प्रेग्नेंसी में भी सामंथा रुथ प्रभु ने नहीं छोड़ा वर्कआउट, जिम में पसीना बहाती दिखीं एक्ट्रेस
साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु वो जल्द ही अपने पहले बच्चे की मां बनने वाली हैं. ऐसे में एक्ट्रेस ने प्रेग्नेंसी के बीच जिम से अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वर्क आउट करती नजर आईं.
साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों अपनी फर्स्ट प्रेग्नेंसी एंजॉय करती नजर आ रही हैं. वो जल्द ही मां बनने वाली हैं. एक्ट्रेस प्रेग्नेंसी के बीच भी वर्क आउट करती नजर आईं. उनके हालिया पोस्ट में इसकी झलक देखने को मिली.
प्रेग्नेंसी में सामंथा ने किया वर्कआउट
एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें और वीडियोज पोस्ट किए, जिसमें वे प्रेग्नेंसी के दौरान भी जिम में वर्कआउट करती नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस ने अपनी इस पोस्ट के जरिए बताया कि वे सालों से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही हैं.
पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'मैं सालों से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही हूं और डॉक्टर की परमिशन से प्रेग्नेंसी के दौरान भी इसे जारी रखा है. मेरे ट्रेनर को भी प्रेग्नेंसी के दौरान ट्रेनिंग कराने का सर्टिफिकेट हासिल है, और आप यहां जो भी देख रहे हैं, वो मेरी बॉडी, मेरे एक्सपीरियंस और मेरी प्रेग्नेंसी के हिसाब से किया गया है.'
सामंथा ने आगे कहा, 'हर प्रेग्नेंसी अलग होती है, इसलिए प्लीज मेरे वर्कआउट को अपनी प्रेग्नेंसी के लिए गाइड के तौर पर इस्तेमाल न करें. प्रेग्नेंसी के दौरान एक्सरसाइज करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें और किसी क्वालिफाइड ट्रेनर के साथ ही काम करें.'
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बता दें कि सामंथा रुथ प्रभु ने जून के महीने में अपनी प्रेग्नेंसी की अनाउंस की थी. अपनी फिल्म 'मा इंटी बंगाराम' की सफलता के मौके पर एक इवेंट में उन्होंने ये बताया था कि वो मैटरनिटी ब्रेक ले रही हैं. इसके बाद फैंस ने सामंथा को बधाईयां दी थी.
बता दें, सामंथा ने साल 2025 में फिल्मकार राज निदिमोरु संग शादी की थी. अब दोनों जल्द ही पैरेंट्स बनने वाले हैं.
वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस आखिरी बार फिल्म 'मा इंटी बंगाराम' में नजर आई थीं. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी.
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