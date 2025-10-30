'महाकाली' से भूमि शेट्टी का पहला लुक आया सामने, माथे पर सिंदूर लगाए दिखा दैवीय तेज
Mahakali First look: तेजा सज्जा की हनुमान बना चुके प्रशांत वर्मा अब एक और फिल्म लेकर आ रहे हैं. उन्होंने अपनी फिल्म महाकाली की अनाउंसमेंट कर दी है. इस फिल्म से एक्ट्रेस का फर्स्ट लुक सामने आया है.
तेजा सज्जा की हनुमान सुपरहिट साबित हुई है. फिल्म को लोगों ने खूब प्यार दिया है. हनुमान के बाद प्रशांत वर्मा एक और माइथोलॉजिकल फिल्म महाकाली लेकर आ रहे हैं. ये फिल्म सुर्खियों में बनी हुई है. कुछ दिनों पहले मेकर्स ने फिल्म से अक्षय खन्ना का लुक रिवील किया था और अब लीड एक्ट्रेस भूमि शेट्टी का लुक रिवील कर दिया है. भूमि का लुक देखकर हर कोई खूब इंप्रेस हो गया है. उनकी तारीफ करते नहीं रुक रहे हैं. उनके चेहरे पर जो तेज दिख रहा है लोग उसके फैन हो रहे हैं.
मेकर्स ने सोशल मीडिया पर भूमि का फर्स्ट लुक शेयर करते हुए लिखा- 'ब्रह्मांड के सबसे क्रूर सुपरहीरो के उदय का गवाह बनें.' पोस्टर में भूमि के चेहरे पर तेज नजर आ रहा है. उन्होंने माथे पर सिंदूर लगाया हुआ है, सोने की ज्वैलरी पहनी हुई है और उनके एक्सप्रेशन सभी को बहुत ज्यादा इंप्रेस कर रहे हैं.
इतनी पूरी हो चुकी है शूटिंग
महाकाली की 50% से अधिक शूटिंग पूरी हो चुकी है और इस समय हैदराबाद में विशेष रूप से बनाए गए ग्रैंड सेट पर इसकी शूटिंग जारी है. यह बात भी काबिले गौर है कि आम तौर पर इंडस्ट्री में नॉन-स्टार कास्ट फिल्मों में निवेश करने से निर्माता कतराते हैं, लेकिन 'महाकाली' के निर्माताओं ने भूमि शेट्टी के रूप में एक नई कलाकार को लेकर न सिर्फ उन पर बेहद भरोसा किया है, बल्कि एक बहुत बड़े बजट पर दांव भी लगाया है. हालांकि कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि कई टॉप एक्ट्रेसेज़ इस सुपरहीरो किरदार को निभाने की इच्छा रखती थीं, लेकिन मेकर्स ने फिल्म के नाम पर कायम रहते हुए एक ऐसी एक्ट्रेस को चुना जो न सिर्फ नई और सांवली थीं, बल्कि भारतीयता की असली पहचान भी थीं.
Witness the rise of the most FEROCIOUS SUPERHERO in the universe! 🔱🔥— RKD Studios (@RKDStudios) October 30, 2025
Introducing #BhoomiShetty as MAHA ❤️🔥 #Mahakali 🔱 @PrasanthVarma#RKDuggal @PujaKolluru #AkshayeKhanna#RiwazRameshDuggal @ThePVCU pic.twitter.com/91eU6rZVX4
फिल्म के बारे में बात करते हुए निर्माता प्रशांत वर्मा ने कहा- हनुमान के बाद, मैं दिव्य स्त्री शक्ति के सार को गहराई से समझने और उसे पर्दे पर उतारने की ओर आकर्षित हुआ और 'महाकाली' के अलावा इससे अधिक उपयुक्त और क्या हो सकता था, जो हमारे इतिहास और पुराणों में गहराई से निहित एक ब्रह्मांडीय शक्ति हैं. हालांकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में शायद ही कभी उस भव्यता के साथ उन्हें चित्रित किया गया है,जिसकी वह वास्तव में हकदार हैं. साथ ही हमें भूमि शेट्टी के अपने चुनाव पर भी बेहद गर्व है, क्योंकि जब हमने भूमि को इस किरदार के लिए चुना, तो उन्होंने भी पूरे डेडिकेशन के साथ अपने आप को इस भूमिका में ढालने की प्रक्रिया शुरू की.
