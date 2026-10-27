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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा400 करोड़ की मालकिन काव्या मारन का शाही इन्विटेशन कार्ड, अनिरुद्ध रविचंदर संग इस दिन लेंगी सात फेरे

400 करोड़ की मालकिन काव्या मारन का शाही इन्विटेशन कार्ड, अनिरुद्ध रविचंदर संग इस दिन लेंगी सात फेरे

म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और IPL टीम सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन जल्द ही शादी करने वाले हैं. दोनों की वेडिंग का रिसेप्शन कार्ड इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 27 Oct 2026 03:16 PM (IST)
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म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और IPL टीम सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन काफी टाइम से अपनी शादी को लेकर चर्चा में हैं. दोनों इस साल नवंबर में शादी करने वाले हैं. शादी के बाद 21 नवंबर को चेन्नई में रिसेप्शन होगा.

सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन और उनकी पत्नी कावेरी मारन ने इस खास मौके के लिए बड़ी-बड़ी हस्तियों को इन्विटेशन देना भी शुरू कर दिया है.  इसी बीच, दोनों के रिसेप्शन का कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने सबका ध्यान खींच लिया है.

अनिरुद्ध रविचंदर-काव्या मारन के रिसेप्शन का कार्ड वायरल
रिसेप्शन का कार्ड बारोक थीम वाले डिजाइन और विंटेज अंदाज में नजर आ रहा है. इसे आइवरी और लाइट कलर के एक बॉक्स में रखा गया है. कार्ड पर उभरी हुई डिजाइन, बारीक कारीगरी और पुराने शाही अंदाज वाली सील देखने को मिलती है. इसकी शानदार पैकेजिंग और क्लासिक डिजाइन लोगों का ध्यान खींच रही है.

इस इन्विटेशन को डिजाइन करने वाली कंपनी पिंक व्हिसल मैन की रंजनी अयंगर ने सोशल मीडिया पर कार्ड की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'काव्या मारन और अनिरुद्ध के लिए ये इन्विटेशन डिजाइन करना मेरे लिए बेहद खास और दिल को खुशी देने वाला अनुभव रहा!'

 
 
 
 
 
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इन दिन होगी शादी
चेन्नई में 21 नवंबर को अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन के वेडिंग रिसेप्शन का आयोजन होगा. सूत्रों के मुताबिक, दोनों की शादी दो दिनों तक चलेगी, जो 10 और 11 नवंबर को हो सकती है. ग्रीस में होने वाली इस शादी में परिवार के करीबी सदस्य और कुछ दोस्त ही शामिल होंगे. 

बता दें, अनिरुद्ध रविचंदर मशहूर म्यूजिक कंपोजर हैं. उन्होंने लियो, इंडियन 2, वेट्टैयन, विदामुयार्ची और कूली जैसी कई बड़ी फिल्मों में म्यूजिक दिया है. वहीं, काव्या मारन सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन की बेटी हैं और सन टीवी नेटवर्क में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर काम करती हैं. इसके अलावा, वो इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की टीम सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन भी हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 27 Oct 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
Anirudh Ravichander
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