भाई राज निदिमोरू और सामंथा की शादी के बाद इमोशनल हुईं बहन, शेयर किया खास पोस्ट

साउथ की क्वीन सामंथा रुथ प्रभु ने शादी करके सभी को चौंका दिया है. सामंथा ने फिल्ममेकर राज निदिमोरू से शादी की है. उनकी शादी बहुत ही इंटीमेट थी जिसमें कुछ खास लोग ही शामिल हुए थे. सामंथा और राज की शादी फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. फैंस इस न्यूलीवेड कपल को बधाई दे रहे हैं. इसी बीच राज की बहन ने भाई की शादी के बाद खास पोस्ट शेयर किया है. जो खूब वायरल हो रहा है.

राज की बहन ने एक फोटो शेयर की है जिसमें पूरी फैमिली एक साथ पोज देती नजर आ रही है. हर कोई इंडियन आउटफिट में नजर आ रहा है और बहुत प्यारा लग रहा है. फोटो में सामंथा और राज एक-दूसरे का हाथ थामे खड़े हुए हैं.

शेयर किया स्पेशल मैसेज

राज की बहन शीतल निदिमोरू ने फोटो शेयर करते हुए लिखा- 'आज चंद्रकुंड में शिव की प्रार्थना करते हुए...लगे हुए, कांपते हुए, प्रदोष के समय में, मैंने खुद को आंसुओं से भरे दिल के साथ शिवलिंगम को गले लगाते हुए पाया. दर्द के आंसू नहीं... बल्कि आभार के आंसू. इस पल में मुझे जो शांति महसूस हो रही है, उसके लिए, हमारे परिवार के आसपास क्लैरिटी के लिए, और राज और सामंथा की जर्नी में जेंटल अलाइनमेंट की गहरी भावना के लिए आभार.'

उन्होंने आगे लिखा- 'एक परिवार के रूप में, हमें इस बात पर बहुत गर्व महसूस होता है कि वे कैसे आगे बढ़ रहे हैं. शांत गरिमा, ईमानदारी और स्थिरता के साथ जो तभी आती है जब दो दिल इरादे से एक ही रास्ता चुनते हैं. और एक परिवार के रूप में, हम पूरी तरह से, खुशी से और बिना किसी हिचकिचाहट के उनके साथ खड़े हैं, उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और हर तरह से उनका सपोर्ट कर रहे हैं. ऐसे पवित्र दिन पर एक परिवार के रूप में एक साथ इन ईशा अनुष्ठानों को करना ऐसा महसूस हुआ जैसे जीवन खुद को सबसे खूबसूरत तरीके से संरेखित कर रहा हो. इसने मुझे याद दिलाया कि कुछ रिश्ते यूं ही नहीं बन जाते. वे शांति के साथ आते हैं.'

सामंथा ने भी इस पोस्ट पर कमेंट किया है. उन्होंने लिखा- लव यू और आंख में आंसू वाली इमोजी पोस्ट की. राज की बहन का ये पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है.

