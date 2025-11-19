हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
प्रभास की 'फौजी' दो हिस्सों में होगी रिलीज, सेकेंड पार्ट में होगा 'कांतारा' जैसा ट्विस्ट

Fauji Second Part Confirm: प्रभास की फिल्म 'फौजी' का सेकेंड पार्ट भी आएगा जिसकी पुष्टि डायरेक्टर हनु राघवपुडी ने की है. हालांकि सेकेंड पार्ट 'फौजी' का सीक्वल नहीं होगा, बल्कि इसमें एक ट्विस्ट है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 19 Nov 2025 05:53 PM (IST)
साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म 'फौजी' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म से प्रभास का फर्स्ट लुक रिवील हो चुका है जिसने फैंस में फिल्म को लेकर बज बना दिया है. फिलहाल 'फौजी' की रिलीज डेट का खुलासा नहीं हुआ है और इससे पहले ही फिल्म का सेकेंड पार्ट कंफर्म हो गया है. 'फौजी' के डायरेक्टर हनु राघवपुडी ने खुद इसका खुलासा किया है.

'फौजी' के सेकेंड पार्ट का कनेक्शन ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा' से है. दरअसल ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा' का सेकेंड पार्ट 'कांतारा- चैप्टर 1' फिल्म का सीक्वल नहीं, बल्कि प्रीक्वल थी. वहीं अब 'फौजी' के डायरेक्टर हनु राघवपुडी ने बॉलीवुड हंगामा को बताया है कि प्रभास की फिल्म का सेकेंड पार्ट 'फौजी' का प्रीक्वल होगा.

 
 
 
 
 
'दूसरी किस्त एक अलग आयाम की...'
हनु राघवपुडी ने कहा- 'हम इस फिल्म में प्रभास की एक दुनिया को दिखा रहे हैं और दूसरी किस्त एक अलग आयाम की खोज करेगी. इसमें हमारे औपनिवेशिक अतीत का काफी मैटेरियल है. ऐसी कहानियां जिनका अंत दुखद रहा, लेकिन किसी और असल में वो फेयरीटेल हो सकती थीं. मैंने कुछ रियल लाइफ के एक्सपीरियंस को भी इसमें पिरोया है जिन्होंने मुझे पर्सनली इंस्पायर किया है.'

'फौजी' की स्टार कास्ट
प्रभास स्टारर फिल्म 'फौजी' में उनके साथ इमानवी इस्‍माइल बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आएंगी. इस फिल्म से वो एक्टिंग डेब्यू करने जा रही हैं. इसके अलावा जया परदा, मिथुन चक्रवर्ती और अनुपम खेर भी फिल्म में अहम किरदार अदा करते दिखाई देंगे. 'फौजी' को माइथ्री मूवीज के बैनर तले बनाया जा रहा है.

प्रभास की अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट
प्रभास के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनके पास इस वक्त धांसू प्रोजेक्ट्स की लाइन लगी है. वो फिल्म द राजा साब में दिखाई देंगे जो कि 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. इसके अलावा वो स्पिरिट, कल्कि 2898 एडी 2 और सालार 2 में भी दिखाई देंगे.
दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 19 Nov 2025 05:41 PM (IST)
Prabhas Fauji Hanu Raghavapudi Fauji Prequel
