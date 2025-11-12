(Source: ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
पीली साड़ी और हाथ में बंदूक... 'ग्लोबट्रोटर' में मंदाकिनी बनीं प्रियंका चोपड़ा, महेश बाबू की फिल्म से फर्स्ट लुक आउट
Priyanka Chopra First Look From Globetrotter: महेश बाबू की फिल्म 'ग्लोबट्रोटर' से प्रियंका चोपड़ा का फर्स्ट लुक सामने आ गया है. एक्ट्रेस एस एस राजामौली की फिल्म में मंदाकिनी का रोल करने वाली हैं.
महेश बाबू की अपकमिंग फिल्म ग्लोबट्रोटर से प्रियंका चोपड़ा का फर्स्ट लुक सामने आ गया है. एक्ट्रेस एस एस राजामौली के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में वापसी करने जा रही हैं. ग्लोबट्रोटर में प्रियंका चोपड़ा मंदाकिनी का किरदार अदा करने वाली हैं.
ग्लोबट्रोटर से प्रियंका चोपड़ा का जबरदस्त लुक सामने आ गया है. पोस्टर में उन्हें पीले रंग की साड़ी पहने, कानों में बालियां और बालों की चोटी बनाए देखा जा सकता है. इस दौरान वो हाथ में बंदूक ताने एक्शन मोड में नजर आ रही हैं.
She’s more than what meets the eye… say hello to Mandakini. #GlobeTrotter@ssrajamouli @urstrulyMahesh @mmkeeravaani @SriDurgaArts @SBbySSK @PrithviOfficial pic.twitter.com/3KqKnb2D5h— PRIYANKA (@priyankachopra) November 12, 2025
ग्लोबट्रोटर में मंदाकिनी बनीं प्रियंका चोपड़ा
प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर ग्लोबट्रोटर से अपना फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया है. इसके साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा- 'वो जितनी दिखती है, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है...मंदाकिनी को नमस्ते कहिए.' अब फैंस उनके इस लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में अपना रिक्शन दे रहे हैं.
