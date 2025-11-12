(Source: ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
डिप्रेशन की वजह से हॉस्पिटल में थे सुनील ग्रोवर, 'द कपिल शर्मा शो' से बाहर निकालना चाहती थी टीम
Sunil Grover Was Battling Depression: सुनील ग्रोवर ने कपिल शर्मा के शो में अलग-अलग किरदार निभाकर अपनी पहचान बनाई. लेकिन इस शो से पहले वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे जिसका खुलासा उपासना सिंह ने किया है.
सुनील ग्रोवर ने द कपिल शर्मा शो और द ग्रेट इंडियन कपिल शो में अपनी परफॉर्मेंस से अपनी अलग पहचान बनाई. लेकिन कभी उनके पास कोई काम नहीं था और तब चिंता की वजह से वो डिप्रेशन में चले गए थे. हाल ही में उनकी को-स्टार उपासना सिंह ने खुलासा किया है कि कपिल शर्मा के शो से पहले सुनील ग्रोवर डिप्रेशन से जूझ रहे थे. वहीं जब वो शो में आए तो उनकी परफॉर्मेंस टीम को पसंद नहीं आ रही थी और वो उन्हें बाहर निकालना चाहते थे.
उपासना सिंह ने द लल्लनटॉप को दिए एक इंटरव्यू में कहा- 'जब कपिल का शो शुरू हुआ था, तब उनकी (सुनील ग्रोवर की) तबीयत ठीक नहीं थी. मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि डिप्रेशन की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था. उनके पास ज्यादा काम भी नहीं था. जब वो कपिल के साथ मेरे घर आए, तो मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाया क्योंकि उस समय वो ज्यादा कुछ कर नहीं रहे थे. लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा किया, और अब हम बहुत अच्छे दोस्त हैं.'
कपिल शर्मा के शो से निकाले जाने वाले थे सुनील
इस दौरान उपासना ने सुनील ग्रोवर को लेकर बताया- 'जब वो शुरू में आए थे, तो धीमी आवाज में बोलते थे. इसलिए उस शो की क्रिएटिव टीम उन्हें निकालना चाहती थी क्योंकि उन्हें लगा कि वो काम नहीं कर सकते और बाकी कलाकारों के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे. मैंने उनसे कहा और सुनील और बाकी सभी लोग भी इस बात से वाकिफ हैं, कि वो एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं, आपको उन्हें रखना चाहिए.'
