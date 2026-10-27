एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश ने बायोपिक फिल्म 'महानती' में दिग्गज एक्ट्रेस सावित्री का किरदार निभाकर खूब तारीफें बटोरी थीं. हालांकि, फिल्म की सफलता के बाद भी उन्हें तुरंत नए प्रोजेक्ट्स के ऑफर नहीं मिले, जैसी उन्हें उम्मीद थी. इसके बजाय, एक्ट्रेस को करीब छह महीने तक घर पर ही रहना पड़ा.

इस दौरान उन्हें अपने करियर और पर्सनल लाइफ के बारे में सोचने और कई चीजों को नए नजरिए से समझने का मौका मिला.

कीर्ति सुरेश को क्यों नहीं ऑफर हो रही थीं फिल्में?

न्यूज18 को दिए इंटरव्यू में कीर्ति सुरेश ने बताया कि फिल्म 'महानती' में उनके काम ने फिल्ममेकर्स का उन्हें देखने का नजरिया बदल दिया था. उन्हें लगा कि अब फिल्ममेकर्स उनके लिए पहले से ज्यादा दमदार और बड़े किरदार तलाश रहे थे.

कीर्ति सुरेश ने कहा, 'ये बहुत मजेदार बात है. मुझे लगता है कि मुझे फिल्में इसलिए ऑफर नहीं हो रही थीं, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे किस तरह के किरदारों में कास्ट करें. 'महानती' के बाद वे मुझे उसी नजरिए से नहीं देख पा रहे थे, जिस तरह पहले देखते थे. उन्हें पता था कि अब मुझे कोई दमदार किरदार देना होगा. ये मेरे लिए अच्छा एहसास था और मैंने इसे सही तरीके से लिया.'

एक्ट्रेस ने ये भी माना कि लगातार कई सालों तक काम करने के बाद उन्हें ब्रेक की जरूरत थी. उन्होंने बताया, 'सबसे पहले, उस समय मुझे ब्रेक की जरूरत थी, क्योंकि मैं लगातार एक के बाद एक फिल्में कर रही थी. जब तक मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मेरी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, तब तक मैं खुश थी. लेकिन उन छह महीनों में मैंने कुछ अच्छे काम करने शुरू किए.'

'महानती' ने बदला कीर्ति सुरेश के करियर का नजरिया

'महानती' से पहले कीर्ति सुरेश ज्यादातर कमर्शियल फिल्मों में नजर आती थीं. इन फिल्मों में वो अक्सर एक आम लड़की वाले किरदार निभाती थीं. कीर्ति ने कहा, ''महानती' से पहले मैं कई कमर्शियल फिल्में कर रही थी, जिनमें मैं एक आम लड़की का किरदार निभाती थी. ऐसा किरदार, जो आता है, थोड़ा-बहुत काम करता है और फिर चला जाता है. ऐसा नहीं है कि 'महानती' से पहले मैंने बहुत दमदार एक्टिंग वाले किरदार निभाए थे.'

'अक्का' में आएंगी नजर

वहीं, कीर्ति सुरेश अब राधिका आप्टे के साथ फिल्म 'अक्का' में नजर आएंगी. ये 30 अक्तूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है.