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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड400 करोड़ से ज्यादा कमाई, क्या हिट हो पाई रजनीकांत की 'जेलर 2'? जानें- 13 दिनों का कलेक्शन

400 करोड़ से ज्यादा कमाई, क्या हिट हो पाई रजनीकांत की 'जेलर 2'? जानें- 13 दिनों का कलेक्शन

Jailer 2 Box Office Collection Day 13: रजनीकांत की 'जेलर 2' की कमाई में दूसरे हफ्ते के वीकडेज में मंदी आई है. ये फिल्म अब सिंगल डिजिट में कमाई कर रही है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 28 Oct 2026 07:10 AM (IST)
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रजनीकांत ने फिर अपनी लेटेस्ट रिलीज फिल्म 'जेलर 2'  से कमाल कर दिखाया और उनकी ये एक्शन फिल्म महज 12 दिनों में कॉलीवुड की नंबर वन फिल्म बन गई है. इसी के साथ 'जेलर 2' ने भारतीय सिनेमा के रिकॉर्ड बुक में भी अपना नाम दर्ज करा लिया है. अच्छी बात ये है कि ये फिल्म दूसरे हफ्ते के वीकडेज में भी शानदार रफ्तार से आगे बढ़ रही है. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को कितना कलेक्शन किया है?

'जेलर 2' ने 13वें दिन कितना किया कलेक्शन?   
नेल्सन दिलीपकुमार निर्देशित 'जेलर 2' को बॉक्स ऑफिस पर दूसरे वीकेंड पर दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. हालांकि वीकडेज में एंट्री करते ही इसकी कमाई को झटका लगा है. बता दें कि दूसरे मंडे को यानी 12वें दिन 'जेलर 2' के कलेक्शन में मंदी देखी गई थी और इसने पहली बार सिंगल डिजिट में कमाई की थी. वहीं दूसरे मंगलवार भी 'जेलर 2' की बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार धीमी रही. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'जेलर 2' ने रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को 7.50 करोड़ की कमाई की है.
  • इसी के साथ इस फिल्म के 13 दिनों की नेट कमाई अब 415.65 करोड़ रुपये हो गई है.

क्या 'जेलर 2' बॉक्स ऑफिस पर हुई हिट?
बता दें कि 'जेलर 2' 350 करोड़ रुपये के बजट में बनी बताई जा रही है. वहीं इस फिल्म ने रिलीज के 12 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 415.65 करोड़ रुपये की नेट कमाई कर डाली है. इस नेट कलेक्शन के साथ, फिल्म ने 65.65 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है, जो निवेश पर लगभग 18.76% का रिटर्न है. हालांकि फिल्म को सफल माना जा सकता है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह 'हिट' होने के लिए इसे कुल 700 करोड़ रुपये की नेट कमाई करनी होगी.

'जेलर 2' स्टार कास्ट
नेल्सन दिलीपकुमार द्वारा निर्देशित 'जेलर 2', रजनीकांत की 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जेलर' का सीक्वल है. सन पिक्चर्स द्वारा निर्मित यह फिल्म, पहली फिल्म की कहानी को ही आगे बढ़ाती है. 'जेलर 2' में रजनीकांत 'टाइगर मुथुवेल पांडियन' के रूप में वापसी कर रहे हैं. कहानी एक रिटायर्ड ऑफिसर के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे तब वापस एक्शन में आना पड़ता है जब एक खतरनाक आपराधिक संगठन उसके परिवार को धमकी देता है. मूर्तियों की तस्करी करने वाले एक नेटवर्क को खत्म करने के बाद, इस रिटायर्ड जेलर को एक बड़े आपराधिक नेटवर्क के बदले का सामना करना पड़ता है.

फिल्म में रजनीकांत मुख्य भूमिका में हैं. उनके साथ एस.जे. सूर्या, सूरज वेंजारामूडु, मिथुन चक्रवर्ती, राम्या कृष्णन, विद्या बालन, योगी बाबू, मिर्ना, ऋत्विक, जतिन सरना और अन्ना राजन अहम किरदारों में हैं. इसके अलावा, मोहनलाल, शिव राजकुमार, ऋतिक रोशन, जैकी श्रॉफ और विजय सेतुपति कैमियो रोल में है. 'जेलर 2' 15 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में तमिल, हिंदी, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज हुई थी.

 

 

Published at : 28 Oct 2026 07:01 AM (IST)
Tags :
Jailer 2
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