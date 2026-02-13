हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनAnupama Spoiler: अनुपमा करेगी नई शुरूआत, गौतम पर भड़केगा प्रेम, प्रेरणा की हरकतों का होगा पर्दाफाश!

Anupama Spoiler: अनुपमा करेगी नई शुरूआत, गौतम पर भड़केगा प्रेम, प्रेरणा की हरकतों का होगा पर्दाफाश!

स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में एक के बाद एक बड़ा धमाका देखने को मिल रहा है. शो की कहानी मेकर्स अब तेजी-तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि टीआरपी में धमाल मचाते रहें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 13 Feb 2026 10:22 AM (IST)
Preferred Sources

रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में कई ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहे हैं. शो में दिखाई जाने वाली कहानियों के बदौलत ही इस बार अनुपमा ने टीआरपी में नंबर वन का पोजिशन हासिल किया है और बाकी शोज को मात दिया है. इन दिनों शो में मजेदार ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहा है.

अनुपमा पिछले कुछ दिनों से कोठारी हाउस में रह रही है और अपनी बेटी राही का ध्यान रख रही है. वहीं, कोठारी हाउस में कुणाल और कीर्ति के आने से नया ड्रामा शुरू हो गया है. कीर्ति अपने पति कुणाल को खूब टॉर्चर करती है. लेकिन, दुनिया के सामने ऐसा दिखाती है कि बुरा उसके साथ हो रहा है.

कोठारी परिवार के लोग इस दौरान कुणाल को ही गलत समझ रहे होते हैं. लेकिन, अनुपमा के सामने कीर्ति की सच्चाई आ चुकी है. ऐसे में वो कुणाल को सपोर्ट करने का फैसला करती है. साथ ही वो कुणाल को कहती है कि कीर्ति के सारे काले करतूतों को रिकॉर्ड करे.

गौतम दिलवाएगा प्रेम को गुस्सा

अनुपमा के कहने पर कुणाल ऐसा ही करने वाला है. दूसरी तरफ प्रेम और प्रेरणा वापस आ चुके हैं. लेकिन, प्रेरणा से प्रेम काफी नाराज है और इस बात की भनक माही और गौतम को लग जाती है. वो इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं. प्रेम को पोक कर गौतम उसे काफी गुस्सा दिलवा देता है.

इसी बीच परिवार के लोग वहां पहुंच जाते हैं. प्रेरणा वहां से कमरे में चली जाती है. वहीं, माही और गौतम हंसते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं. वहीं, अनुपमा अपनी बेटी के लिए एक नया डिश बनाती है. राही वहां पहुंच जाती है. राही पूछती है कि आपने कुछ नया बनाया है क्या इस पर अनुपमा कहती है कि हां यूट्यूब देख नया ट्राई किया है.

ऐसे में राही अपनी मां को कहती है कि आपको मां अणपूर्णा का आशीर्वाद मिला है आप कुछ करती क्यों नहीं हैं. अब तो आपके साथ दो-दो टीम है. टीम मुंबई और टीम अहमदाबाद. इस बीच अनुपमा को अनू की रसोई की याद आती है.

ये भी पढ़ें:-Friday OTT Release: इस फ्राइडे घर बैठे मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट, रिलीज हुई 'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक इतना कुछ

 

 

Published at : 13 Feb 2026 10:22 AM (IST)
Tags :
Rupali Ganguly Anuapama
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आसमान बना अभेद्य किला! रूस से ₹10,000 करोड़ की डील, पाकिस्तान को लगेगा 288 मिसाइलों का झटका
आसमान बना अभेद्य किला! रूस से ₹10,000 करोड़ की डील, पाकिस्तान को लगेगा 288 मिसाइलों का झटका
दिल्ली NCR
दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच
दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच
विश्व
बांग्लादेशी टका पर भारी भारत का रुपया, पड़ोसी मुल्क में 1 लाख की कीमत उड़ा देगी होश
बांग्लादेशी टका पर भारी भारत का रुपया, पड़ोसी मुल्क में 1 लाख की कीमत उड़ा देगी होश
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने नामीबिया को हराने के बाद पाकिस्तान को 'हड़काया', इशारों-इशारों में ये क्या कह गए
सूर्यकुमार यादव ने नामीबिया को हराने के बाद पाकिस्तान को 'हड़काया', इशारों-इशारों में ये क्या कह गए
Advertisement

वीडियोज

Sansani: लैंबॉर्गिनी कांड का पिक्चर 'पोस्टमार्टम' !  | Crime
Board Exam 2026 : बोर्ड परीक्षा है या नकल का कम्पीटशन? परीक्षा के दौरान जमकर नकल | Viral Video
ABP Report: लैम्बॉर्गिनी वाला खेल, चट गिरफ्तारी पट बेल | Lucknow Lamborghini Crash | UP News
Maha Dangal With Chitra Tripath: कांग्रेसी सांसदों की 'फौज', किसने की गाली-गलौज? | Parliament
Lamborghini Crash: लैम्बॉर्गिनी कांड..आरोपी शिवम गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आसमान बना अभेद्य किला! रूस से ₹10,000 करोड़ की डील, पाकिस्तान को लगेगा 288 मिसाइलों का झटका
आसमान बना अभेद्य किला! रूस से ₹10,000 करोड़ की डील, पाकिस्तान को लगेगा 288 मिसाइलों का झटका
दिल्ली NCR
दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच
दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच
विश्व
बांग्लादेशी टका पर भारी भारत का रुपया, पड़ोसी मुल्क में 1 लाख की कीमत उड़ा देगी होश
बांग्लादेशी टका पर भारी भारत का रुपया, पड़ोसी मुल्क में 1 लाख की कीमत उड़ा देगी होश
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने नामीबिया को हराने के बाद पाकिस्तान को 'हड़काया', इशारों-इशारों में ये क्या कह गए
सूर्यकुमार यादव ने नामीबिया को हराने के बाद पाकिस्तान को 'हड़काया', इशारों-इशारों में ये क्या कह गए
बॉलीवुड
रणवीर सिंह को धमकी मामले में बड़ा खुलासा, वॉइस नोट के जरिए मागे गए थे करोड़ो, ये नेटवर्क किया गया था इस्तेमाल
रणवीर सिंह को धमकी मामले में बड़ा खुलासा, वॉइस नोट के जरिए मागे गए थे करोड़ो
जनरल नॉलेज
देश की सबसे अनोखी ट्रेन, जिसे रोकने के लिए लाल सिग्नल नहीं; बस काफी है हाथ का इशारा
देश की सबसे अनोखी ट्रेन, जिसे रोकने के लिए लाल सिग्नल नहीं; बस काफी है हाथ का इशारा
नौकरी
1 लाख डॉलर की H-1B फीस पर कंपनियों की नई चाल, बदला ये तरीका, विदेशी छात्रों की हुई बल्ले-बल्ले
1 लाख डॉलर की H-1B फीस पर कंपनियों की नई चाल, बदला ये तरीका, विदेशी छात्रों की हुई बल्ले-बल्ले
शिक्षा
DSSSB ने जारी किया 2026 की भर्ती एग्जाम का नोटिस, सख्त नियमों के साथ जारी हुई नई गाइडलाइन
DSSSB ने जारी किया 2026 की भर्ती एग्जाम का नोटिस, सख्त नियमों के साथ जारी हुई नई गाइडलाइन
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget