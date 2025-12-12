बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त कमाई, रियल लाइफ से जुड़ी कहानी और सितारों से सजी कास्ट की बदौलत ‘धुरंधर’ तेज़ी से 2025 की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई है. इस फिल्म ने पहले वीकेंड में ज़बरदस्त कमाई की और वीकडेज में भी ये फिल्म गदर काट रही है और हर दिन तमाम फिल्मों के परखच्चे उड़ा रही है. चलिए यहां जानते हैं ‘धुरंधर’ ने रिलीज के 7वें दिन यानी गुरुवार को कितनी कमाई की है?

‘धुरंधर’ ने 7वें दिन कितनी कमाई की?

आदित्य धर निर्देशित ‘धुरंधर’ साल की मच अवेटेड फिल्म थी और रिलीज से पहले ये विवादों में भी फंस गई थी. हालांकि इसने तमाम मुश्किलों को पार किया और जब ये सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो इसने दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया. रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग के साथ इसे इतना स्टॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ मिला कि रिलीज के तीन दिन में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई.

इसके बाद वीकडेज में भी ‘धुरंधर’ ने अपना पूरा दम दिखाया और ना केवल बड़ी संख्या में दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचा बल्कि हर दिन छप्परफाड़ कलेक्शन भी किया. साल के आखिरी महीने में इस फिल्म की कमाई ने बॉक्स ऑफिस की खोई रौनक फिर से लौटा दी है. वहीं अब इसे थिएटर्स में दहाड़ते हुए एक हफ्ता पूरा हो गया है और रिलीज के 7वें दिन भी इसका बिजनेस धुआंधार हुआ है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ‘धुरंधर’ ने रिलीज के पहले दिन 28 करोड़ से शुरुआत की थी. इसके बाद इसने 32 करोड़, तीसरे दिन 43 करोड़, चौथे दिन 23.25 करोड़, पांचवें दिन 27 करोड़, और छठे दिन भी इसने 27 करोड़ ही कमाए.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘धुरंधर’ ने रिलीज के 7वें दिन यानी पहले गुरुवार को 27 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ ‘धुरंधर’ की 7 दिनों की कुल कमाई अब 207.25 करोड़ रुपये हो गई है.

‘धुरंधर’ ने पहले गुरुवार को बनाया ये बड़ा रिकॉर्ड

‘धुरंधर’ की कमाई की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है. हैरानी की बात ये है कि नॉन हॉलीडे पर भी इसे देखने के लिए थिएटर्स दर्शकों से खचाखच भरे हुए नजर आ रहे हैं. इसी के साथ ये फिल्म 27 करोड़ की कमाई कर पहले गुरुवार को सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली 15वीं बॉलीवुड फिल्म बन गई है.



‘धुरंधर’ ने तोड़ा 'हाउसफुल 5' का रिकॉर्ड

‘धुरंधर’ ने 7वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई की है. इसी के साथ इसने 200 करोड़ से ज्यादा कमाई कर अक्षय कुमार की हाउसफुल 5 के भारत में लाइफटाइम कलेक्शन 198.41 करोड़ के रिकॉर्ड को मात दे दी है. और ये साल की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

रणवीर के करियर की बनी तीसरी सबसे बड़ी फिल्म

‘धुरंधर’ रणवीर सिंह के करियर की भी तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. इसने रिलीज के सातवें दिन बाजीराव मस्तानी के 184.3 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. अब इसका अगला टारगेट सिंबा के 240 करोड़ को मात देना है. पूरी उम्मीद है कि दूसरे वीकेंड पर ये फिल्म रणवीर की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी.