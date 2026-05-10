साउथ सुपरस्टार राम चरण इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'पेड्डी' को लेकर खूब चर्चा में हैं. 4 जून को रिलीज हो रही इस फिल्म में राम चरण का एक अलग और दमदार किरदार देखने को मिलने वाला हैं, जिसके लिए फैंस बहुत एक्साइटेड है. इसी बीच उनका एक एयरपोर्ट लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी बॉडी और उनका अंदाज बहुत ही डैशिंग लग रहा है.

एयरपोर्ट पर दिखा डैशिंग लुक

हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में राम चरण एयरपोर्ट पर बाहर आते नजर आ रहे हैं. इसमें उन्होंने ब्लू कलर का शॉर्ट और नेवी कलर का पैंट पहना है. लंबे बाल, बड़ी दाढ़ी और सनग्लासेस में वो बहुत ही हैंडसम दिख रहे हैं. एयरपोर्ट पर वो अपने फोन में कुछ देखते हुए आगे बढ़ रहे है. साथ ही उनकी फिट बॉडी ने सभी का ध्यान खींच लिया है.

View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

ये भी पढ़ें: Box Office: रविवार को बॉक्स ऑफिस फिर दहाड़ी 'राजा शिवाजी', 'कृष्णावतारम' को मिली बंपर उछाल, जानिए किसने मारी बाजी

जिम से शेयर की थी फोटो

कुछ समय पहले राम चरण ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की थी, जिसमें वो जिम में बॉडी बनाते हुए नजर आ रहे थे. 'पेड्डी' में उनका किरदार एक पहलवान का है, जिसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है और खुद को ट्रांसफॉर्म किया है.

View this post on Instagram A post shared by Ram Charan (@alwaysramcharan)

16 मई को होगा ट्रेलर लॉन्च

बता दें कि 'पेड्डी' फिल्म साउथ सिनेमा की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में गिनी जा रही है. पहले ये फिल्म 30 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसकी डेट को पोस्टपोन कर दिया गया. अब ये 4 जून को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है.

वहीं खबरों के मुताबिक, फिल्म का ट्रेलर लॉन्च 16 मई को भव्य तरीके से भोपाल में किया जाने वाला है, जिसमें कई बड़े कलाकार भी शामिल होंगे. फिल्म में रामचरण के साथ जाह्नवी कपूर भी लीड रोल में दिखाई देंगी. लंबे समय से फैंस इसका इंतजार कर रहे थे, हालांकि अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है.

ये भी पढ़ें: 'मुझे किक मारिए...', जब डायरेक्टर से बोले ऋतिक रोशन, अमित बहल ने शेयर किया दिलचस्प किस्सा