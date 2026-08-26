नयनतारा के पति ने कियारा को बताया 'लकी', एक्ट्रेस ने ठुकरा दी थी उनकी ये फिल्म

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमानयनतारा के पति विग्नेश शिवन ने कियारा आडवाणी को बताया 'लकी', एक्ट्रेस ने ठुकरा दी थी उनकी ये फिल्म

नयनतारा के पति विग्नेश शिवन ने कियारा आडवाणी को बताया 'लकी', एक्ट्रेस ने ठुकरा दी थी उनकी ये फिल्म

'टॉक्सिक' के एक इवेंट के दौरान नयनतारा के पति और फिल्ममेकर विग्नेश शिवन ने कियारा आडवाणी को लेकर एक दिलचस्प खुलासा किया. विग्नेश ने बताया कि सालों पहले कियारा ने उनकी एक फिल्म ठुकरा दी थी.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 26 Aug 2026 02:25 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी की मच अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' आज दुनियाभर में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म में मेल लीड में कन्नड़ सुपरस्टार यश नजर आ रहे हैं. वहीं कियारा के अलावा इनमें चार एक्ट्रेसेस और हैं. इनमें से एक एक्ट्रेस हैं साउथ की टॉप स्टार नयनतारा. टॉक्सिक की रिलीज से ठीक पहले नयनतारा के पति और फिल्ममेकर विग्नेश ने कियारा आडवाणी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था.

एक्ट्रेस ने ठुकरा दी थी विग्नेश शिवन की ये फिल्म 

टॉक्सिक की रिलीज से ठीक पहले चेन्नई में एक प्रमोशनल इवेंट रखा गया था जिसमें नयनतारा के पति विग्नेश शिवन भी शामिल हुए थे. इस दौरान विग्नेश ने कियारा को लेकर एक दिलचस्प खुलासा किया. उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी फिल्म 'लव इंश्योरेंस' की कहानी कियारा आडवाणी को सुनाई थी और वो इसके लिए उनकी पहली पसंद थी. हालांकि एक्ट्रेस ने इस फिल्म का ऑफर रिजेक्ट कर दिया था.

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विग्नेश ने कियारा को बताया 'लकी'

विग्नेशन शिवन ने कियारा को उनकी फिल्म ठुकराए जाने के बावजूद लकी कहा है. विग्नेश ने बताया कि फिल्म 'कबीर सिंह' से पहले उन्होंने अपनी फिल्म 'लव इंश्योरेंस कंपनी' के लिए कियारा आडवाणी से संपर्क किया था. हालांकि एक्ट्रेस ने इसमें दिलचसी नहीं दिखाई. बाद में कबीर सिंह ब्लॉकबस्टर निकली थी और लव इंश्योरेंस कंपनी फ्लॉप निकली. अपनी फिल्म के फ्लॉप होने पर पर विग्नेश ने कहा कि कियारा 'लकी' थी जो उन्होंने उनकी फिल्म नहीं की.

नयनतारा के पति विग्नेश शिवन ने कियारा आडवाणी को बताया 'लकी', एक्ट्रेस ने ठुकरा दी थी उनकी ये फिल्म

कृति शेट्टी ने निभाया था लीड रोल

'लव इंश्योरेंस कंपनी' का डायरेक्शन विग्नेश शिवन ने किया था. जबकि उन्होंने अपनी पत्नी नयनतारा के साथ मिलकर इसे प्रोड्यूस भी किया था. ये फिल्म अप्रैल 2026 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी. इसमें प्रदीप रंगनाथन के साथ कृति शेट्टी ने लीड रोल निभाया था. 

नयनतारा के पति विग्नेश शिवन ने कियारा आडवाणी को बताया 'लकी', एक्ट्रेस ने ठुकरा दी थी उनकी ये फिल्म

रिकॉर्डतोड़ ओपनिंग लेगी 'टॉक्सिक'

गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी टॉक्सिक हिंसा और इंटीमेट सीन्स से भरपूर फिल्म है. इस फिल्म के जरिए कियारा और यश पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. फिल्म का हिस्सा नयनतारा, रुक्मिणी वसंत, तारा सुतारिया और हुमा कुरैशी भी हैं. उम्मीद है कि टॉक्सिक ओपनिंग डे पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करेगी.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 26 Aug 2026 02:25 PM (IST)
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