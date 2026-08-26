Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड3-3 शादियां, टीवी से बॉलीवुड तक में छाए, फिर इस घटना ने बर्बाद कर दिया था इंदर कुमार का करियर

3-3 शादियां, टीवी से बॉलीवुड तक में छाए, फिर इस घटना ने बर्बाद कर दिया था इंदर कुमार का करियर

बड़े पर्दे से अपना करियर शुरु करने वाले दिवंगत एक्टर इंदर कुमार ने छोटे पर्दे पर भी काम किया था. अपनी फिल्मों के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहे एक्टर ने तीन-तीन शादियां की थीं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 26 Aug 2026 12:51 PM (IST)
Preferred Sources

इंदर कुमार...ये वो नाम है जो एक समय फिल्मी दुनिया में काफी चर्चा में रहा करता था. न सिर्फ बड़े पर्दे पर बल्कि उन्होंने अपनी अदाकारी से फैंस का ध्यान छोटे पर्दे पर भी खींचा था. अक्षय कुमार और सलमान खान जैसे सुपरस्टार्स संग उन्होंने काम किया था और सलमान खान के साथ तो उनका खास याराना बन गया था. अपनी एक्टिंग के अलावा इंदर अपनी फिजिक और लुक्स से भी चर्चा में रहते थे. हालांकि एक घटना ने उनका करियर बर्बाद कर दिया था.

इंदर कुमार की बात आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर. अगर वो जीवित होते तो आज अपना 53वां जन्मदिन मना रहे होते. 90 के दशक के बीच में अपना बॉलीवुड करियर शुरू करने वाले इंदर कुमार का जन्म 26 अगस्त 1973 को राजस्थान की 'पिंक सिटी' यानी जयपुर में हुआ था. उन्होंने फिल्मों में लीड रोल भी निभाए और सपोर्टिंग रोल भी किए. हालांकि वो कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे.

23 साल की उम्र में बतौर लीड एक्टर डेब्यू

इंदर कुमार ने 21 साल के फिल्मी करियर में करीब 20 फिल्मों में काम किया था. उन्हें हिंदी सिनेमा में अपना आगाज फिल्म 'मासूम' से किया था. ये फिल्म साल 1996 में रिलीज हुई थी और उस वक्त एक्टर की उम्र 23 साल थी. महेश कोठारे के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का हिस्सा रेणुका शहाणे, टीनू आनंद जैसे कलाकार भी थे.

3-3 शादियां, टीवी से बॉलीवुड तक में छाए, फिर इस घटना ने बर्बाद कर दिया था इंदर कुमार का करियर

अक्षय-सलमान और सनी देओल संग किया काम

इंदर कुमार ने सनी देओल, अक्षय कुमार और सलमान खान जैसे स्टार्स संग स्क्रीन शेयर की थी. अक्षय कुमार के साथ वो फिल्म 'खिलाड़ियों का खिलाड़ी' में नजर आए थे. साल 1996 की इस मूवी में उन्होंने अजय मल्होत्रा नाम का किरदार निभाया था. सनी देओल के साथ उन्हें 'मां तुझे सलाम' में देखा गया था जो 2002 में रिलीज हुई थी. 

3-3 शादियां, टीवी से बॉलीवुड तक में छाए, फिर इस घटना ने बर्बाद कर दिया था इंदर कुमार का करियर

सलमान खान के साथ इंदर कुमार एक-दो नहीं, बल्कि तीन फिल्मों में दिखाई दिए थे. सबसे पहले दोनों ने साल 2000 की फिल्म 'कहीं प्यार ना हो जाए' में काम किया था. इसके बाद 2002 में 'तुमको ना भूल पाएंगे' और फिर साल 2009 में हिट फिल्म 'वांटेड' में काम किया था. वांटेड में इंदर ने सलमान के भाई का किरदार अदा किया था. 

3-3 शादियां, टीवी से बॉलीवुड तक में छाए, फिर इस घटना ने बर्बाद कर दिया था इंदर कुमार का करियर

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में भी किया काम

इंदर कुमार का फिल्मी करियर कुछ ख़ास नहीं चल रहा था तो उन्होंने छोटे पर्दे का रुख किया था. वो सुपरहिट टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में नजर आए थे. हालांकि उन्होंने इसमें ज्यादा समय तक काम नहीं किया था. उन्होंने ये शो छोड़ दिया था और बाद में उनकी जगह रोनित रॉय ने ले ली थी. इंदर ने इसमें मीहिर वीरानी का किरदार निभाया था. 

इंदर कुमार ने की थीं तीन-तीन शादियां

इंदर कुमार की पर्सनल लाइफ भी काफी सुर्खियों में रही. एक्ट्रेस ने कुल तीन शादियां की थीं. उनकी पहली शादी साल 2003 में सोनल कारिया से हुई थी. हालांकि ये रिश्ता छह महीने भी नहीं टिक पाया और दोनों तलाक लेकर अलग हो गए थे. एक्टर की दूसरी शादी तो इससे भी छोटी रही.

3-3 शादियां, टीवी से बॉलीवुड तक में छाए, फिर इस घटना ने बर्बाद कर दिया था इंदर कुमार का करियर

इंदर कुमार ने दूसरी बार घर साल 2009 में बसाया था. उन्होंने कमलजीत कौर से शादी की थी. हालांकि ये शादी 2 महीने में ही टूट गई थी. दिवंगत एक्टर ने तीसरी बार घर साल 2013 में बसाया था. तब अभिनेता ने पल्लवी सराफ से शादी की थी. दोनों ने शादी के बाद एक बेटी भावना का वेलकम किया था.

