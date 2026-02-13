राम चरण और उपासना कोनिडेला ने हाल ही में अपने जुड़वां बच्चों का नामकरण किया. इस समारोह का आयोजन हैदराबाद स्थित कपल के घर पर हुआ था. कपल ने बताया कि उन्होंने बेटे का नाम शिवराम और बेटी का नाम अनवीरा देवी रखा है. वैरायटी इंडिया से बात करते हुए राम और उपासना ने अपने बच्चों के नाम के पीछे का अर्थ भी बताया.

राम चरण और उपासना के बच्चों का नाम खुलासा

राम चरण ने इसके बारे में बात करते हुए कहा,'इनका नामकरण हम दोनों के लिए एक बेहद निजी और आध्यात्मिक निर्णय था. उपासना और मैंने इस पर चर्चा की, लेकिन हमारे माता-पिता इस यात्रा का अहम हिस्सा थे. हमारी संस्कृति में बड़ों को ज्ञान और आशीर्वाद देने वाला माना जाता है. इसलिए इस प्रक्रिया में उनकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत मायने रखती थी. हमारे बेटे का नाम शिवराम दो शाश्वत आदर्शों को बताता है-भगवान शिव और भगवान राम-संयम के साथ शक्ति, धर्म के साथ भक्ति. ये मेरे पिता के जन्म के नाम शिव शंकर वर प्रसाद को भी आगे बढ़ाता है, इसलिए इसमें वंश और कृतज्ञता का भाव समाहित है.'

हमारी बेटी का नाम अनवीरा देवी असीस साहस और दिव्य नारी शक्ति का प्रतीक है. वीरा वीरता का प्रतीक है और अन इसे असीमता तक विस्तारित करता है. देवी जानबूझकर जोड़ा गया है-ये याद दिलाने के लिए कि शक्ति और कृपा एक साथ मौजूद हो सकते हैं. हमारे लिए, ये नाम केवल पहचान नहीं है.ये शक्ति, प्रेम और साहस की इच्छा है.

उपासना ने इंटरव्यू के दौरान दूसरी बार मां बनने के बारे में भी खुलकर बात की. उपासना ने कहा,'पहली बार, सब कुछ नया होता है, खूबसूरत, लेकिन थोड़ा मुश्किल भी. इस बार, मैं बहुत ज्य़ादा शांत और स्थिर महसूस कर रही हूं. मैंने बहुत सी चीजों को छोड़ना सीख लिखा है, और अब मैं छोटी-छोटी बातों पर घबराती नहीं हूं. स्थिरता, नियमित दिनचर्या और बिना शर्त प्यार, यही सब कुछ है जो नन्हें मुन्नों को इस समय चाहिए.'

