साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत 12 दिसंबर यानी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर फैंस और तमाम सेलेब्स दिग्गज अभिनेता को खूब बधाई दे रहे हैं. इन सबके बीच रजनीकांत के फिल्म इंडस्ट्री के सफर की बात करें तो उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर सुपरस्टार का टैग हासिल किया आज देश और दुनियाभर में थलाइवा के करोड़ों फैंस हैं जो उनकी फिल्मों के लिए क्रेजी रहते हैं. चलिए आज एक्टर के जन्म दिन पर उनसे जुड़ी कुछ अनसुनी बाते जानते हैं.

पद्म भूषण से हो चुके हैं सम्मानित

रजनीकांत ने तमाम फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग का जादू चलाया और कई ब्लॉकबस्टर मूवीज दीं. वहीं साल 2000 में उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था. भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण उन्हें उनके भारतीय सिनेमा में शानदार योगदान के लिए दिया गया था.

रजनीकांत का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था

दिलचस्प बात यह है कि रजनीकांत साउथ के सुपरस्टार हैं लेकिन उनकी मातृभाषा मराठी है. उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था. उनके पिता पुलिस अधिकारी थे. तबादले के चलते उनके परिवार का ठिकाना बदल गया, वे स्थानांतरित हुए और आखिरकार बेंगलुरु में बस गए. इस तरह एक महाराष्ट्रीयन लड़का तमिल सिनेमा का 'थलाइवर' बना.

रजनीकांत को शुरुआती करियर में तरक्की मिली

रजनीकांत को शुरुआती करियर में खूब तरक्की मिली. खबरों के मुताबिक, उन्होंने बहुत कम समय में 50 फिल्मों का आंकड़ा पार कर लिया था. यह उपलब्धि उन्होंने सिर्फ चार साल में हासिल की. ​​उनकी पांचवीं फिल्म 'टाइगर' थी, जो 1979 में रिलीज हुई थी. इससे उन्हें करियर के शुरुआत में ही खूब तरक्की मिल गई थी.

एक्टर बनने से पहले थे बस कंडक्टर

एक्टर बनने से पहले रजनीकांत एक सिंपल सी नौकरी करते थे. वे बेंगलुरु में बस कंडक्टर का काम करते थे. वे शिवाजी नगर-समराजपेट रूट पर सेवा देते थे. उन्हें रूट नंबर 134 भी याद था. इस नौकरी से उन्हें पैसे बचाने में मदद मिली. इसी नौकरी की बदौलत वे चेन्नई के किसी फिल्म कॉलेज में दाखिला लेने का अपना सपना पूरा कर पाए थे.

रीमेक के उस्ताद

वे अक्सर दिग्गज अभिनेताओं द्वारा निभाए गए किरदारों को निभाते थे. इस दिग्गज स्टार ने बॉलीवुड की 11 फिल्मों के रीमेक में काम किया है. इनमें से कई फिल्में अमिताभ बच्चन स्टारर थी. उन्होंने इन किरदारों को अपने खास अंदाज में पर्दे पर उतारा था. ये सभी रीमेक ब्लॉकबस्टर सुपरहिट साबित हुए थे.

हिंदी सिनेमा में डेब्यू

रजनीकांत ने साउथ ही नहीं हिंदी फिल्मों में नाम कमाया. उन्होंने 1983 में 'अंधा कानून' से हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया था. यह फिल्म जबरदस्त सफल रही और लगभग 50 हफ्तों तक सिनेमाघरों में चली. इस फिल्म ने बॉलीवुड में उनकी मजबूत पैठ बना दी थी.