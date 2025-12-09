कौन हैं कथावाचक निधि सारस्वत जो बनेंगी BJP के बड़े नेता के घर की बहू? आज लेंगी सात फेरे

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आज (9 दिसम्बर) को वेदांत फार्महाउस में राजनीति और अध्यात्म का अनूठा संगम हो रहा है. यहां विख्यात युवा कथावाचक निधि सारस्वत और पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय के बेटे चिराग उपाध्याय का विवाह रीति-रिवाज से सम्पन्न होगा. इस शादी समारोह में शामिल होने के लिए अध्यात्म और राजनीति की कई हस्तियां शामिल होंगी.

दरअसल, निधि सारस्वत कोई सामान्य कथावाचक नहीं हैं. अलीगढ़ के सासनी गेट क्षेत्र की रहने वाली निधि ने अपनी मधुर वाणी और राधा-कृष्ण भक्ति से न सिर्फ उत्तर भारत बल्कि विदेशों तक में लाखों श्रद्धालु बनाए हैं. उनके भजन “मैं राधावल्लभ की”, “राधा रानी मेरी है” और “भजो रे मन गोविंदा” यूट्यूब पर करोड़ों बार सुने जा चुके हैं. यही नहीं यूके की संसद ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय भगवद्गीता विदुषी सम्मान से नवाजा है, जबकि लंदन के मेयर और भारत सरकार ने भी कई पुरस्कार दिए हैं. युवा पीढ़ी में उनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि कथा स्थलों पर लड़कियां उनसे ऑटोग्राफ तक लेती दिखती हैं.

बीजेपी नेता रामवीर उपाध्याय के बेटे हैं चिराग

चिरागवीर उपाध्याय को राजनीति विरासत में मिली है. उनके पिता रामवीर उपाध्याय बसपा सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे और हाथरस-अलीगढ़ के साथ वेस्ट यूपी में बसपा की मजबूत दीवार माने जाते थे. मां सीमा उपाध्याय फतेहपुर सीकरी से सांसद रह चुकी हैं और वर्तमान में हाथरस की जिलापंचायत अध्यक्ष हैं. और चाचा मुकुल उपाध्याय पूर्व एमएलसी और एक चाचा रामेश्वर उपाध्याय मुरसान के ब्लॉक प्रमुख हैं. एमिटी यूनिवर्सिटी से पढ़े-लिखे चिरागवीर अब परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

दो धाराओं का संगम

राजनीतिक गलियारों में इस शादी को “दो शक्तिशाली धाराओं का संगम” कहा जा रहा है. एक तरफ आध्यात्मिक प्रभाव, दूसरी तरफ जमीनी राजनीतिक पकड़. यह गठजोड़ आने वाले दिनों में वेस्ट यूपी की सियासत में नया समीकरण लिख सकता है. शादी का कार्ड भी पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल था और आज का लाइव प्रसारण भी लाखों लोगों ने देखा.

11 दिसबंर को आएंगी ससुराल

पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक 11 दिसम्बर को निधि पहली बार सास-ससुर के साथ पैतृक गांव बामौली (हाथरस) में गृह-प्रवेश करेंगी और जल्द ही रिसेप्शन का आयोजन भी होना है.