हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: रविवार को बॉक्स ऑफिस फिर दहाड़ी 'राजा शिवाजी', 'कृष्णावतारम' को मिली बंपर उछाल, जानिए किसने मारी बाजी

Box Office: रविवार को बॉक्स ऑफिस फिर दहाड़ी 'राजा शिवाजी', 'कृष्णावतारम' को मिली बंपर उछाल, जानिए किसने मारी बाजी

Sunday Box Office Collection: संडे बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से 'राजा शिवाजी' का जलवा देखने के लिए मिल रहा है. इसे 'भूत बंगला' भी टक्कर नहीं दे पाई. चलिए बताते हैं किसने बाजी मारी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Rahul Yadav | Updated at : 10 May 2026 08:35 PM (IST)
Preferred Sources

Box Office Collection: संडे को बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों को बंपर उछाल मिली है. इसमें वीकेंड का सबसे ज्यादा फायदा 'राजा शिवाजी' और 'कृष्णावतारम पार्ट 1' को हुआ. जहां 'कृष्णावतारम' ने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत लाखों में की थी वहीं, वीकेंड आते ही इसकी कमाई में जोरदार उछाल देखने के लिए मिली. रविवार को इसने बाकी दिनों से शानदार परफॉर्म किया. चलिए बताते हैं किसने कितनी कमाई की.

'कृष्णावतारम पार्ट 1' की चौथे दिन की कमाई

'कृष्णावतारम पार्ट 1' की रिलीज को 4 दिन का वक्त हो गया है और फिल्म बेहतरीन परफॉर्म कर रही है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन 42 लाख की कमाई के साथ शुरुआत की. लेकिन बाद में इसकी कमाई बढ़ी. दूसरे दिन 1.15 करोड़, तीसरे दिन 2.25 करोड़ का कलेक्शन किया.
- इसके साथ ही सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने रविवार को चौथे दिन बाकी दिनों के मुकाबले कहीं ज्यादा 2.84 करोड़ कमाई की.
- संडे को इसकी सबसे ज्यादा 40.0% ऑक्यूपेंसी भी दर्ज की गई.

फिल्में बॉक्स ऑफिस ऑक्यूपेंसी
कृष्णावतारम पार्ट 1 2.84 करोड़ 40.0%
राजा शिवाजी 5.63 करोड़ 33.9%
भूत बंगला 3.79 करोड़ 22.0%

यह भी पढ़ें: 8.2 IMDb रेटिंग वाली वो फिल्म, जिसने थलापति विजय को बनाया 'मास हीरो', तृषा कृष्णन संग हिट हुई थी जोड़ी

नहीं थम रही 'राजा शिवाजी' की कमाई

इसके साथ ही संडे को बॉक्स ऑफिस पर 'राजा शिवाजी' की कमाई भी नहीं थम रही है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने दूसरे शनिवार 9वें दिन 5.60 करोड़ का बिजनेस किया था, जबकि फिल्म ने रविवार को इससे ज्यादा का कलेक्शन किया.
- सैकनिल्क के अनुसार, 'राजा शिवाजी' ने 10वें दिन यानी कि संडे को 5.63 करोड़ की कमाई. ये पिछले 6 दिनों की कमाई से कहीं ज्यादा है.
- इसकी ऑक्यूपेंसी भी ज्यादा रही है. फिल्म की 33.9% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई.

यह भी पढ़ें: 200 करोड़ की फीस लेने वाले थलापति विजय बने मुख्यमंत्री, जानें अब मंथली कितने लाख की सैलरी मिलेगी

'भूत बंगला' की 24वें दिन की कमाई

इसके साथ ही अगर 'भूत बंगला' की भी कमाई के बारे में बात की जाए तो इस फिल्म की भी कमाई थमने का नाम नहीं ले रही है. सैकनिल्क के अनुसार, मूवी ने पिछले 6 दिनों के मामले रविवार को बेहतरीन बिजनेस किया.
- अक्षय कुमार और वामिका गब्बी की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' ने रविवार को 3.79 करोड़ का कलेक्शन किया.
- इसके बाद फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 158.54 हो चुका है.

(नोट- बॉक्स ऑफिस के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं. फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.)

