं, बल्कि अन्य चीजें हैं.

बिना तलाक लिए पति से अलग क्यों रहती हैं राम्या कृष्णन?

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राम्या कृष्णन और कृष्णा वामसी की शादी सालों पहले हुई थी. हालांकि लंबे वक्त से दोनों अलग-अलग रह रहे हैं. जहां कृष्णा वामसी हैदराबाद में रहते हैं, तो वहीं राम्या चेन्नई में रहती हैं. हाल ही में राम्या ने पति के साथ अपने रिश्ते को लेकर 'रॉ टॉक्स विद वीके' पॉडकास्ट में बातचीत की

दिग्गज अदाकारा ने कहा, 'हम अब भी शादीशुदा है. हम अलग-अलग शहरों में रहते हैं. इसका कारण हमारा प्रोफेशन है.' एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि टीवी सीरियल में काम करने के दौरान उन्हें बार-बार हैदराबाद से चेन्नई जाना पड़ता था और इस बीच उनके बेटे ऋत्विक की सेहत पर भी असर पड़ रहा था. उन्होंने कहा, 'जब भी मैं शहर से जाती थी तो वो बीमार पड़ने लगता था.'

सालों पहले टीवी सीरियल में काम करने के दौरान जब राम्या अपने परिवार के साथ हैदराबाद में रहती थीं तो काम के सिलसिले में उन्हें बार-बार चेन्नई आना पड़ता था. बार-बार एक शहर से दूसरे शहर के सफर में उनके बेटे की सेहत खराब होती थी. बाद में राम्या और कृष्णा ने आपस में बात की और बेटे का चेन्नई के एक स्कूल में एडमिशन कराया और एक्ट्रेस भी चेन्नई में रहने लगीं. जबकि अपने काम के सिलसिले में कृष्णा हैदराबाद में रहते हैं.

2003 में हुई थी राम्या और कृष्णा की शादी

राम्या ने आगे ये भी बताया कि अब वो और उनके पति पहले की तरह लड़ते नहीं हैं. जबकि दोनों अब एक-दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके हैं. बता दें कि राम्या ने 'बाहुबली' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में शिवगामी के किरदार से देशभर में लोकप्रियता हासिल की थी. उन्होंने साल 2003 में कृष्णा वामसी से शादी की थी. कपल ने साल 2005 में बेटे ऋत्विक का वेलकम किया.

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 16 Nov 2026 03:06 PM (IST)
Tags :
Ramya Krishnan
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