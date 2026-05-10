लंबे बाल, बड़ी दाढ़ी, एयरपोर्ट पर राम चरण का दिखा गजब ट्रांसफॉर्मेशन, 'पेड्डी' को लेकर चर्चा में हैं एक्टर
Ram Charan Viral Video: साउथ सुपरस्टार राम चरण का नया एयरपोर्ट लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लंबे बाल, बड़ी दाढ़ी और फिट बॉडी में उनका दमदार ट्रांसफॉर्मेशन फैंस को बहुत पसंद आ रहा है.
साउथ सुपरस्टार राम चरण इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'पेड्डी' को लेकर खूब चर्चा में हैं. 4 जून को रिलीज हो रही इस फिल्म में राम चरण का एक अलग और दमदार किरदार देखने को मिलने वाला हैं, जिसके लिए फैंस बहुत एक्साइटेड है. इसी बीच उनका एक एयरपोर्ट लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी बॉडी और उनका अंदाज बहुत ही डैशिंग लग रहा है.
एयरपोर्ट पर दिखा डैशिंग लुक
हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में राम चरण एयरपोर्ट पर बाहर आते नजर आ रहे हैं. इसमें उन्होंने ब्लू कलर का शॉर्ट और नेवी कलर का पैंट पहना है. लंबे बाल, बड़ी दाढ़ी और सनग्लासेस में वो बहुत ही हैंडसम दिख रहे हैं. एयरपोर्ट पर वो अपने फोन में कुछ देखते हुए आगे बढ़ रहे है. साथ ही उनकी फिट बॉडी ने सभी का ध्यान खींच लिया है.
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जिम से शेयर की थी फोटो
कुछ समय पहले राम चरण ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की थी, जिसमें वो जिम में बॉडी बनाते हुए नजर आ रहे थे. 'पेड्डी' में उनका किरदार एक पहलवान का है, जिसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है और खुद को ट्रांसफॉर्म किया है.
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16 मई को होगा ट्रेलर लॉन्च
बता दें कि 'पेड्डी' फिल्म साउथ सिनेमा की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में गिनी जा रही है. पहले ये फिल्म 30 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसकी डेट को पोस्टपोन कर दिया गया. अब ये 4 जून को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है.
वहीं खबरों के मुताबिक, फिल्म का ट्रेलर लॉन्च 16 मई को भव्य तरीके से भोपाल में किया जाने वाला है, जिसमें कई बड़े कलाकार भी शामिल होंगे. फिल्म में रामचरण के साथ जाह्नवी कपूर भी लीड रोल में दिखाई देंगी. लंबे समय से फैंस इसका इंतजार कर रहे थे, हालांकि अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है.
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Source: IOCL