और पढ़ें
Published at : 10 May 2026 08:35 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Sunday Box Office
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Box Office: रविवार को बॉक्स ऑफिस फिर दहाड़ी 'राजा शिवाजी', 'कृष्णावतारम' को मिली बंपर उछाल, जानिए किसने मारी बाजी
रविवार को बॉक्स ऑफिस फिर दहाड़ी 'राजा शिवाजी', 'कृष्णावतारम' को मिली बंपर उछाल, जानिए किसने मारी बाजी
बॉलीवुड
'मुझे किक मारिए...', जब डायरेक्टर से बोले ऋतिक रोशन, अमित बहल ने शेयर किया दिलचस्प किस्सा
'मुझे किक मारिए...', जब डायरेक्टर से बोले ऋतिक रोशन, अमित बहल ने शेयर किया दिलचस्प किस्सा
बॉलीवुड
Sunday Box Office Live: 'राजा शिवाजी' कर रही बंपर कमाई, 'भूत बंगला' का दिखा जलवा, 6 बजे तक की इतनी कमाई
Live: 'राजा शिवाजी' कर रही बंपर कमाई, 'भूत बंगला' का दिखा जलवा, 6 बजे तक की इतनी कमाई
बॉलीवुड
हॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहीं दिशा पाटनी, 'होलिगार्ड्स सागा' से इंटरनेशनल स्क्रीन पर करेंगी धमाका
हॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहीं दिशा पाटनी, 'होलिगार्ड्स सागा' से इंटरनेशनल स्क्रीन पर करेंगी धमाका
Advertisement

वीडियोज

“Shah Rukh Khan के नाम ने बढ़ाई Excitement, Mannat पहुंचकर निकला Funny Twist”
Elvish Yadav को मिली जान से मारने की धमकी, साथ की 10 Crore की Demand
Thalapathy Vijay Oath Ceremony: विजय इन अहम फैसलों पर रहेगा फोकस | Breaking News
Thalapathy Vijay Oath Ceremony: शपथ के बाद विजय सरकार के पहले फैसलों पर सबकी नजर | Breaking
UP Cabinet Expansion News: UP राजनीति में बड़ा संकेत | BJP | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या खत्म होने वाला है अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध? तेहरान के इस कदम ने बढ़ाई उम्मीद
क्या खत्म होने वाला है अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध? तेहरान के इस कदम ने बढ़ाई उम्मीद
बिहार
बिहार में प्रशासनिक फेरबदल, सम्राट चौधरी सरकार ने कई IAS-IPS अधिकारियों का किया तबादला
बिहार में प्रशासनिक फेरबदल, सम्राट चौधरी सरकार ने कई IAS-IPS अधिकारियों का किया तबादला
आईपीएल 2026
वैभव सूर्यवंशी ने 'मदर्स डे' पर मां के लिए लिखा स्पेशल मैसेज, हर किसी को पढ़नी चाहिए 15 साल के खिलाड़ी की पोस्ट
वैभव सूर्यवंशी ने 'मदर्स डे' पर मां के लिए लिखा स्पेशल मैसेज, हर किसी को पढ़नी चाहिए पोस्ट
इंडिया
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
इंडिया
CM की कुर्सी संभालते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट तक बिजली फ्री; राज्य पर कितना बढ़ेगा बोझ?
CM की कुर्सी संभालते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट तक बिजली फ्री; राज्य पर कितना बढ़ेगा बोझ?
इंडिया
'मौका मिलते ही साथी की पीठ में घोंपा छुरा', PM मोदी ने कांग्रेस को लेकर कसा तंज, DMK को लेकर क्या कहा?
'मौका मिलते ही पीठ में घोंपा छुरा', PM मोदी ने कांग्रेस पर कसा तंज, DMK को लेकर क्या कहा?
एग्रीकल्चर
Cucumber Farming: खीरे की पूरी फसल को बर्बाद कर देती है ये बीमारी, पत्तियों पर दिख रहे हैं ये दाग तो तुरंत करें ये काम
खीरे की पूरी फसल को बर्बाद कर देती है ये बीमारी, पत्तियों पर दिख रहे हैं ये दाग तो तुरंत करें ये काम
शिक्षा
JEE Advanced 2026: जेईई एडवांस 2026 का एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी स्लिप 11 मई को होगी जारी, जानें पूरा प्रोसेस
जेईई एडवांस 2026 का एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी स्लिप 11 मई को होगी जारी, जानें पूरा प्रोसेस
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget