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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमातेलुगु फिल्म 'हे कन्नम्मा' से एक्टिंग डेब्यू करने जा रहीं धनश्री वर्मा, रिलीज हुआ टीजर

तेलुगु फिल्म 'हे कन्नम्मा' से एक्टिंग डेब्यू करने जा रहीं धनश्री वर्मा, रिलीज हुआ टीजर

डांसर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर धनश्री वर्मा अब तेलुगु फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस डेब्यू करने जा रही हैं. वो फिल्म 'हे कन्नम्मा' में नजर आएंगी. फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 16 Nov 2026 12:06 PM (IST)
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डांसर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर धनश्री वर्मा अब तेलुगु फिल्मों में बतौर लीड एक्ट्रेस डेब्यू करने जा रही हैं. वो फिल्म 'हे कन्नम्मा' में नजर आएंगी, जिसे मशहूर तेलुगु फिल्ममेकर दिल राजू प्रोड्यूस कर रहे हैं.

फिल्म का निर्देशन ससी कुमार मुथुलुरी कर रहे हैं. इसका टीजर भी रिलीज कर दिया गया है,.

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 धनश्री वर्मा ने किया तेलुगु फिल्म डेब्यू का ऐलान
धनश्री वर्मा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर अपनी तेलुगु फिल्म के डेब्यू का ऐलान किया है. उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपने लिए बेहद खास बताया और फिल्म को सिनेमाघरों में देखने के लिए फैंस के बीच अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की. धनश्री ने लिखा, 'ये  फिल्म मेरे लिए बेहद खास है. ये सफर बहुत खूबसूरत रहा है और मैं इंतजार नहीं कर सकती कि आप सभी इसे बड़े पर्दे पर देखें.'

'हे कन्नम्मा' के टीजर में दिखी धनश्री की पहली झलक
रविवार को धनश्री ने अपनी तेलुगु डेब्यू फिल्म 'हे कन्नम्मा' का ऑफिशियल टीजर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें उनकी पहली झलक देखने को मिली. उन्होंने इसे अपने करियर की नई शुरुआत बताया है. इस फिल्म के जरिए धनश्री तेलुगु सिनेमा में पहली बार लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आएंगी.

उन्होंने फिल्म की पूरी टीम का इस सफर का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया अदा किया और सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज होने का इंतजार जाहिर किया.

धनश्री ने लिखा, 'एक बेहद खास नई शुरुआत की छोटी-सी झलक! पेश है मेरी तेलुगु डेब्यू फिल्म 'हे कन्नम्मा' का ऑफिशियल टीजर. इस फिल्म के जरिए मुझे एक नई दुनिया में लीड एक्ट्रेस के तौर पर कदम रखने का मौका मिल रहा है. दिल राजू प्रोडक्शंस के साथ ये सफर मेरे दिल के बेहद करीब है.'

 
 
 
 
 
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उन्होंने आगे लिखा, 'ये आने वाली फिल्म की बस एक छोटी-सी झलक है. मैं इंतजार नहीं कर सकती कि आप सभी इसे बड़े पर्दे पर देखें और हमें अपना प्यार दें.'

पोस्टर भी आ चुका सामने
फिल्म का पहला पोस्टर भी सामने आ चुका है. म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'हे कन्नम्मा' धनश्री वर्मा के साथ यशवंत मास्टर और कार्तिका मुरलीधरन मुख्य और अहम किरदारों में नजर आएंगे. 

 
 
 
 
 
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कब रिलीज होगी फिल्म?
बता दें कि फिल्म के मेकर्स इसे 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 16 Nov 2026 10:22 AM (IST)
Tags :
Dhanashree Verma
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