एक्ट्रेस ने लगाया था रेप का आरोप, हुए थे अरेस्ट

साल 2014 में इंदर कुमार बड़े विवाद का हिस्सा बन गए थे. उन पर एक 22 वर्षीय एक्ट्रेस और मॉडल ने रेप का आरोप लगाया था. जबकि इंदर ने कहा था कि उनके बीच शारीरिक संबंध आपसी सहमति से बने थे. इंदर को इस केस में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. डेढ़ महीने जेल में बिताने के बाद अभिनेता को जमानत मिल गई थी. हालांकि इस घटना के बाद उनका करियर बर्बाद हो गया था और उन्हें काम मिलना बंद हो गया.

3-3 शादियां, टीवी से बॉलीवुड तक में छाए, फिर इस घटना ने बर्बाद कर दिया था इंदर कुमार का करियर

43 साल की उम्र में हो गया था निधन

इंदर कुमार ने कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था. अभिनेता का 27 जुलाई 2017 को मुंबई में हार्ट अटैक से निधन हो गया था. उन्होंने महज 43 साल की उम्र में दुनिया छोड़ दी थी. बताया जाता है कि अभिनेता अपने आखिरी दिनों में काफी तनाव में रहने लगे थे.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 26 Aug 2026 12:51 PM (IST)
Tags :
Inder Kumar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
3-3 शादियां, टीवी से बॉलीवुड तक में छाए, फिर इस घटना ने बर्बाद कर दिया था इंदर कुमार का करियर
3-3 शादियां, टीवी से बॉलीवुड तक में छाए, फिर इस घटना ने बर्बाद कर दिया था इंदर कुमार का करियर
बॉलीवुड
'टॉक्सिक' ने तोड़ा 'धुरंधर 2' का रिकॉर्ड, एडवांस बुकिंग में कमाई हुई छप्परफाड़
'टॉक्सिक' ने तोड़ा 'धुरंधर 2' का रिकॉर्ड, एडवांस बुकिंग में बना दिया बड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Toxic Movie Release Live: 'टॉक्सिक' की जान हैं यश, एक्टर के हर सीन पर थिएटर में बज रही तालियां
लाइव:टॉक्सिक' की जान हैं यश, एक्टर के हर सीन पर थिएटर में बज रही तालियां
बॉलीवुड
यश की 'टॉक्सिक' की बंपर ओपनिंग तय, 12 बजे तक 31 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन
'टॉक्सिक' की बंपर ओपनिंग तय, 12 बजे तक 31 करोड़ के हुई पार
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड की मोहब्बत पर मौत की स्क्रिप्ट !
कचरे में फेंकी एक्सपायर्ड चॉकलेट, लूटने उमड़ी भीड़!
'ऑल इंडिया पॉलिसी'..रोजगार मांगोगे,मिलेगी लाठी !
Kriti Sanon के रक्षाबंधन ऐड पर भड़कीं Kangana Ranaut
युवाओं की आवाज क्यों नहीं सुन रही सम्राट सरकार? पटना में बवाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गर्लफ्रेंड संग ऐश के लिए खुद के घर में चोरी, 50 लाख कैश-गहने सब ले गया
गर्लफ्रेंड संग ऐश के लिए खुद के घर में चोरी, 50 लाख कैश-गहने सब ले गया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी की इन 50 हजार बेटियों को मिलेगी स्कूटी, CM योगी ने किया ऐलान
यूपी की इन 50 हजार बेटियों को मिलेगी स्कूटी, CM योगी ने किया ऐलान
क्रिकेट
एशियन गेम्स के लिए क्रिकेट का शेड्यूल जारी, जानें टीम इंडिया के मैच कब और किसके साथ?
एशियन गेम्स के लिए क्रिकेट का शेड्यूल जारी, जानें टीम इंडिया के मैच कब और किसके साथ?
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
विश्व
अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट पर रोक, ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला
अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट पर रोक, ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ओपी राजभर पागल हो गए हैं, दवाई की जरूरत' आरक्षण के मुद्दे पर भड़की कांग्रेस
'ओपी राजभर पागल हो गए हैं, दवाई की जरूरत' आरक्षण के मुद्दे पर भड़की कांग्रेस
फूड
क्या फ्रिज में रखने से खत्म होते हैं फलों के पोषक तत्व, कितने दिन स्टोर करना सही?
क्या फ्रिज में रखने से खत्म होते हैं फलों के पोषक तत्व, कितने दिन स्टोर करना सही?
ऑटो
TVS iQube MillionR स्पेशल एडिशन लॉन्च, कीमत 1.40 लाख, जानें क्या खास?
TVS iQube MillionR स्पेशल एडिशन लॉन्च, कीमत 1.40 लाख, जानें क्या खास?
ENT LIVE
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
ENT LIVE
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
ENT LIVE
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
ENT LIVE
Paradox का बड़ा खुलासा! Hustle 5 में Yo Yo Honey Singh संग Collaboration पर बोले- ‘Unreal था’
Paradox का बड़ा खुलासा! Hustle 5 में Yo Yo Honey Singh संग Collaboration पर बोले- ‘Unreal था’
Embed widget